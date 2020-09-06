Вслед за Белоруссией "закипает" Грузия. Вашингтону и там есть дело, - "НГ"

21:59 07.09.2020

Вслед за Белоруссией неспокойно станет в Грузии



Вашингтон рассматривает вариант смены власти в Тбилиси



В ближайшем будущем Россия может столкнуться с новой проблемой – дестабилизацией ситуации на своих южных рубежах. В Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент. Очень принципиальные и важные. Прежде всего потому, что при победе правящей "Грузинской мечты" вероятность маргинализации нынешней оппозиции весьма возрастет. А поскольку признаков появления новых политических сил в Грузии все еще нет, то и правление "Грузинской мечты", уже почти рекордное в новейшей истории страны, растянется на неопределенно продолжительный срок.



Победа правящей партии, согласно опросам, представляется неизбежной. Пусть и не такой убедительной, как в прежние годы. Задача "Грузинской мечты" находится немного в иной плоскости. А именно – в легитимности, доказывать которую правящей партии придется даже в случае "безукоризненно демократически" проведенных выборов. Можно ожидать, что любой исход, кроме собственной победы, оппозиция объявит сфальсифицированным. После этого она, как показывает опыт других стран СНГ, перейдет к шумным акциям протеста, в ходе которых ожидаемо обрушит на власть катастрофические, пусть и, возможно, необоснованные обвинения. Вплоть до предательства национальных интересов.



Активность оппозиции, под которой следует понимать бывшую партию власти – "Национальное движение" – и отколовшуюся от нее "Европейскую Грузию", скорее всего будет поддержана их союзниками в США. За несколько последних месяцев предупреждения и критические замечания на этот счет звучали так часто, что создается впечатление: любой исход парламентских выборов, кроме победы оппозиции, а следовательно, и смены власти в Грузии, будет объявлен недействительным. Непонятно, чем все-таки не смогла угодить "Грузинская мечта" людям в Вашингтоне, занимающимся "тбилисским направлением". Никаких отклонений во внешней линии страны со дня прихода к власти "мечтателей" не замечено. Нормализация отношений с Россией, которой нет и которую, к слову, рекомендовал сам Запад, свелась лишь к восстановлению торговых и отчасти гуманитарных связей. Более того, именно "Грузинская мечта" зафиксировала в Конституции страны евро-атлантический вектор страны, отметив, что он неизменен и обязателен к исполнению.



Однако растопить лед недоверия правящей партии за 12 лет нахождения у власти не удалось. А что еще хуже для нее – во многих отчетах, заявлениях, комментариях за океаном лидер партии Бидзина Иванишвили упоминается как "российский олигарх". Это, конечно, играет против и партии, и ее лидера. Единственная "видимая" причина подобного отношения влиятельной группы американских политиков состоит в том, что власти Грузии изменили риторику в отношении Москвы, не позволяя себе оскорбительных выпадов, на что не скупились "Национальное движение" и ее лидер Михаил Саакашвили. В итоге посол США в Грузии Келли Дегнан "подозрительно часто" напоминает властям Грузии о необходимости проведения чистых выборов и предупреждает о готовности Москвы повлиять как на избирательную кампанию, так и на итоги выборов.



Между тем эта готовность совершенно не очевидна. Если верить той же грузинской оппозиции, то, судя по ее данным, пока можно говорить якобы о финансировании и/или консультативной помощи представленного в нынешнем парламенте "Альянса патриотов Грузии" – партии правого толка, выражающей интересы консервативной части населения. Убедительных доказательств пророссийской ориентации "патриотов" тем не менее нет, и сами они категорически отрицают какую-либо связь с Кремлем. Ситуация в Грузии все еще такая, что малейшая поддержка России превратит заведомого политического фаворита в безнадежного аутсайдера. Людям в Москве, занимающимся "тбилисским направлением", необходимо держать это в голове. Как для реализации сценариев, так и – "антисценариев".



6.09.2020