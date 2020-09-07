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Концентрическая армия Чингисхана: в чем был секрет ее невероятного успеха
00:28 08.09.2020

Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала! В комментариях вокруг моих статей о древних монголах разгораются нешуточные страсти. Группа "продвинутых" комментаторов авторитетно заявляет, что монголы - это фейк. В качестве доказательства они ссылаются на личное мнение и свой узкий кругозор, а в худшем случае, на писанину злостных фальсификаторов истории, которые дурят простодушных россиян почем зря.

К величайшему разочарованию коммент-хейтеров вынужден заявить: как единый народ монголы существуют с начала 13 века. За три поколения они завоевали половину мира. Их видели миллионы очевидцев, их деяния в разные века описали сотни писателей и хронистов из разных стран. Они оставили после себя множество артефактов, обнаруженных археологами и прочая, и прочая, и прочая.

Армия монголов - это напор, бесстрашие и умная тактика.

Монголы прославились благодаря армии

Однако приступим к теме статьи и попытаемся ответить на вопрос, чем отличалась армия Чингисхана и почемудолгое время она была практически непобедима. Как пишет историк Дж. Уэзерфорд, монгольская армия имела два важных отличия от остальных армий мира.

Первое заключалось в том, что вся она состояла из одной только конницы. В других армиях, как правило, половину войск составляла пехота.

Второе отличие монгольских войск, поражавшее их современников, заключалось в том, что у них не было громоздких обозов, и они беспрепятственно передвигались по театрам военных действий. Пищей монголам служило молоко кобылиц, мясо коней, которых они забивали во время привала, дичь, на которую они охотились, и добыча, которую они получали, разргабляя окрестные деревни.

Согласно Марко Поло, каждый монгол имел с собой в походе десятидневный запас провианта, в который входило 4,5 кг. сушеного молока, полоски сушеного мяса и творога. Им не нужно было разжигать костры, чтобы подогреть пищу. Поэтому монгольские рейды были практически незаметны для противника, и кочевники умело использовали фактор неожиданности в свою пользу.

Армия Чингисхана - это дисциплина и порядок.

Традиционные армии передвигались колоннами, а как двигались монголы?

Если у вас имеется обоз с провиантом и вооружением, вы, естественно, будете двигаться колонной: впереди ратники, идущие налегке, за ними следом подводы с едой и снаряжением.

Монголы передвигались по-другому. Они намеренно "растягивались на большие расстояния, чтобы обеспечить коням лучшие пастбища и дать солдатам максимальный шанс загнать какое-либо дикое животное".

В итоге, у них сложилась концентрическая система расположения войск. В центре ехал Чингисхан, по бокам армии правой и левой руки. Все остальные тумены выстраивались таким же образом. Вместо того, чтобы подчинить армию иерархическому принципу, Чингисхан создал такую модель военной организации, которая делала его максимально гибкой и придавала ее частям большую самостоятельность. Это была своего рода матрица, элементы которой знали свое место, могли действовать независимо друг от друга или объединяться в единое целое.

Источник - ИстПросвет
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