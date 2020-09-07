В Киргизии начались "гладиаторские бои", - В.Панфилова

01:57 08.09.2020

Президент Жээнбеков предупредил "революционеров" и разрешил подкуп избирателей



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

7.09.2020



Предвыборная кампания в Киргизии открылась митингами.

В Киргизии с 7 сентября на месяц закрыты все оружейные магазины и запрещена выдача лицензий на ношение, использование и хранение оружия. Повышенные меры безопасности приняты в связи с началом агитационной кампании по выборам в парламент 4 октября. Как заявил президент Сооронбай Жээнбеков, "есть силы, которые хотят использовать выборы для раскачивания политической ситуации".

В избирательной кампании примут участие 15 партий. Не все политические организации, желающие попасть в Жогорку Кенеш (парламент), смогли пройти регистрацию в ЦИК Киргизии. В частности, в регистрации отказано двум объединениям – "Бутун Кыргызстан" и "Актив". Вчера их сторонники вышли на митинг к зданию суда, где рассматривалась жалоба на решение Центризбиркома.



Лидер "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров заверил, что они обязательно найдут выход из сложившейся ситуации. Его соратник заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии генерал-майор Омурбек Суваналиев "отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг их партии, является лишь поводом". По его словам, стояла задача – не пропустить кандидатов от партии "Бутун Кыргызстан" в парламент, поскольку он поменял бы свой облик. "Парламент заработал бы по-другому. Исходя из этого, политические силы, являющиеся провластными, решили нас убрать. Мы будем бороться. Это политический заказ. Мы постараемся доказать это через суд. Если суд примет сторону власти, то мы, естественно, будем отстаивать конституционные права", – заявил он.



Ранее на съезде партии "Бутун Кыргызстан", состоявшемся в августе, Суваналиев сообщил, что власти страны проиграли борьбу криминалитету: "За рядом партий, собирающихся участвовать в парламентских выборах, стоят "черные" (представители организованных преступных группировок. – "НГ"), которым прислуживают многие кандидаты. В парламенте Кыргызстана, везде говорят о коррупции. Но никто не говорит, что во главе коррупции стоят организованные преступные группировки (ОПГ), которые руководят всем. Боятся, что завтра их ударят по голове, потому что власти проиграли ОПГ".



Киргизский военный эксперт полковник Токтогул Какчекеев оценил заявление Суваналиева как "мужественную и справедливую оценку коллеги в правоохранительной системе". Он отметил, что, согласно опубликованным данным о кандидатах в депутаты от всех партий, около 300 человек судимы, но со снятыми судимостями, и еще 55 человек находятся под следствием. "Напомню, что во многих странах люди с судимостью не допускаются на работу в государственные и муниципальные службы пожизненно независимо от снятия судимости. Эти страны имеют государственный опыт, уходящий в столетия… Допуск уголовников с преступным поведением дорого обойдется государству", – считает Какчекеев.



Государственный и политический деятель, депутат парламента нескольких созывов Исхак Масалиев на этот раз отказался от участия в выборах, заявив, что с таким беспределом он ранее не сталкивался.



Тем временем политические партии приступили к агитации. Из-за коронавируса и карантина, введенного в республике, времени на обработку населения оказалось меньше. В связи с этим киргизский эксперт Асилбек Эгембердиев сказал "НГ": "В нашем кыргызском Колизее уже начались настоящие гладиаторские бои, интриги, скандалы, ссоры". По его словам, в обществе не верят, что в парламент придут депутаты, способные поднять республику из руин, создать рабочие места, объединить семьи, разорванные трудовой миграцией.



У партий нет внятных программ по выходу страны из кризиса, зато в избытке несбыточные обещания. Например, партия "Республика" готова ликвидировать институт президента и сократить число депутатов – и это не самое худшее.



"Программа партии "Мекеним Кыргызстана" – издевательство над здравым смыслом и всей нацией: Кыргызстан – региональный логистический центр при использовании потенциала Китая, приоритет – расширение транспортно-логистических возможностей и свобода перемещения товаров. Никто еще так корректно не описывал интересы Раимбека Матраимова, более известного как Раим-миллион (бывший замначальника киргизской таможни, который стоит за этой партией. – "НГ")", – считает юрист, активист движения "Умут-2020" Нурсултан Акылбек.



Впрочем, киргизские политики никогда особо не напрягались над программами, предпочитая просто скупать голоса избирателей по 2 тыс. сомов (около 2 тыс. руб.). Об этом знает и президент Сооронбай Жээнбеков. В очередном интервью "Биринчи радио" он заявил, что "продавать или не продавать свой голос – личное решение каждого из нас". "Никто не сможет заставить человека пойти на это", – отметил глава государства. По его словам, ответственность за честные и чистые выборы лежит не только на государственной власти, но и на каждом избирателе.



Однако подкуп избирателя – это преступление и нарушение закона как со стороны гражданина, если он продает, так и со стороны политика, который подкупает. А значит, борьба с коррупцией в Киргизии – пустые слова со стороны представителей власти. Тем не менее киргизский лидер считает, что выборы пройдут честно. Хотя, по его словам, есть те, кто пытается убедить людей в обратном. "Уже слышны призывы быть готовыми выйти на улицы. Мы все это слышим", – заявил президент Жээнбеков. По его словам, в отношении таких сил будут приняты все необходимые упреждающие меры. Этот вопрос уже обсуждался на Совете безопасности. Президент напомнил о том, что народные волнения, вызванные недовольством итогами выборов, дважды перерастали в революции. Жээнбеков пообещал, что с его стороны и со стороны аппарата будет равное отношение ко всем участникам выборов. "Моя главная задача как президента – поддерживать стабильность в стране, мир и безопасность в обществе. Я выполню эту задачу. Никто из тех, кто хочет использовать выборы для раскачивания ситуации в стране с целью набрать политические очки, не останется без внимания", – подчеркнул глава государства.