"Круговорот" хлопка на рынке

00:29 08.09.2020

Реэкспортный бизнес губителен для экономики России



Алексей Балиев



В связи с распадом СССР текстильный комплекс России оказался вынужденным закупать хлопковое сырье исключительно за инвалюту. В том числе, из бывших "братских" республик Центральной Азии и Азербайджана. Но при сохраняющейся зависимости РФ от импорта более чем на 90%, российский торговый бизнес немалую часть этого сырья вот уже который год перепоставляет более чем в 40 стран.



Сырье это реэкспортируется, в основном, в страны дальнего зарубежья. Хлопок ежегодно дорожает, а потому хлопкореэкспортный бизнес становится достаточно прибыльным. Хотя дефицит этого сырья на текстильных предприятиях самой России после 1991 года экспертами оценивается как минимум в 30-35%. Что, разумеется, снижает и без того невысокую загрузку российских текстильных мощностей.



Общая доля Центральной Азии и Азербайджана в импорте РФ хлопка по-прежнему весома, превышает 60%. Однако эти поставки сокращаются ввиду, во-первых, нехватки инвалютных ресурсов у компаниий/предприятий-импортеров. А во-вторых - все эти страны-поставщики, согласно решениям их правительств, сокращают экспорт сырья, взамен наращивая производство и поставки готовой текстильной продукции.



Скажем, власти Узбекистана - крупнейшего поставщика хлопкового сырья - еще в 2016-м объявили о планах прекратить экспорт хлопка-сырца не позже 2022 года. Это, по мнению президента Союзлегпрома А. Разбродина, "способно нарушить издавна отлаженные взаимосвязи в этой отрасли между РФ и Узбекистаном, что, в свою очередь, может отразиться в целом на двусторонних отношениях. В том числе, рискует повлечь за собой ответные ограничения Москвы на импорт других узбекистанских товаров".



Правда, внутри- и внешнеэкономические реалии вынуждают Узбекистан и другие "хлопковые" страны экс-СССР повременить с реализацией подобных решений. Тем не менее экспорт сырца все же сокращается в рамках местных программ по индустриализации текстильной и смежных отраслей.



Ввозится в РФ хлопок-сырец за инвалюту также из многих стран дальнего зарубежья - таковых не менее 25-ти (как и в советский период).



Но в любом случае, ввиду невысокого платежеспособного спроса в РФ на многие виды продукции легпрома, особенно высококачественной и потому дорогостоящей, инвалютные закупки хлопка, да еще дорожающего, окупаются в единичных случаях. Потому и возникает соблазн частично перепродавать это сырье, в основном, по мировым ценам.



Причем перепродаваемое из РФ хлопкосырье используется для производства готовой продукции, предназначенной, в том числе, и для российских потребителей. Естественно, что такой "круговорот" хлопка приводит к преобладанию на внутрироссийском рынке продукции зарубежного легпрома.



Динамика вывоза из РФ импортируемого хлопкового сырья за последние годы такова: в 2015 и 2016 гг. - соответственно 49 и 44 млн долл., в 2017 г. - 63 млн, в 2018-м - 54 млн., только в первом полугодии 2020 г. - 29 млн долл. То есть, налицо рост поставок.



А кто же получатели? За первое полугодие 2020 г. таковых не менее 40 стран. Притом 27 - это страны дальнего зарубежья. Так, во втором квартале с.г. максимальный показатель в этом сегменте - по Белоруссии: поставлено на 7,6 млн долл. Здесь, правда, преобладают поставки по совместным кооперационным проектам (двусторонним и в рамках ЕАЭС).



Но, к примеру, на Украину во втором квартале с.г. было поставлено из РФ хлопкосырья более чем на 1,7 млн долл., в страны Балтии - более чем на 600 тыс. долл., в западноевропейские страны Евросоюза - не менее чем на 400 тыс. долл. Среди получателей этой "российской" продукции с начала 2010-х, например, Босния и Герцеговина, Венгрия, Молдова, Монголия, ОАЭ, Сербия, Чехия. Среднегодовые экспортные поставки из РФ - от 15 до 25 тыс. тонн.



В то же время на Нижнем Поволжье, в Ставрополье, Дагестане, в Крыму (а также в участвующей в ЕАЭС Армении) с начала 2010-х реализуются или дорабатываются проекты по восстановлению и развитию хлопководства, директивно прерванного в тех регионах (в основном, усилиями среднеазиатского хлопкового "лобби") на рубеже 50-60-х гг. Ряд текстильных комбинатов, например Камышинский, один из крупнейших в Поволжье, перерабатывает нижневолжский сырец.



Но, по самым оптимистичным оценкам, хлопковый спрос российского легпрома за счет южнороссийского сырца может быть обеспечен, самое большее, на 15%. Так что государству целесообразно было бы как-то "умерить" аппетиты реэкспортного бизнеса.



Ситуацию, по мнению многих профильных экспертов, способна изменить межгосударственная интеграционная программа в рамках ЕАЭС по комплексному развитию хлопководства и хлопкопереработки в ЕАЭС-регионе.



И что же? По данным Евразийской экономической комиссии (2019 г.), "...обладая благоприятными климатическими условиями и с учетом благоприятной мировой конъюнктуры, Казахстан и Кыргызстан могут существенно нарастить производство хлопчатника и продукции его переработки, расширить объемы экспортных поставок и взаимной торговли государств-членов ЕАЭС на этом рынке". Тем не менее пока что "по итогам состоявшегося обсуждения вопроса на заседании экспертов государств-членов Союза, принято решение о нецелесообразности подготовки в настоящее время проекта рекомендации Коллегии Комиссии по развитию сотрудничества в хлопководстве"...