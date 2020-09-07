Премьер Белоруссии Головченко привился российской вакциной от коронавируса. Пока жив

20:53 07.09.2020

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился от коронавируса препаратом российского производства, сообщает его пресс-секретарь Александра Исаева. По словам представителя господина Головченко, белорусский премьер чувствует себя отлично.



"Премьер-министр привился еще в четверг, после того как завершились переговоры с главой правительства России",- передает ТАСС слова госпожи Исаевой. 3 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о готовности белорусского коллеги привиться от COVID-19, однако тогда было неясно, когда пройдет вакцинация.



Российская вакцина "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи прошла два этапа клинических испытаний из трех, однако к сегодняшнему дню ей привились уже несколько высокопоставленных чиновников, в их числе - вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу. Господин Шойгу также презентовал вакцину главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии.



Белоруссия - первая зарубежная страна, которая будет участвовать в испытаниях российской вакцины, об этом ранее договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Сроки поставки "Спутника V" в Белоруссию пока не назывались. В регионы России небольшие партии вакцины поступят на следующей неделе, среди участников испытаний вакцинация начнется на этой неделе, говорил главы Минздрава Михаил Мурашко.