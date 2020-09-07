Нереализованные амбиции аравийских монархий, - Алексей Носков

01:56 08.09.2020 Самый солнечный регион планеты намерен превратиться в локомотив возобновляемой энергетики



Алексей Юрьевич Носков – независимый эксперт.

7.09.20



Факт нормализации отношений между Израилем и ОАЭ открывает перспективы для использования израильских технологий солнечной энергетики.

Сегодня сложно представить, как сложилась бы новейшая история монархий Аравийского полуострова, если бы не огромные запасы нефти, обнаруженные здесь в середине XX столетия. Стратегическая ставка на эту отрасль, грамотная инвестиционная политика, глобальный интерес к углеводородам обеспечили огромный источник дохода для Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна, позволив достичь одних из самых достойных показателей уровня жизни.



Эпоха великих перемен на пороге



Но эта стратегия имела и негативный эффект в виде высокой зависимости от ситуации на мировых рынках энергоносителей, ограниченного стимула для роста отраслей, не связанных с углеводородным сектором, слабо развитой бизнес-среды. Исключение – эмират Дубай, власти которого заметно преуспели в развитии туризма, торговли, логистики, сферы обслуживания. Серьезным вызовом для всех стран региона стала чрезвычайно высокая доля иностранной рабочей силы, что влечет отток денежной массы, дефицит квалифицированных кадров из числа коренных жителей и даже угрозу политической дестабилизации.



Неожиданной, но ощутимой становится проблема удовлетворения внутреннего спроса на энергию. Внедрение в прошлые годы политики широкого субсидирования позволило достичь одни из самых низких в мире потребительских цен на топливо и электричество в регионе. Однако оборотной стороной стало пренебрежение принципами экономии. Вместе с демографической ситуацией этот фактор обусловил один из самых высоких в мире (8% ежегодно) темпов роста внутреннего спроса на энергию. Тем более что по ряду причин нефть постепенно уступает другим видам топлива в структуре используемых энергоносителей для обеспечения потребностей аравийских монархий, прежде всего природного газа. Однако избыточные объемы запасов "голубого топлива" имеются только у Катара, тогда как для всех остальных аравийских монархий проблема дефицита этого сырья становится все более актуальной. Важно, что себестоимость добычи на некоторых месторождениях нефти с каждым годом увеличивается, что в сочетании со снижением рыночных цен на энергоносители в течение последних лет также несет в себе негативный эффект. Иными словами, несмотря на отсутствие четких признаков снижения возможностей по добыче нефти, рентабельность проектов в геологоразведке и извлечение углеводородов в аравийских монархиях демонстрирует тенденцию к снижению, а особенности экономического развития государств региона негативно влияют на их экспортный потенциал. Кроме того, технологический прогресс, угрозы экологии и политические факторы приводят к частичному снижению интереса к черному золоту в пользу как природного газа, так и возобновляемых источников энергии. Уверенности, что ставка на нефть обеспечит наличие крупных и стабильных доходов в будущем, сегодня нет.



В этой обстановке необходимость реформирования и преобразования своих экономических моделей в последние годы стала очевидна для правительств всех шести монархий Персидского залива. В каждой из них приняты программы стратегического характера, направленные на диверсификацию национальных экономик. Под этим термином понимаются развитие отраслей, не связанных с добычей и экспортом углеводородов, а также снижение степени участия государства в экономической жизни страны в пользу частного бизнеса. Программа каждой монархии имеет свои особенности, в зависимости от возможностей акцентируя усилия на развитии туризма, финансового сектора, морской логистики, авиации и железнодорожных перевозок, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Не являются идентичными и планы реформ в энергетике, однако общей тенденцией, характерной для всех стран региона, является повышение внимания к развитию возобновляемой энергетики, в первую очередь солнечной.



В условиях Аравийского полуострова это может поспособствовать решению ряда проблем, описанных выше.



Путь к диверсификации



Прежде всего частичное удовлетворение внутреннего спроса на энергию: эксплуатация крупных электростанций, а также небольших панелей и водонагревателей способна частично заменить традиционные источники. При этом государства Аравийского полуострова рассматривают солнечную энергетику именно как источник для обеспечения внутреннего потребления, возможности ее экспорта за пределы региона сегодня маловероятны ввиду их географического расположения. Это важное отличие: к примеру, некоторые страны Северной Африки, имеющие схожий климатический потенциал, рассчитывают со временем осуществлять экспорт электрической энергии, произведенной за счет солнечного света, на европейский континент. Но в условиях региона возобновляемая энергетика может лишь замедлить темпы роста внутреннего потребления традиционных энергоносителей в аравийских монархиях, тогда как снизить объемные использования нефти и природного газа для внутренних нужд в обозримой перспективе она не в состоянии.



