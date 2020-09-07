Казахи vs узбеки: чьи достижения в спорте весомее?

21:12 07.09.2020 Автор: Женис Байхожа, Казахстан



Соперничество в спорте двух соседних и родственных народов всегда носило принципиальный характер, что, впрочем, не мешало им болеть друг за друга – в тех случаях, когда казахским и узбекским атлетам противостояли представители других стран. Поэтому интересно было бы проанализировать, какой из этих этносов добился более высоких достижений на международном уровне. Чтобы не распыляться, будем сравнивать результаты только в мужском спорте, тем более что женский в силу понятных причин у наших народов не столь развит.



Любительский бокс: пока примерное равенство



В этом виде единоборств казахи и узбеки сегодня вместе с кубинцами являются мировыми лидерами. Конечно, так было не всегда. В советский период лишь единицы получали право выступать в составе сборной СССР на Олимпиадах и чемпионатах мира. У узбеков такой был только один – зато какой! Руфат Рискиев завоевал "золото" первого в истории чемпионата мира по боксу (он был одним из двух советских бойцов, поднявшихся на верхнюю ступень пьедестала почета), а спустя два года стал серебряным призером Олимпийских игр. В финале он уступил американцу Майклу Спинксу, который впоследствии добьется выдающихся успехов на профессиональном ринге.



Нашим же ответом стал Серик Конакбаев. Правда, до "золота" крупнейших международных соревнований он так и не добрался – проиграл в финальных боях и на Олимпиаде-1980, и на чемпионате мира 1982-го (Кубок мира и первенство Европы, победителем которых неоднократно становился Конакбаев, были не столь статусными турнирами).



Уступив немного узбекам в качестве медалей, казахи компенсировали это тем, что гораздо чаще добивались права представлять СССР на Олимпийских играх и мировых первенствах. Таких у нас, помимо Конакбаева, было еще четверо – Нурказов, Есжанов, Темиров и Топаев.



Теперь перейдем к постсоветской эпохе. Разумеется, Жирова, Головкина, Чагаева и некоторых других, в чью честь играли гимны наших стран, мы в учет брать не будем – таковы условия стоящей перед нами задачи. Ниже предлагается сводная таблица, в которой буква З означает число золотых медалей, С – серебряных, Б – бронзовых, В – всего (суммарное количество).



На Олимпийских играх, которых за этот период состоялось шесть, казахи завоевали 16 медалей, в том числе 6 золотых. Результат узбеков похуже – 13 наград, из которых 4 высшей пробы. Если наши боксеры на протяжении всех этих лет демонстрировали определенную стабильность, то у соседей был серьезный спад, когда на трех Олимпиадах кряду – в Афинах, Пекине и Лондоне – никто из них не смог добраться до финальных боев. Зато четыре года назад в Рио-де-Жанейро они превзошли всех, пополнив свою копилку сразу 7 медалями (из 10 возможных), включая 3 золотые.



А вот на чемпионатах мира было примерное равенство: узбеки завоевали больше наград разного достоинства – 40 против 36, но уступили нам по количеству первых мест – 8 против 10. Правда, здесь стоит отметить, что четыре золотые медали из десяти (40%) наши боксеры добыли на ЧМ-2013, который проходил в Алматы и на котором хозяевам ринга создали режим наибольшего благоприятствования, о чем автор этих строк тогда же написал в статье "Дело хозяйское". Для любительского бокса это дело обычное. Например, спустя четыре года в Ташкенте проходил чемпионат Азии (одновременно он имел статус оборочного турнира к мировому первенству), и там 9 первых мест из 10 заняли узбеки, а участвовавшей сильнейшим составом сборной Казахстана отдали лишь одно "золото". Подобные вещи, в конце концов, и привели к тому, что МОК едва не исключил этот вид спорта из олимпийской программы.



После того алматинского ЧМ-2013 боксеры выясняли отношения на трех чемпионатах мира и одной Олимпиаде. На этих турнирах узбеки показали значительно более высокие результаты, нежели казахи: общее количество медалей – 24 против 14, в том числе золотых – 7 против 3-х. И уж вовсе подавляющим было их превосходство на Азиатских играх 2018-го, которые тоже проходили на нейтральной территории: 5 наград высшей пробы (из 8 возможных) против 0. Так что, если наши мастера ринга не прибавят, то уже совсем скоро соседи могут уйти далеко вперед.



