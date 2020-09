Конец американской истории? От идеала демократии к госперевороту? - В.Овчинский

7/09/2020



"Черная плаха белой работе дорогу дает"



Владимир Сорокин из книги "Русские народные пословицы и поговорки"



Меньше двух месяцев осталось до очередных президентских выборов в США. Казалось бы идет обычный рутинный процесс: администрация Дональда Трампа и штаб кандидата в президенты от демократов Джо Байдена привычно спорят о состоянии американской экономики.



Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что снижение безработицы до 8,4 процента в августе и появление 1,4 миллиона новых рабочих мест свидетельствуют о восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.



"У нас будет феноменальный ВВП в третьем квартале", – заявил Мнучин, выступая 6 сентября на канале Fox News.



При этом он признал, что американской экономике нужно еще, по меньшей мере, 7,5 миллионов новых рабочих мест, чтобы вернуться к мартовской до карантинной ситуации, когда уровень безработицы находился на рекордно низкой за 50 лет отметке – 3,5 процента.



"Американская экономика восстанавливается", – заявил Мнучин, отметив, что президент Трамп "собирается ее вернуть... Экономика продолжит восстановление, и мы не уйдем, пока все не вернутся к работе".



Но, на самом деле, не все так гладко. Миллионы американцев остаются без работы, в то время как работодатели постоянно сокращают количество рабочих мест. Более 50 миллионов человек с начала этого года хотя бы один раз получали пособие по безработице.



Сенатор Камала Харрис, которую Байден выбрал в качестве кандидата в вице-президенты, назвала Трампа "неудачником и некомпетентным человеком" в управлении экономикой во время пандемии.



Она заявила телеканалу CNN, что Трамп оценивает состояние экономики, "основываясь на том, как идут дела у богачей".



"Каждая пятая мать говорит, что ее дети в возрасте до 12 лет голодают", – сказала она.



Мнучин сообщил, что контролируемый республиканцами Сенат в ближайшие дни попытается одобрить экономичный пакет адресной помощи в связи с коронавирусом в дополнение к помощи объемом 3 триллиона долларов, санкционированной Конгрессом и Трампом ранее в этом году.



Республиканские и демократические законодатели не смогли договориться о более широком новом пакете помощи. Разногласия, в частности, касались размеров дополнительных пособий по безработице и продолжительности их выплат.



До конца июля федеральное правительство выплачивало безработным по 600 долларов в неделю в дополнение к менее щедрым пособиям от штатов. Трамп подписал указ, призывающий штаты продолжить выплаты – уже в размере 400 долларов в неделю, но власти штатов не спешили выплачивать сокращенные пособия, а некоторые штаты не согласились делать это вообще (как правило, это те штаты, где у власти представители демократической партии).



Bloomberg, проанализировав опрос экспертов, пришел к выводу, что до конца года многие страны, в том числе и США, могут столкнуться с новыми экономическими вызовами. Причем среди прочих рисков для экономики, выборы в США могут занять лидирующее положение среди этих угроз.



Уже написаны сотни статей о гражданском противостоянии и протестах в США 2020 года. Серьезные аналитики предупреждают об опасностях их эскалации и перерастании в вооруженное противостояние и гражданскую войну. Уже в августе и начале сентября на улицы ряда городов США выходили а вставали друг против друга довольно многочисленные и хорошо вооруженные автоматическим оружием группы сторонников демократов и республиканцев.



Но история разных стран вывела аксиому: гражданская война может начаться только на фоне государственного переворота.



Концепция госпереворота в США – 2020



Майкл Энтон - преподаватель политологии и научный сотрудник в Хиллсдейл-колледже, Вашингтон, автор книги "The Stakes: America at the Point of No Return" ("Ставки: Америка в точке невозврата") 4 сентября в The American Mind опубликовал статью "Грядущий переворот", где указал группу факторов, которая об этом свидетельствует.



Фактор первый. Все началось с того, что представители высших военных чинов незаметно намекнули, что военнослужащим не следует выполнять указ президента об использовании армии в нейтрализации протестных погромов и беспорядков. Их поддержали многие бывшие генералы - в том числе первый министр обороны президента Трампа - которые открыто озвучили то, на что военное руководство только намекнуло. Затем, когда в начале июня по всей стране начались массовые бунты, действующий министр обороны публично призвал президента не прибегать к закону "О противодействии мятежным действиям". Обращаясь с этим призывом, министр обороны имел в виду следующее: "Г-н президент, не приказывайте нам сделать это, потому что мы не станем этого делать, и вы знаете, что после этого начнется".



Происходящее привело в восторг Джо Байдена, который сразу же отбросил в сторону всякую деликатность. Он целых три раза с уверенностью заявил, что военные "очень быстро выведут [Трампа] из Белого дома", если президент вдруг откажется его покидать. И бывший вице-президент Эл Гор публично с ним согласился.



Фактор второй. Летом в прессу умышленно слили информацию о некой встрече (организованной за счет Джорджа Сороса), на которую приехали 100 влиятельных демократов, бывших республиканцев, настроенных против Трампа, и другие аппаратчики из правящего класса, чтобы "разыграть" различные исходы президентских выборов 2020 года. Одним из таких исходов является чистая победа Трампа. В этом случае бывший глава аппарата Белого дома при администрации Билла Клинтона Джон Подеста игравший роль Байдена, отказался признать свое поражение, заставил те штаты, где Трамп победил, отправить демократов на официальное голосование коллегии выборщиков и положился на то, что об остальном позаботятся военные. Подеста предполагает, что вооруженные силы встанут на сторону демократов.



