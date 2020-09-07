"Похищенные" вожди БелМайдана нашлись в/на Украине

08:50 08.09.2020

Лидеры оппозиции Беларуси выехали в Украину

7 сентября местное СМИ сообщило о похищении Марии Колесниковой неизвестными.



Члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова замечены при пересечении границы. Об этом сообщает БелТА, передает zakon.kz.



Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в районе 4.00 проходили погранконтроль в пункте пропуска "Александровка", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По информации Telegram-канала Mash, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана на границе.



7 сентября издание TUT.BY сообщило о том, что Марию Колесникову похитили неизвестные в гражданском.



Колесникова - представитель штаба арестованного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико - получила известность во время предвыборной кампании как участница выступавшего на митингах "Женского трио" - вместе с супругой другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало и кандидатом в президенты Светланой Тихановской.



Она последняя участница "трио", которая оставалась в стране и была на свободе. Колесникова вошла в президиум созданного недавно оппозиционного Координационного совета. Накануне она принимала участие в очередном массовом марше протеста в Минске.