Борьба: преимущество на нашей стороне



В период существования СССР наше доминирование было безусловным – палуанов уровня Серикова, Ушкемпирова, Турлыханова у узбеков просто не было. После обретения независимости в соседнюю республику стали приглашать выходцев с Кавказа. В сборных Казахстана по вольной и греко-римской борьбе тоже хватало натурализованных спортсменов, и именно они вносили основной вклад в нашу медальную копилку, но, наряду с ними, серьезных успехов на Олимпиадах, мировых первенствах добивались и свои – тот же Турлыханов, Мамыров, Байсеитов.



Однако в конце 90-х – начале "нулевых" годов ситуация стала меняться. В период с 1999-го по 2004-й состоялись четыре ЧМ и две Олимпиады, и на этих шести турнирах казахи не смогли завоевать ни одной медали. Тогда как узбеки совершили настоящий прорыв. В 1999-м они добыли сразу три медали чемпионата мира, спустя два года – первое "золото" в греко-римской борьбе (Дильшод Арипов), а еще через пару лет и в вольной (Дильшод Мансуров). Впрочем, впоследствии наступило примерное равенство сил.



Прежде чем перейти к языку цифр, следует сделать одну оговорку. В последние годы наибольшее количество наград Узбекистану, если говорить о борцах, принес Елмурат (Эльмурат) Тасмуратов. Этнический казах, уроженец Ташкентской области, он в 13-летнем возрасте перебрался в Туркестан, но, не попав в сборную Казахстана, решил выступать за страну, в которой родился, стал призером Олимпиады-2016 и трех ЧМ. Учитывая все эти обстоятельства, придется (с сожалением) вынести достижения Тасмуратова за рамки нашего анализа, то есть не брать их в расчет.



За годы независимости казахские и узбекские палуаны не особо преуспели на Олимпиадах – ни один из них не добрался до финальных схваток. По количеству бронзовых медалей преимущество на нашей стороне – четыре против одной. Уточню: за основу взяты первоначальные результаты, а не подвергшиеся пересмотру после дисквалификации тех борцов, в пробах которых впоследствии были обнаружены запрещенные вещества.



Что же касается мировых первенств, то мы, превзойдя соседей по общему числу наград (24 против 14), проигрываем им по количеству "золота" (1 против 3-х). После того, как в уже далеком 1998-м Бахтияр Байсеитов стал чемпионом мира, эта вершина больше никому из казахских палуанов не покорялась. А 6 медалей из 24-х были завоеваны на прошлогоднем домашнем первенстве в Нур-Султане, причем три – в неолимпийских весовых категориях.



Тем не менее, в целом казахи, думается, имеют некоторое преимущество.



Дзюдо: счет в пользу соседей



А вот в другом – и родственном – виде единоборств, который появился в олимпийской программе лишь в 1964-м, но сегодня превзошел по мировой популярности и борьбу, и любительский бокс, узбеки добились более весомых достижений.



Экскурс в советскую эпоху здесь делать не стоит – в ту пору в обеих республиках не было дзюдоистов, входивших в состав сборной СССР. Да и в первые годы независимости ни казахские, ни узбекские мастера татами ничего особенного не демонстрировали. И только на стыке двух веков появились первые призеры чемпионатов мира: у узбеков первопроходцами стали Фарход Тураев и известный супертяж Абдулло Тангриев, у казахов – Асхат Житкеев и его тезка Шахаров. А когда мировые первенства стали созываться ежегодно, за исключением високосных лет (до 2010-го их проводили только в нечетные годы), пришли и золотые медали – дважды, причем подряд, такого успеха добивался узбек Ришод Собиров и один раз казах Елдос Сметов, причем оба выступали в самом легком весе.



В последние годы представители наших народов редко остаются без наград Олимпийских игр и чемпионатов мира. Скажем, и на летних Играх в Рио-де-Жанейро, и на прошлогоднем ЧМ они общими усилиями завоевывали каждый раз по три медали, среди которых, правда, не было "золота".



