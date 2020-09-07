"Сегодня вечером линчуем негров". Миннеаполису предшествовала Талса – расовый бунт 1921 года (история)

21:24 07.09.2020 Виктор Пироженко

07.09.2020

"Сегодня вечером линчуем негров"

Нынешний всплеск расовых протестов в США используется демократами для свержения Трампа и борьбы с его "ядерными" избирателями. Отсюда – попустительство мэров и губернаторов-демократов крайностям в виде полного упразднения полиции и недопущения в их штаты и города федеральных сил правопорядка. Но за этой внешней стороной протестов следует видеть их реальную, объективную историческую основу.



В этой связи надо учесть, что идущие в США расовые протесты - лишь часть более обширного раскола внутри американского общества, который может, при определенном стечении обстоятельств, привести к гражданской войне. А ее предпосылки в США сохраняются на протяжении всего времени после окончания первой гражданской войны 1861–1865 гг. Свидетельством тому – многочисленные конфликты на расовой почве в последнее время, из которых последний крупный (до нынешнего убийства Флойда в Миннеаполисе) был в Фергюсоне в 2014 г.



Но до Миннеаполиса и Фергюсона была Талса, трагедию которой описал Тим Мэдиган – писатель, живущий в Техасе, автор книги "Сожжение: резня, разрушение и расовый бунт в Талсе в 1921 году". Случай Талсы – типичная история для США конца XIX – первой половины XX вв., когда антинегритянские погромы оканчивались реальными боевыми действиями в городах.



Население Талсы тогда составляло примерно 75 тысяч, из них 11 тысяч негров, большинство из которых (до 10 тыс.) жили в районе Гринвуд. В отличие от большинства других негритянских гетто Америки, это был достаточно зажиточный и благополучный район города. Гринвуд был известен по всей стране как Черная Уолл-Стрит Америки, где располагалось много успешных черных предприятий, начиная от офисов врачей и заканчивая продуктовыми магазинами.



Значительная часть его обитателей имела вполне приличные дома, и даже автомобили. Многие из них владели оружием. Говорили, что это процветание вызывало зависть у белых расистов – жителей Талсы. Ведь получалось, что "неполноценные" негры оказались успешнее, чем "более развитая" белая раса.



30 мая 1921 года белая девушка Сара Пэйдж из Талсы обвинила молодого негра Дика Роуленда в нападении на нее в лифте в центре города и в попытке изнасилования. Однако затем сама "жертва изнасилования" отказалась свидетельствовать против Роуленда, заявив, что между ними просто возникла ссора. Несмотря на это, Роуланда арестовали, но обвинения показались сомнительными даже полиции Талсы.



Однако 31 мая местная газета "Талса Трибюн" опубликовала передовицу на первой полосе под живодерским (но нормально звучавшим тогда для белого общества) заголовком: "Сегодня вечером линчуем негров". Статья произвела ожидаемый эффект. Уже вечером вооруженная толпа местных расистов, среди которых было немало членов Ку-клукс-клана (ККК), собралась у здания тюрьмы, чтобы захватить Роуленда и устроить ему "суд Линча".



Но, помимо полицейских, тюрьму и Роуленда взяли под вооруженную охрану местные негритянские ветераны Первой мировой войны из черной общины Гринвуда. Первое боестолкновение закончилась не в пользу нападавших. Потеряв несколько человек убитыми, расисты отступили. Среди защитников тюрьмы погибли двое. Тогда Клан объявил в городе и в округе мобилизацию, призвав защитить белое население от "черных убийц". На призыв откликнулось около двух тысяч человек.



Ранним утром 1 июня тысячи вооруженных белых напали на город. В ответ часть мужского населения Гринвуда быстро организовалась и встала на защиту своих жилищ, а остальные бросились бежать, спасаясь от погромщиков. Одновременно местный шериф, комиссар полиции и судья штата вызвали Национальную гвардию, но не для обуздания расистов, а чтобы помочь "подавить восстание негров".



Еще до подхода отряда нацгвардии на улицах Гринвуда завязались настоящие уличные бои. Поначалу расисты не имели успеха, поскольку негры упорно защищались, используя свои жилища в качестве крепостей. Ведь отступать им было некуда. Но на помощь расистским погромщикам прибывало все новое и новое подкрепление с оружием, которое обеспечило им подавляющее численное превосходство над негритянским ополчением. Дело даже дошло до применения авиации.