Для стран Персидского залива солнечная энергетика является одной из немногих отраслей, способных внести весомый вклад в развитие обрабатывающей промышленности, сферы обслуживания, рынка труда, то есть стимулировать процесс диверсификации. Этого не способна обеспечить нефтяная отрасль. Кроме того, пандемия коронавируса в 2020 году показала уязвимость таких сфер, как туризм, торговля или авиационные перевозки, перед лицом глобальных факторов, тогда как возобновляемая энергетика будет более устойчива к ним.



Солнечная энергетика обладает и некоторыми преимуществами в области экологии и безопасности. Это важно в условиях Персидского залива: показатели загрязненности воздуха здесь одни из самых высоких в мире, а нефтяная инфраструктура или ядерные реакторы более рискованны с точки зрения угрозы терактов или военных действий.



Пожалуй, наибольший вклад в привлекательность солнечной энергетики для аравийских монархий со временем могут внести климатические особенности: плотность энергии солнечного излучения здесь почти самая высокая в мире (более чем в два раза выше, чем в Германии, являющейся одним из мировых лидеров в развитии отрасли), что в сочетании с низкой облачностью и высокой продолжительностью светового дня обуславливает весомое преимущество. С развитием технологий этот фактор может существенно повысить показатели объемов производимой энергии на единицу инвестиций до самых высоких в мире, чему также способствует наличие малонаселенных и пустынных территорий. Кроме того, песчаные массы содержат в себе кремний – материал, широко используемый при производстве фотовольтаических панелей.



Еще одна отличительная черта – потребление электричества домашними хозяйствами, где львиная доля приходится на кондиционеры. Логично, что нагрузка на охлаждающее оборудование возрастает с повышением температуры воздуха, и в эти же временные отрезки будут возрастать и показатели произведенной энергии с использованием фотовольтаического оборудования. Эта особенность технически упрощает процесс обеспечения внутренних нужд в электричестве в отличие, например, от многих европейских стран, где наибольшие объемы потребления приходятся на обогрев и отопление.



И конечно, важным стимулирующим фактором является наличие у аравийских монархий ресурсов для финансирования инвестиционных проектов в объемах, которые может позволить себе далеко не каждая страна.



Планы и потенциал



Если говорить о планах, связанных с реализацией потенциала в развитии солнечной энергетики в монархиях Аравийского полуострова, то их можно охарактеризовать как амбициозные.



Так, принятый руководством Саудовской Аравии в 2016 году документ "Видение 2030" предполагает создание инфраструктуры общей мощностью 9,5 ГВт, использующей возобновляемые источники. В начале 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман подписал соглашение с руководителем SoftBank Group, предполагающее совместное инвестирование в строительство крупной солнечной электростанции общей мощностью более 7 ГВт и стоимостью около 5 млрд долл. – один из самых крупных проектов подобного рода в мире. Новость имела широкий резонанс, однако через несколько месяцев в прессе появилась информация о сворачивании проекта по причине разработки "более жизнеспособной стратегии" солнечной энергетики в Саудовской Аравии. В июне 2020 года министр энергетики королевства заявил, что скоро общественности будет представлен проект в области солнечной энергетики, характеризующийся смой низкой в мире себестоимостью производства электричества из себе подобных. В последние годы принят ряд законопроектов, направленных на стимулирование развития сектора. Пока в стране функционирует несколько небольших (мощностью по несколько мегаватт) солнечных электростанций.



Катар приступил к строительству солнечной электростанции мощностью 0,8 ГВт. Выход на полную мощность запланирован на 2022 год. В эмирате также функционирует крупнейший в регионе завод по производству полисиликона, который применяется при создании солнечных панелей.



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Строительство солнечного парка в Дубае.

Иллюстрация с сайта www.mediaoffice.aeВ 2020 году в Омане введена в эксплуатацию крупнейшая в султанате солнечная электростанция мощностью 100 МВт, в стадии строительства еще один проект мощностью 500 МВт.

Лидером по освоению отрасли в регионе являются ОАЭ: в 2013 году здесь была введена в эксплуатацию крупнейшая в регионе солнечная электростанция "Шамс-1" (с арабского – "солнце") мощностью 100 МВт, также функционирует несколько небольших станций. В стадии строительства – знаменитый "солнечный" город Масдар (с арабского – "источник") стоимостью 22 млрд долл., вся инфраструктура которого будет функционировать за счет использования энергии солнечных лучей. При помощи финансовых инвестиций со стороны ОАЭ в 2015–2016 годах удалось реализовать проект кругосветного перелета самолета Solar Impulse 2, который работал на солнечных батареях. По утверждению Международного агентства возобновляемой энергетики, почти 80% от общего объема солнечных батарей в монархиях Аравийского полуострова функционируют в ОАЭ. Заявленные цели предполагают, что к 2050 году ¾ потребляемого в стране электричества будет обеспечиваться за счет солнечных электростанций.



