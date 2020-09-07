Ханские замашки или пир во время чумы. Глава Андижана устроил пышную вечеринку в честь дня рождения дочери

00:33 08.09.2020

16 августа глава (хоким) Андижанской области Узбекистана Шухрат Абдурахманов устроил вечеринку в честь 19-летия своей младшей дочери.



На торжестве, которое началось днем у бассейна во дворе частного дома высокопоставленного чиновника и длилось до самого позднего вечера, для гостей выступали специально приглашенные из Ташкента певица Муниса Ризаева и другие артисты. На фотографиях, отправленных в редакцию "Озодлика", видно, что на мероприятии, проведенном сразу после смягчения карантинных мер, количество гостей превышало 30 человек.



Фотографиями и видео с этой частной вечеринки на своей странице в Instagram’е поделилась певица Муниса Ризаева.



Если на одной из них Ризаева показала, как въезжает в город Андижан, то на другой – как готовится к выступлению.



Судя по фотографиям и видеозаписям, распространенным в социальных сетях, в конце вечеринки Шухрат Абдурахманов подарил младшей дочери новый автомобиль марки Gentra.



Стоимость автомобиля марки Gentra в салонах АО "Узавтосаноат" в Андижане составляет 138 миллионов сумов (13,5 тысяч долларов США).



По сообщению Министерства финансов за 2019 год, в Узбекистане заработная плата депутата и сенатора составляет 1 млн 560 тысяч 413 сумов (около 150 долларов США), а главы (хоким) области – 1 млн 899 тысяч 783 сума (почти 190 долларов).



В открытых источниках нет информации о том, что Шухрат Абдурахманов, возглавляющий Андижанскую область с 2013 года, занимается бизнесом.



Как пишет местная пресса, Муниса Ризаева считается одной из самых "высокооплачиваемых" певиц в Узбекистане, за выступление на свадьбах и других торжествах певица берет 4-5 тысяч долларов.



"Пир во время чумы"



В разговоре с "Озодликом" рядовые андижанцы возмутились пышной вечеринкой в доме главы области, сравнив ее с "пиром во время чумы".



– Сегодня отметили день рождения младшей дочери хокима Андижанской области Кизлархон Абдурахмановой. Вечеринку, на которую пригласили более 30 гостей, провела певица Муниса Ризаева. А нужно ли было в период карантина, когда народ находится в таком тяжелом положении, так пышно праздновать день рождения? Как людям, с трудом сводящим концы с концами, не обижаться, видя, что человек, считающийся отцом всей области, устраивают такую вечеринку для своей дочери?! Невольно начинаешь думать о голодающих людях, видя дастархан, ломящийся от изобилия блюд. Этот день рождения, проведенный с нарушением карантинных норм, раздосадовал многих рядовых андижанцев, – говорит собеседник из Андижана.



Младшая дочь хокима Андижанской области Кизлархон Абдурахманова.



Согласно данным, озвученным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым перед началом пандемии COVID-19, до января 2020 года более 4 миллионов населения страны жило в бедности.



Введение карантина в марте этого года привело к резкому росту числа безработных и увеличению уровня бедности в стране.



Сотни тысяч семей, лишившиеся работы и своего единственного источника дохода в период пандемии, начали нуждаться в продуктах питания и материальной помощи со стороны государства.



Напомним, что в мае этого года президент Мирзияев поручил хокиму Абдурахманову вывести из бедности 41 тысячу семью в Андижанской области.



Согласно указу президента Узбекистана от 30 июля, до 15 августа этого года свыше 400 тысяч семей из списка нуждающихся, членами которых являются более 1,7 миллиона человека, должны были получить единовременную материальную помощь.



Источник финансирования "щедрого" хокима остается неизвестным



Шухрат Абдурахманов, возглавляющий Андижанскую область Узбекистана на протяжении последних семи лет, известен неэтичными высказываниями в адрес подчиненных и задариванием дорогих подарков.



20 июля перед брифингом, посвященном борьбе с коронавирусом, Абдурахманов раздал журналистам по 5 миллионов сумов (около 500 долларов).



Ранее он дарил дорогие подарки – деньги и автомобили – футболистам команды "Андижан", сборщикам хлопка, поэтам и танцовщицам.



Пользователи соцсетей спрашивали, откуда у чиновника столько денег. На это Абдурахманов заявлял, что "дарит подарки не кому попало, а своему народу". Однако на вопрос об источниках финансирования хоким предпочитал не отвечать.