Местная организация ККК держала на городском аэродроме несколько учебно-спортивных бипланов, с которых негритянские кварталы подверглись настоящей бомбардировке динамитными шашками и самодельными зажигательными бомбами.



Это вызвало пожары по всему Гринвуду, в результате которых сгорели дотла целые кварталы деревянных коттеджей.



Наконец, около полудня в город из Оклахома-Сити прибыл вызванный шерифом отряд Национальной гвардии. Но к этому времени Гринвуд был уже уничтожен, а отряды погромщиков, в значительной степени, рассеялись. Командир отряда, оценив обстановку, предпочел не вмешиваться в происходящее, ограничившись охраной нескольких крупных общественных зданий за пределами Гринвуда, в которых обитатели гетто, бежавшие от погромщиков, могли найти укрытие. Благодаря этому от смерти и избиений было спасено несколько тысяч человек, преимущественно - женщин, стариков и детей.



В конце дня жители города наблюдали, как по улицам проезжают грузовики с ранеными и трупами убитых негров, которых хоронили в безымянных могилах в сельской местности или возле реки Арканзас.



Итог антинегритянского погрома был страшен: по официальной оценке американского Красного креста, всего в ходе погромов погибло 350 человек; из них порядка 50 погромщиков, остальные - оборонявшиеся негры. Ранения и ожоги получили порядка 800 человек.



Были разрушены или сожжены 23 церкви, принадлежавшие негритянской общине, больница, похоронное бюро, школа, театр, офисы врачей и адвокатов, гостиницы, продуктовые магазины, рестораны и сотни домов – всего более тысячи строений. Во многих местах уцелели только надворные постройки. Негритянские жилища были разграблены и все ценное забрано погромщиками, прежде чем они подожгли их. Впоследствии негры Талсы видели свои вещи в домах белых горожан.



Некоторые из тех, кто выздоровел и выжил, покинули Талсу. "Черная Уолл-Стрит" прекратила существование, хотя большинство негров из гринвудской общины остались и попытались ее восстановить. Но о резне еще долгое время открыто не говорили; чернокожие боялись местных расистов.



Ужас и трагедия негритянской общины Талсы складываются из сотен отдельных историй, засвидетельствованных в воспоминаниях жертв погромов и впоследствии задокументированных "Историческим обществом Талсы". Вот некоторые из них.



Джексон – гринвудский врач, который пользовался славой одного из лучших чернокожих врачей в США, был застрелен перед своим домом, когда пытался сдаться толпе и умолял о пощаде.



Чернокожую женщину застрелили прямо на крыльце ее дома.



Пожилая чернокожая пара была убита, когда они стояли на коленях в молитве. Один из выживших рассказал американскому историку Скотту Эллсворту, что видел пятерых мужчин, запертых в горящем доме. Четверо сгорели заживо. Пятый был застрелен при попытке к бегству, а его тело погромщики отбросили назад в огонь.



Маленькому Джорджу Монро утром 1 июня было пять лет, когда четверо белых мужчин с факелами подошли к его дому в Гринвуде и подожгли занавески внутри. Монро и трое его братьев и сестер спрятались под кроватью. Один из мужчин наступил мальчику на руку, когда уходил, и сестра Монро закрыла ему рот, чтобы он не закричал. Впоследствии Монро рассказывал своей сестре: "Я жил с этим каждый день. Это было просто ужасно, как это случилось. Я просто удивляюсь, как люди могут быть так жестоки друг к другу без всякой причины".



А на следующий день, 2 июня, местное издание "Талса Трибюн" под заголовком "Чернокожие, взятые под стражу, образуют пестрый парад на стадионе" восторженно и без тени смущения описывала совершенно дикое и позорное для цивилизованной страны зрелище, т.н. "капитуляцию" чернокожих на улицах Талсы:



"Когда они проходили по самым оживленным улицам города, они держали обе руки высоко над головой, их шляпы в одной руке, знак их подчинения власти белого человека. Они вернутся не в те дома, которые были у них во вторник днем, а в груды пепла – возмездие разгневанного белого человека за зло, причиненное ему низшей расой".



