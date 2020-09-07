 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.09.2020
21:59  Вслед за Белоруссией "закипает" Грузия. Вашингтону и там есть дело, - "НГ"
21:44  В США успешно клонировали сдохшую 20 лет назад лошадь Пржевальского. Жеребенок - ржет, курит, ругается матом...
21:24  "Сегодня вечером линчуем негров". Миннеаполису предшествовала Талса – расовый бунт 1921 года (история)
21:12  Казахи vs узбеки: чьи достижения в спорте весомее?
21:10  В ожидании второй волны: Признаков роста экономики пока не видно
21:07  МЕДИНА (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин
20:53  Премьер Белоруссии Головченко привился российской вакциной от коронавируса. Пока жив

20:44  Узбеку-джихадисту Машарипову турецкий суд дал 40 раз пожизненно. За расстрел ночного клуба Reina в Стамбуле
20:40  Шарите-Кома-шоу. Навальный подал признаки жизни
16:24  Повторит ли Кыргызстан белорусский сценарий? - АКИпресс
16:04  Как отрабатываются схемы государственных переворотов, - Л.Савин
15:30  Исход гонки Трамп-Байден никто не может предсказать. По причине... начавшейся в США революции, - Washington Post
14:51  Старший зять Казахстана Кулибаев достраивает дом-дворец в Англии. Любимой Гоге и гогешатам
14:49  "Ждем вторую волну КОВИ", - узбМинздрав не очень оптимистичен (интервью "Къ")
14:48  Елбасариум. Назарбаев и его "ближайшее окружение" обсуждают варианты смещения Токаева
14:47  Нужны ли Таджикистану панты?
14:45  Конкуренция пахнет порохом. Цена средиземноморских обид, - С.Кожемякин
13:45  В Минске пропала членка "ДемПравительства" Маша К. Ушла в партизанки?
11:39  КырВыборы-2020. МВД решило закрыть все оружейные магазины в Кыргызстане
11:00  Новым премьером Японии почти наверняка станет Суга - из крестьян-бедняков севера Хонсю
10:56  Угроза двоевластия. Любой исход выборов в США чреват... гражданской войной, - И.Зевелев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США успешно клонировали сдохшую 20 лет назад лошадь Пржевальского. Жеребенок - ржет, курит, ругается матом...
21:44 07.09.2020

7 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 20 лет назад

В США клонировали лошадь Пржевальского, умершую около 20 лет назад. На протяжении всего времени ее ген хранили в морозильной камере. Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующейся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.

Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Revive & Restore совместно с фирмой ViaGen смогла восстановить ген, замороженный в 1980 году.

"Это были клетки жеребца, родившегося в 1975-м в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998-го", - рассказали в пресс-службе организации.

Американский биолог Бен Новак написал в своем Twitter, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и научный прорыв.

В настоящее время в мире насчитывается около 2 тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Жеребенок Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию краснокнижных животных.

Лошадь Пржевальского - единственная дикая лошадь в природе. Первым, кто впервые встретился с ней, был русский исследователь и географ Николай Пржевальский в 1878 году, а описал данный вид зоолог Иван Поляков в 1881-м.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599504240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Заседание Совета ЕЭК: Обсужден ряд вопросов дальнейшего развития евразийской экономической интеграции
- Нужна не гражданская война, а гражданское общество – эксперт
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Почти два триллиона тенге понадобится на исполнение поручений из послания Токаева
- Ашимбаев: "Аспирин" (АСПИР) от проблем с планированием в Казахстане
- Крымбек Кушербаев провел встречу с представителями интеллигенции
- Кадровые перестановки
- Казахи и образование: из явных аутсайдеров Российской империи – в число лидеров СССР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  