А если сравнить результаты казахских и узбекских дзюдоистов, то преимущество будет на стороне соседей. В общей сложности за годы независимости они добыли на Олимпийских играх 5 наград, на чемпионатах мира – 12, тогда как наши показатели скромнее – соответственно 2 и 7. В сумме получается почти двойное превосходство узбеков (17 медалей против 9), в том числе и по количеству "золота" (2 против 1).



Однобокая специализация и "игра миллионов"



На шести летних Олимпиадах, прошедших в постсоветскую эпоху, казахские – именно казахские, а не казахстанские – спортсмены-мужчины завоевали в общей сложности 21 медаль (6 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых), а узбеки – 19 (4,3,12). То есть, и по количеству, и по качеству наград мы пока впереди. Но стоит иметь в виду, что на



последних летних Играх соседи выступили гораздо лучше: у них 10 призовых мест, в том числе 3 первых, а у нас – соответственно 3 и 1. И даже если приплюсовать три медали наших девушек (повторюсь, женский спорт в этих заметках не рассматривается), проигрыш будет большим. Иначе говоря, узбеки всего за один олимпийский цикл сократили свое отставание со значительного до почти минимального. Посмотрим, что будет после Игр в Токио.



Все эти медали (21 казахская и 19 узбекских) завоеваны в единоборствах: львиная доля в боксе, борьбе, дзюдо и одна в тхэквондо. В других видах спорта представители двух наших народов, за очень редким исключением, неконкурентоспособны на мировом уровне, а потому подробно останавливаться на них не имеет смысла. Столь однобокая специализация не может не печалить. Тем более если сравнивать с советским периодом, когда казахи и узбеки добивались серьезных международных успехов не только в "мордобое" и в поединках на ковре.



Например, у нас был Марат Сатыбалдиев, который в 1989-м стал чемпионом мира в велогонках на треке. А у соседей вырос великолепный Джамолидин Абдужаппаров. На Олимпиаде 1988-го он стал пятым в групповой гонке (лучший результат в сборной СССР). А после распада Союза, когда советские велосипедисты получили возможность участвовать в профессиональных турах, он и вовсе обрел известность как едва ли не лучший в мире финишер. В его активе 17 побед на этапах супермногодневок, в том числе девять на "Тур де Франс".



Или, скажем, казах Тимур Досымбетов на чемпионате мира 1982-го по современному пятиборью стал 4-в личном первенстве и завоевал "золото" в командном вместе с двумя партнерами по сборной СССР. Особенно хорошо ему давались технические дисциплины, в том числе фехтование. А двумя годами раньше узбекский фехтовальщик-рапирист Сабиржан Рузиев остановился в шаге от олимпийского пьедестала, заняв 4-е место в личном первенстве. Впрочем, без медали Игр он тогда не остался – завоевал "серебро" в составе советской команды. Интересно, что и Досымбетов, и Рузиев впоследствии возглавляли национальные олимпийские комитеты своих стран…



Ну и напоследок о самой популярной в мире игре. Поскольку в ней задействованы целые команды, причем интернациональные, то сравнивать результаты казахов и узбеков было бы некорректно. Что же касается личных достижений, то если у соседей был один из лучших бомбардиров советского футбола, член Клуба имени Григория Федотова (в него включали тех, кто в официальных матчах забил 100 и более мячей) Берадор Абдураимов, то у нас – один из лучших в Союзе специалистов по отражению пенальти Куралбек Ордабаев. Если узбек Мирджалол Касымов стал чемпионом мира в составе юношеской сборной СССР, то казах Сеильда Байшаков оказался единственным представителем коренных народов Центральной Азии, игравшим в официальных матчах за главную, национальную, команду большой страны.



Сегодня узбекские футболисты, конечно, известны больше, чем казахские, их гораздо чаще приглашают в сильные иностранные клубы. А еще соседи могут гордиться Равшаном Ирматовым, который судил рекордное количество матчей (11) в финальных турнирах чемпионатов мира. Нам же в футболе похвастать пока нечем... Источник - Camonitor.kz

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