В списке достижений эмиратской компании Masdar и саудовской ACWA Power – реализация нескольких проектов в сфере возобновляемой энергетики за границей, что позволило приобрести некоторый опыт.



Позади планеты всей



При этом ситуация в аравийских монархиях парадоксальна: несмотря на огромный климатический потенциал и наличие финансовых ресурсов, реальные достижения в развитии солнечной энергетики крайне скромны, а общий объем эксплуатируемых мощностей не достигает 1 ГВт. Для сравнения: аналогичный показатель в Турции около 6 ГВт, в Испании – около 7 ГВт. Кроме того, в отличие от большинства других регионов, где в последние годы фактические показатели в развитии возобновляемой энергетики зачастую превышают плановые, для монархий Аравийского полуострова пока характерна другая тенденция: реальные достижения нередко отстают от заявленных целей. Значительная часть установленных мощностей в монархиях Аравийского полуострова носит исключительный характер, а использование солнечной энергии пока не получило широкого распространения и популярности. Идеи типа Масдар или Solar Impulse 2 хотя и привлекают интерес, но являются скорее экспериментальными и рекламными, нежели направленными на реальное развитие возобновляемой энергетики. Кроме того, монархии в значительной степени используют иностранные технологии, оборудование и рабочую силу, тогда как участие местных специалистов и промышленности крайне ограничено, в том числе при реализации зарубежных проектов. Роль аравийских монархий в большинстве случаев сводится лишь к общему управлению и выделению финансовых средств, при этом вопросы экономической эффективности и рентабельности этих проектов, по всей видимости, отходят на второй план. Впрочем, подобные особенности характерны и для многих других отраслей в странах региона.



Причины сложившейся ситуации следующие. Общепризнанно, что возобновляемая энергетика во всем мире рождается при государственной поддержке. И если в странах Европы, Китае, Японии и США система государственной поддержки возобновляемой энергетики была образована в первой половине 2000-х годов, то аравийские монархии приступили к этому только в середине 2010-х годов. И это при значительно более благоприятных климатических условиях и финансовых возможностях.



Увы, пагубное и разлагающее влияние оказал фактор "нефтяной зависимости": если многие страны Европы или АТР, являющиеся импортерами энергоносителей, в период высоких цен на черное золото были вынуждены рассматривать альтернативные способы решения своих проблем, то для нефтедобывающих стран Персидского залива те годы характеризовались наличием высоких доходов от экспорта углеводородов. Поэтому возможность инвестирования в возобновляемую энергетику не казалась им привлекательной.



Кроме того, себестоимость производства солнечной энергии сегодня зачастую уступает традиционным энергоносителям, а в условиях аравийских монархий с их рекордно низкими потребительскими ценами на нефть разница будет еще выше, что негативно влияет на инвестиционную привлекательность проектов в возобновляемой энергетике.



При этом задержка с утверждением планов развития на несколько лет оказала более пагубное влияние: с учетом стремительного расширения масштабов использования солнечной энергетики в мире аравийские монархии существенно отстают в развитии собственной кадровой, индустриальной и даже законодательной баз в этом направлении. Важно и то, что в предыдущие годы передовые компании отрасли ориентировали производство на регионы с другой температурой и влажностью, тогда как жаркий климат Аравийского полуострова может сыграть и негативную роль: фотовольтаические панели и иное оборудование не готовы к таким условиям и будут подвержены более быстрому износу.



Для монархий Аравийского полуострова предпочтительнее создавать национальные отрасли, нежели финансировать реализацию проектов чужими силами и чужими ресурсами. Это обусловит необходимость развития системы субсидирования, подготовки кадров, предприятий по производству и обслуживанию. Важными проблемами являются необходимость очистки панелей от песчаных масс, возможное недовольство кочевых племен строительством инфраструктуры на территории их традиционного проживания, утилизация списанного оборудования и другие. Плановые документы, принятые правительствами аравийских монархий, содержат скорее общие количественные показатели и сроки исполнения, однако исчерпывающих решений описанных выше вопросов пока не предлагают.



