Туркменистан и рост протестных настроений, - Азат Реджепов

00:37 08.09.2020

07.09.2020



Туркменистан используется в виде полигона, на котором более 20 лет проходит апробация элементов видоизменненной диктатуры.



В ближайшие дни евродепутаты, члены парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и диппредставительства ЕС проведут закрытые онлайн-встречи. Цель этих встреч проинформировать политиков и дипломатов о влиянии ситуации в Беларуси на рост протестных настроений в постсоветском пространстве. По информации "Гундогар", на встрече планируется выслушать активистов и диссидентов постсоветских стран.



Туркменская концепция "постоянного нейтралитета" ныне превращена в крайнюю форму изоляционизма, пацифизма, изощренного пафоса. Нынешняя власть безнаказанно и широко практикует террор и элементы геноцида местного населения.



Туркменские активисты обращают внимание Европы на нелигитимность нынешнего президента. Может возникнуть вопрос: почему сейчас, почему об этом не говорилось раньше? Говорилось, но в силу ряда причин Запад бить в тревогу не стал. А туркменистанцы возразить не могли: во первых, из-за тотального страха, репрессиями внедренного властью в мозг народа, во-вторых, честно признаемся, из-за попустительства международных организаций, движимых геополитическими интересами.



Итак, после смерти первого президента, по конституции исполнять обязанности должен был спикер парламента Овезгельды Атаев. Но против него сразу же сфабриковали уголовное дело и посадили за решетку на пять лет. Вместо него с помощью третьих сил президентом стал министр здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов, который по конституции не имел права баллотироваться в президенты, но этот пункт оттуда быстро убрали, при этом никаких объяснений передачи власти именно Бердымухамедову дано не было. Земетьте, мировая общественность это проглотила!



Итак, что мы имеем на данный момент? Конституцию, которую власть меняла под себя несколько раз, этой осенью хотят вновь изменить, теперь уже под клан Бердымухамедова.



Если Ашхабаду это удастся, мы получим новый, хамелеоновский вид диктатуры. Опасность в чем? В том, что Туркменистан используется в виде полигона, на котором более 20 лет проходит апробация элементов видоизменненной диктатуры, которую впоследствии внедряют в постсоветские страны.



Манипуляторы видят, что мировые лидеры, в том числе европейские, заглатывают крючек туркменского типа государственного управления, под которым скрывается терроризм, тоталитаризм и геноцид местного населения.



Если, как говорится, "пипл хавает", такая система начинает внедряться. Чему тогда удивляться кадрам жестоких избиений мирных демонстрантов на улицах белорусской столицы, когда есть режимы похуже?!



Культ личности, извращенный непотизм, закрытая статистика, махровая коррупция, криминализация валютной системы, углубляющийся кризис, нарушение основных прав человека - это и многое другое уже внедрено в Туркменистан и взято на вооружение в соседних странах.



Главная претензия туркменистанцев к своему президенту - это грабительское участие в управлении страной его многочисленных родственников, махинации власти с курсом доллара, безработица до 60-70 процентов, мизерные зарплаты в диапазоне 30-70 долларов, отсутствие правосудия, репрессии против инакомыслия, ограничения свободы слова, передвижения, блокировка интернета.



В 2015–2016 годах, по сообщениям СМИ, туркменский экспорт упал на 41,5 процента, и с тех пор он еще больше снизился и в этом году упал до критического уровня. Казна пустеет, а окружение президента продолжает выгребать остатки.



Согласно Центра Карнеги, в те годы "власти были вынуждены отменить конвертацию валюты, мелкий бизнес в стране почти замер, появились очереди за продуктами".



Сейчас эти очереди увеличились: в поисках муки, хлеба, масла, мяса народ отстаивает многочасовые очереди, и только единицам достаются эти продукты питания. И даже то, что Туркменистан по запасам газа на 4-м месте в мире, ныне уже не спасает погрязшее в коррупции туркменское правительство.