В слитом в прессу докладе об итогах встречи сделан довольно мрачный вывод: "технократические решения, суды и ставка на то, что элита будет соблюдать все нормы, здесь не сработают", и после ноябрьских выборов нас ожидает "не юридическая борьба, а уличная драка".



Фактор третий. Летом двое бывших офицеров вооруженных сил США, занимающих высокое положение в мире аналитических центров, занимающихся вопросами национальной безопасности и поддерживающих Демократическую партию, написали открытое письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов, в котором они призвали его отправить военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, чтобы ровно в 12:01 дня 20 января 2021 года те выволокли Трампа из Овального кабинета.



Для справки



Два отставных офицера, Пол Инлинг и Джон Нагл, написали открытое письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли с просьбой подготовить отправку войск для удаления Трампа под прицелом из Белого дома в день инаугурации. Они, конечно, предполагали, что победит Джо Байден, а затем предположили, что Трамп не покинет свой пост. Затем они предположили, что Трамп, отчаянно пытаясь избежать тюрьмы после своего президентского срока, развернет "частную армию" Министерства внутренней безопасности, чтобы яростно сопротивляться любым попыткам заставить его уйти.



"В этот момент конституционного кризиса остается только два варианта", - написали Йинглинг и Нагл. "Согласно первому, американские вооруженные силы сопровождают бывшего президента с территории Белого дома. Маленькие зеленые человечки Трампа, столь устрашающие легковооруженных агентов федеральных правоохранительных органов, отходят в сторону и исчезают, понимая, что они не станут делом доброго утра для бригада 82-й воздушно-десантной дивизии. Согласно второму, американские военные остаются инертными, пока умирает Конституция. Смена власти определяется нелегальным насилием между частной армией Трампа и уличными протестующими - Matter Plaza (площадь в Вашингтоне перед Белым Домом – В.О.) становится площадью Тахрир".



Фактор четвертый. Спустя примерно месяц Хиллари Клинтон публично заявила, что "при любых обстоятельствах" Джо Байден не должен признавать своего поражения на выборах. Это не похоже на риторику политической партии, уверенной в своей победе на предстоящих выборах.



Майкл Энтон полагает, что "тайный сговор у всех на виду".



Одновременно он ставит вопрос: почему демократы публично рассказывают о своем тайном сговоре?



Потому, - пишет Энтон, - что они знают, что, чтобы он оказался успешным, он не должен выглядеть как тайный сговор. Сейчас им необходимо укоренить в общественном сознании идею о том, что в их незаконных действиях по отстранению президента Трампа от должности каким-то образом виновен сам Трамп.



Вторая часть плана, по мнению Энтона, заключается в том, чтобы либо набрать достаточное количество голосов в колеблющихся штатах - законными или не слишком законными способами, - либо оспаривать результаты голосования в колеблющихся штатах и настаивать на том, что независимо от результатов подсчета голосов в этих штатах победил Байден: "Наихудший сценарий (для страны, но не для правящего класса) - это если в нескольких штатах результаты голосования окажутся настолько сомнительными и горячо оспариваемыми, что никто не сможет точно сказать, кто победил. Разумеется, это не помешает демократам настаивать на их победе".



Публичная подготовка к этому уже началась: в газетах и социальных сетях уже публикуется множество постов, "объясняющих", каким образом Байден может победить в колеблющихся штатах после "подсчета" результатов голосования почте, даже если вечером в день выборов в этих штатах перевес будет на стороне Трампа.



Третья часть плана - это подготовить огромную и громкую леводемократическую машину пропаганды к войне. В попавшем в прессу докладе демократов призывают выявлять "ключевых инфлюенсеров в СМИ и среди местных активистов, которые могут повлиять на политические суждения людей и активизировать политическую деятельность… [которые могут] подготовить почву для того, чтобы сыграть конструктивную роль в случае спорных результатов выборов". То есть таких людей, обращает внимание Энтон, которые будут кричать с каждой крыши, что "Трамп проиграл".



Майкл Энтон считает, что в этой ситуации позиция вооруженных сил ясна не до конца. Одновременно он полагает, что демократы не могут рассчитывать на то, что секретные службы помогут им сместить Трампа.



Какие варианты еще возможны по мнению Энтона? По его мнению в США с большой долей вероятности начнется "цветная революция" - по тому самому сценарию, который американское глубинное государство разыгрывает в тех странах, руководство которых ему не нравится.



Тяжесть ситуации для Трампа, по мнению Энтона, усиливается тем, что большинство СМИ и технологических гигантов находятся не на его стороне. Как только "глубинное государство" даст установку, что "Трамп проиграл", все аккаунты президента в соцсетях будут заблокированы. Большинство телеканалов откажутся транслировать то, что говорит президент. Трампу необходимо найти способ напрямую обращаться к американскому народу.



P.S. Думается, Майкл Энтон специально сгустил краски, чтобы отмобилизовать Трампа на сопротивление.



Ясно, что при попытке госпереворота позиция армии будет определяющей. Отвечая на письмо двух упомянутых бывших военных, пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил: "У нас есть Конституция, и наша Конституция, которой присягнули все военнослужащие, не предусматривает для военных США роли арбитра в политических или избирательных спорах . . . Этот вопрос, похоже, порожден несерьезными размышлениями, отражающими фундаментальное непонимание истории нашей демократии и военно-гражданских отношений, установленных в соответствии с нашей Конституцией".



Не так все безнадежно и в отношениях Трампа с технологическими гигантами и СМИ.



Думается, что в оставшиеся недели Трамп предпримет атаку на Байдена по вопросу о Китае, обвинив его в сговоре с китайским руководством. Может быть использована модель "рашагейта", как "чайнагейта" теперь в отношении Байдена и его штаба. Источник - завтра