Надежда на зарубежных партнеров



Полностью положиться на привлечение иностранных специалистов и технологий для развития солнечной энергетики, как это было в случае с нефтью, непросто. Во-первых, этот ресурс будет разрабатываться для внутреннего потребления, а не экспорта, что существенно понижает интерес потенциальных инвесторов. Во-вторых, сегодня ситуация в экономиках аравийских монархий изменилась: времена бескрайних финансовых возможностей закончились, а необходимость развития сектора с опорой на национальные индустриальные базы и рабочую силу очевидна. Уже не каждая страна региона готова пойти на то, чтобы бездумно тратить миллиарды долларов на привлечение иностранных инвесторов. Вместе с тем развитие отрасли без зарубежных партнеров сегодня невозможно. Как представляется, предпочтение будет отдано тому, чьи инициативы обеспечат не только строительство инфраструктуры или поставку оборудования, но и поспособствуют развитию местной индустриальной и кадровой баз. Вероятно, что этот аспект является основной причиной, по которой руководство монархий пока не спешит вкладывать большие суммы в проекты в сфере солнечной энергетики, предпочитая сосредоточиться на выработке более предпочтительной для себя модели взаимодействия с партнерами. Сегодня структура подрядчиков и поставщиков представлена главным образом отдельными европейскими производителями (в первую очередь французскими, испанскими, германскими), а также японскими, китайскими, корейскими и американскими. Хотя солнечная энергетика на Аравийском полуострове пока в зачаточном состоянии, а с началом ее расширения конкуренция за этот рынок будет высокой, непреодолимых препятствий за вступление в борьбу за него российских компаний, экспортирующих соответствующее оборудование и технологии, сегодня нет.



В августе 2020 года Израиль и ОАЭ подписали совместное соглашение о нормализации отношений. Оно является скорее политическим шагом, а оценивать его возможные последствия пока преждевременно. Вместе с тем солнечная энергетика является одним из самых перспективных направлений для возможной кооперации между двумя странами: климатические условия схожи, Израиль уделяет внимание сектору с 1950-х годов, а отрасль получила многостороннее развитие здесь. По ряду показателей (например, доля в общей структуре используемых энергоносителей) страна сумела выйти на одну из передовых позиций в мире, некоторая продукция (панели, оборудование) экспортируется в десятки государств, функционирует несколько научно-исследовательских заведений. При этом технологический, кадровый и индустриальный потенциал для ближневосточной страны сдерживается таким фактором, как относительно невысокий спрос, ограниченный по ряду аспектов внутренними потребностями. Однако в случае, если бы израильские технологии получили доступ к финансовым ресурсам некоторых аравийских монархий, солнечная энергетика не просто обрела бы новый стимул для развития, но в течение нескольких лет могла бы преобразовать общую структуру производства энергии в масштабах всего региона. Однако отношения между Израилем и многими арабскими странами все еще остаются очень сложными, и при всей привлекательности такого сотрудничества пока это не больше чем теоретическая возможность.



Перспективы инвестиций



Добавим, что с экономической точки зрения солнечная энергетика теоретически может развиваться совместными усилиями стран Аравийского полуострова и даже в виде интеграционных проектов. К примеру, создание научно-исследовательского института или завода по производству панелей в случае одного Катара или Кувейта было бы сомнительным с точки зрения экономической эффективности проектом. Однако в условиях ориентированности подобных предприятий на рынок не одной страны, а сразу шести государств их функционирование несло бы в себе иной эффект. Теоретически достижению общих целей могли бы поспособствовать обмен опытом, совместные исследования, подготовка кадров, взаимодействие в торговле и логистике, создание общих электросетей и т.д. Но подход по реализации проектов на условиях интеграции не свойственен для государств Аравийского полуострова, отсутствует также подобный опыт, а политические противоречия между некоторыми странами региона глубоки и делают невозможным любое взаимодействие между ними. Ввиду этого более вероятным сценарием представляется самостоятельное развитие "солнечного" потенциала каждой монархией, нежели на основе совместной кооперации.



Таким образом, можно предположить, что правительства ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта и Омана продолжат уделять внимание солнечной энергетике и инвестировать в ее развитие. Вместе с тем имеются существенные препятствия, решений для которых пока не выработано, а политика в этом направлении будет глубже учитывать национальные интересы, по причине чего инвестиционные проекты будут существенно отличаться от предыдущих лет и требовать аналогичного подхода от иностранных подрядчиков и поставщиков. Вероятность "зеленой революции" или кардинальных преобразований в энергетической политике в связи с возобновляемой энергетикой в аравийских монархиях в ближайшие годы не следует оценивать как высокую. Источник - ng.ru

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