Вся вина издевательски была возложена на негров, т.е. на жертв погромов, которые якобы напали на белых и тем самым спровоцировали тех на ответные действия. Однако при таких результатах расследования никто из негров – защитников Гринвуда – не был осужден, что подтверждает сфабрикованный и заказной характер следствия. Молчала пресса. Не было и судов, поскольку на них могла вскрыться настоящая страшная картина массового неспровоцированного убийства невинных людей в мирной стране при полном попустительстве, а кое-где и содействии, полиции.



Было очевидно, что власти хотят поскорее замять это преступление расистов. Задержанных отпустили, с Роуленда было снято обвинение в изнасиловании, а настоящие преступники – убийцы – избежали суда и остались на свободе. (Возможно, среди становящихся на колени перед неграми есть их более совестливые потомки, знакомые с этой историей, которые испытывают чувство вины и жгучего стыда за своих предков. Кто знает?).



Только в 1995 году, когда Законодательное собрание Оклахомы создало комиссию по борьбе с расовыми беспорядками в Талсе, американцы узнали, сколько чернокожих было расстреляно, сожжено заживо. Но любой, побывавший в Талсе несколькими годами раньше, никогда бы не узнал, что это вообще произошло.



В настоящее время в США осуждают эту историческую трагедию, и в знак вечной памяти в Талсе установлен мемориал ее жертвам.



Нынешние расовые протесты из-за убийства белым полицейским негра Флойда в Миннеаполисе, как и сопоставимые по масштабам протесты в 2014 г. в Фергюсоне, как видно, пока еще лишь бледная тень того, что творилось в США в 20-е годы прошлого века. В арсенале у нацгвардии США есть авиация, а еще танки (которые тогда только принимались на вооружение) и современная ракетная артиллерия...



Напомним, все описанное происходило в США за 12 лет до прихода нацистов к власти в Германии с их законами о "расовой гигиене".



И – за 18 лет до начала Второй мировой войны, в которой немецкие и японские идейные побратимы американских расистов со звериной жестокостью и изуверством сжигали целые города и поселки "расово-неполноценных" с их "просвещенной" точки зрения русских, китайцев и других народов. Системный расизм в США того времени сближает эту страну с нацистской Германией.



Показательно, что в 90-е гг. XX в. речь все еще шла только о трагедии, а не о преступлении расистов, которое стало причиной этой трагедии Талсы. Но последовательность вопросов и ответов о роли рабовладения и расизма в идеологии американской государственности и нынешнем неравном социально-экономическом положении негров США логично вывела сейчас общественное мнение этой страны именно на вопрос о конечных виновных за массовые преступления расистов. А ими были, в том числе "отцы-основатели" США, как основатели системы дискриминации по цвету кожи, не говоря уже о конфедератах.



Ситуация с расовой сегрегацией и угнетением негров в южных штатах США еще в 50-е – 70-е гг. XX в. не сильно отличалась от первой половины этого века. Таблички "Только для белых", "Собакам и неграм вход воспрещен" в южных штатах в это время можно было встретить повсеместно.



Отдельные от белых и худшие места в кинотеатрах, задние места в общественном транспорте, отдельные входы, отдельные столы, отдельные скамейки, отдельные туалеты, отдельные фонтанчики для питья – все это было обыденностью.



Ситуация стала меняться лишь после мощного и организованного сопротивления негров, во многом под воздействием движения за гражданские права во главе с Мартином Лютером Кингом.



Но, видимо, свой вклад в ликвидацию режима расовой сегрегации в США внесло и силовое сопротивление негров в рядах организации "Черные пантеры". Ее целью была охрана негритянских гетто от нападения полицейских, белых расистов, членов ККК; для защиты одиноких чернокожих, оказавшихся в белом районе, которых могли жестоко избить и жители района, и вооруженные дубинками полицейские. Они выбрали своей эмблемой черную пантеру, которая никогда не нападает первой, но если напасть на нее, она уничтожит противника.



Но даже сейчас негры на бытовом уровне являются объектом насмешек и дискриминации. Как свидетельствуют очевидцы, долгое время жившие в США, официальное и сугубо формальное принуждение к расовому равенству оборачивается тем, что белые полицейские как раз восполняют накопившуюся ненависть к неграм во время таких вот жестких задержаний, как в случае с Флойдом. Статистика четко подтверждает этот тезис.



