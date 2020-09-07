В США успешно клонировали сдохшую 20 лет назад лошадь Пржевальского. Жеребенок - ржет, курит, ругается матом...

21:44 07.09.2020

7 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 20 лет назад



В США клонировали лошадь Пржевальского, умершую около 20 лет назад. На протяжении всего времени ее ген хранили в морозильной камере. Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующейся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.



Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Revive & Restore совместно с фирмой ViaGen смогла восстановить ген, замороженный в 1980 году.



"Это были клетки жеребца, родившегося в 1975-м в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998-го", - рассказали в пресс-службе организации.



Американский биолог Бен Новак написал в своем Twitter, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и научный прорыв.



В настоящее время в мире насчитывается около 2 тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Жеребенок Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию краснокнижных животных.



Лошадь Пржевальского - единственная дикая лошадь в природе. Первым, кто впервые встретился с ней, был русский исследователь и географ Николай Пржевальский в 1878 году, а описал данный вид зоолог Иван Поляков в 1881-м.