Люди не могут получить зарплату, им отказано в обналичивании кредитных карт, а в это время окружение президента обналичивает доллары по выгодному госкурсу, превышающему "черный" в десятки раз. И пожалуйста, не верьте тем цифрам, которые публикуются в СМИ, по размеру зарплаты, ценам на продукты питания и т.д.



В Туркменистане существует "черный" валютный рынок, где официальный курс в разы меньше; официальным курсом валют могут пользоваться только приближенные к "телу" люди. Все остальные - более 90 процентов людей - вынуждены жить на гроши.



Туркменская же власть через свое окружение поощряет миллиардные валютные махинации. Данные лица свободно разъезжают по миру, в том числе и по Европе и распространяют коррупционные схемы в этих странах. А что же европейские лидеры и политики? Делают вид, что это их не касается.



В эти дни отношение народа к власти меняется, особенно после отмены символических квот на бесплатное электричество, газ, воду, соль. Более того, повышены тарифы на коммунальные и другие услуги. Раньше люди терпели все, утешая себя тем, что "зато за свет и газ почти не платим", теперь этого сдерживавшего фактора уже нет.



Сейчас туркменское общество начинает поднимать голову, причиной чему стали внешние и внутренние предпосылки в виде протестных движений в Беларуси, а внутри Туркменистана - весеннее природное стихийное бедствие, равнодушие власти к нуждам пострадавших, коронавирус, кризис власти, откровенное саботирование Ашхабада в защите своих мигрантов, попавших в трудную ситуацию из-за бездействия МИДа.



Вдруг проснулись европейские чиновники и готовы обсуждать данную проблему, но, обратите внимание, только обсуждать, а не оказывать посильное содействие туркменскому гражданскому обществу. То есть, опять-таки просто-напросто спустить на тормозах, как это делается уже более 20 лет.



Правозащитные организации сообщают о массовом исчезновении людей - как тех, кто был приговорен к длительным срокам заключения, так и тех, кто был задержан, но не попал под суд. В списке исчезнувших, составленном для ОБСЕ, 112 человек. Ныне власть лицемерно отрицает наличие COVID-19, а ВОЗ льет воду на мельницу диктатора, изобретя новое дипломатическое выражение и порекомендовав Ашхабаду вести себя так, как будто коронавирус есть.



В результате Ашхабад скрывает наличие десятков смертных случаев из-за коронавируса, подвергая тем самым народ смертельной опасности.



Правозащитники сейчас ведут счет погибших из-за коронавируса, хоронят их по всем правилам, введенным в мире из-за пандемии. Но власть продолжает преступно замалчивать эти факты, более того преследует граждан, пытающихся достучаться до мирового сообщества.



Десятки незаконно уволенных врачей, репрессированных активистов - все это потенциальные уголовные дела, которые в условиях непрозрачного правосудия, карательной системы прокуратуры и махровой коррупции ныне в Туркменистане невозможны.



Туркменские правозащитники и диссиденты слабо верят в подобного рода обсуждения, поскольку ни Московский механизм ОБСЕ, ни многочисленные решения комиссий ООН не выполняются Туркменистаном. Несмотря на это, Европа продолжает поглаживать по головке туркменский авторитарный режим.



Многие годы, соответствующие структуры совершенно неэффективно тратят выделенные Европой деньги на демократизацию туркменского общества на… обучающие тренинги силовиков.



Где результат? Туркменские силовики как продолжали репрессии против населения, так и продолжают, а тренинги используют для зарубежных вояжей и многочасовых просиживаний в офисах. На местах как был диктат культа, так и остался. А чиновники ОБСЕ и посольств продолжают бегать от одного "чяре" в другое, чтоб отведать жирного туркменского плова и показать диктатору свою лояльность.



Данная встреча - это шанс для Европы показать твердую политическую волю, доказать на деле демократические приоритеты, а не проводить политику двойных стандартов и вести себя "как будто в Туркменистане есть демократия". Остается только верить в мудрость и силу туркменского народа.