Почему важно нам, в России, знать и правильно оценивать эти исторические детали расового угнетения в США и именно в контексте нынешних антирасистских протестов?



В интересах РФ, чтобы реальное антирасистское движение на Западе вышло из-под контроля демократов и всякого рода "соросов", получило свою организацию, осознало собственные цели, создало свою идеологию и стало самодостаточным. В этом случае антирасистское движение избавится от экстремизма, который ему навязывают кураторы из правящих кругов США, направляя негритянских активистов на ложные цели.



Как показывают нынешние протесты в США, современные негритянские и левые организации, к сожалению, берут на вооружение методы белых расистов прошлого: погромы, физическое насилие, запугивание, а кое-где и убийства. Но, очевидно, что не белые обыватели должны быть целью негритянского движения, а устройство американского государства, его идеология и правящий класс.



Это непременное условие целеустремленной борьбы за реальное, т.е. социально-экономическое и бытовое равенство негров и цветных в США с белыми. Успех такой борьбы ускорит превращение США в нормальное государство.



Суть в том, что навязчивое, агрессивное мессианство американцев (причем всех, а не только государственной власти) – это последствия именно англосаксонской протестантской политической культуры белых рабовладельцев, которая легла в основание государственности США.



Ликвидация протестующими символов рабовладения в виде разрушения памятников отцам-основателям США и другим видным фигурам американской истории является в этой ситуации одновременно ликвидацией идейных основ американской государственности вместе с мифом "об особой роли США в мире". Современные расовые протесты также очень важны тем, что изобличают лицемерную западноевропейскую политическую культуру.



Дело в том, что евроатлантические либеральные представления о правах и достоинстве человека, разделении властей, независимом суде, презумпции невиновности и проч. имеют существенный изъян – они действуют только для "своих". При этом в число "своих" изначально входили только белые. В отношении негров, индейцев, китайцев и др. в США и Европе эти стандарты не действовали, потому что их не считали людьми, равными белым.



В условиях европейского колониализма подобный изъян западной культуры стал в конце XX в. источником антигуманных теорий "превосходства белой расы", "бремени белого человека", которые породили свою крайнюю версию – изуверскую гитлеровскую идеологию расово-этнической неполноценности народов. Прямую ответственность за это несет либеральная евроатлантическая политическая культура.



После разгрома Советским Союзом нацистской Германии и освобождения им Европы в западном мире произошли существенные изменения, которые выразились в расширении круга "своих", но принципиальное деление на "своих полноценных" и "чужих неполноценных" осталось. Конечно, в их число сейчас попадают не по биологическим признакам (как в гитлеровской Германии в арийцы зачислялись голубоглазые блондины), а по признакам культурно-политическим.



Те, кто принимают обязательный набор "западных ценностей" – "свои" (т.е. полноценные), кто не принимает – "чужие (неполноценные)". И в этом смысле ничего на евроатлантическом Западе, ядром которого является англосаксонская политическая культура, со времен гитлеризма не изменилось.



Соответственно, и высокие стандарты прав человека, и "презумпции невиновности" действуют на Западе лишь для стран и народов, которые входят в число "своих". Для тех, кто никогда не войдет в число "своих", для Запада все точно наоборот: презумпция виновности, отказ говорить на равных, высокомерие, отказ в объективной оценке и в праве быть выслушанным, обвинения без фактов и т.д.



Поэтому на Западе могут принять сотни тысяч беженцев, к которым относятся как к неполноценным дикарям, которых нельзя строго наказывать за "шалости" (убийства, изнасилования), поскольку у них в западной культурно-политической среде есть перспектива интегрироваться в местное общество, принять западные "ценности", став "полноценными".



А у русских, китайцев, иранцев и др., идущих путем самобытного развития, такой перспективы нет. С точки зрения Запада – они враги, да еще и "неполноценные" в смысле морали и человеческого достоинства.



На этом фоне расовые протесты на Западе разоблачают лицемерие Запада и человеконенавистнический характер планов евроатлантических правящих кругов в отношении незападного мира, вскрывают порочный круг "своих". Они помогают России и миру разоблачать ничтожество и убогость попыток колонизаторов-рабовладельцев и их наследников "учить жить" всех остальных. Источник - столетие

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