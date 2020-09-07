Хафтара не подпускают к урегулированию в Ливии, - И.Субботин

10:37 08.09.2020

Власти Марокко намерены прекратить конфликт в бывшей Джамахирии своими методами



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

7.09.2020



Режим прекращения огня во многом по-прежнему зависит от Хафтара.

Марокканский город Бузника стал местом проведения переговоров между представителями фракций ливийского конфликта. В самом факте встречи между делегациями Высшего государственного совета (Триполи) и Палаты представителей (заседает в Тобруке) власти Марокко увидели позитив. Однако командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара по-прежнему обвиняют в неготовности следовать условиям режима прекращения огня.



Раунд межливийского диалога начался еще в минувшие выходные. Как сообщала марокканская сторона, мероприятие нацелено на то, чтобы сохранить режим прекращения огня, который был объявлен базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) 21 августа и поддержан Палатой представителей.



Марокко за последние недели заметно активизировало свои посреднические усилия, направленные на прекращение боевых действий в бывшей Джамахирии. В конце июля столицу королевства – Рабат – посетил председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, а также спикер Палаты представителей Агила Салех. В минувшем месяце там побывала и.о. главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс.



"В ливийском досье в последнее время наблюдается позитивная динамика, в частности после заявлений сторон о прекращении огня и представлении ими инициатив, – заявил накануне министр иностранных дел Марокко Насер Бурита. – Это способно подготовить почву для продвижения к разрешению ливийского кризиса. Урегулирование ливийского кризиса зиждется на трех фундаментальных принципах, а именно: ливийском патриотизме, убежденности в том, что решение может быть только политическим, и на доверии к возможностям Высшего государственного совета и Палаты представителей как законных институтов, способных преодолевать трудности и участвовать в диалоге в интересах Ливии со всей ответственностью".



Впрочем, еще в первый день мероприятия в Марокко источник ТАСС в восточноливийском парламенте заявил, что серьезного прорыва на переговорах ожидать не стоит. "Встречи носят консультативный характер по вопросам деятельности официальных ливийских институтов, – сказал собеседник агентства. – Проведение консультаций под патронажем Марокко было согласовано во время визита спикера парламента в королевство в июле. Это больше технические встречи, которые продлятся два дня и на которых делегации будут обсуждать вопросы смены руководства ряда официальных органов страны. Схиратское соглашение (заключено в декабре 2015 года в Марокко на основе мирного плана ООН. – "НГ") затрагиваться не будет, мы не ждем конкретных решений".



Главными "спонсорами" ливийского конфликта тем не менее остаются региональные государства. Турция и Катар официально поддерживают ПНС, в то время как Эмираты, Саудовская Аравия и Египет – Восточную Ливию. В выходные турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в Стамбуле с главой ПНС Фаизом Сараджем. Стороны обсудили события в Ливии, двусторонние отношения и региональную проблематику. Как сообщило турецкое государственное агентство "Анадолу", в ходе беседы стороны оценили шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами в рамках подписанного между ними меморандума о взаимопонимании. Эрдоган и Сарадж также не могли обойти стороной и раскол, который возник в органах власти в Триполи.



Скандал произвела отставка министра внутренних дел ПНС Фатхи Али Башаги, у которого долгое время был конфликт с проправительственными военизированными формированиями. Официальной причиной его отстранения стало применение огнестрельного оружия для разгона протестов в Триполи. Жители подконтрольных ПНС районов выступили против коррумпированных органов власти и плачевных условий жизни. Решение об отставке было обнародовано в тот момент, когда министр находился с визитом в Турции. Спустя некоторое время после его возвращения Президентский совет в Триполи опубликовал другой указ, по которому Башага восстанавливался в должности. Однако сама ситуация стала признаком серьезного раскола в органах власти в Триполи.



Устойчивый режим прекращения огня во многом зависит от сил "на земле", в том числе от Хафтара, который нередко склонен игнорировать мнение Палаты представителей. Источники в ПНС накануне сообщили агентству "Анадолу", что ЛНА открыто саботирует "режим тишины". Так, лояльные фельдмаршалу формирования якобы выпустили из реактивной системы "Град" десяток ракет по силам Триполи в ночь на 6 сентября. Такое поведение делает невозможным переход к полноценному примирению, уверены в ПНС.



Надо отметить, что препятствием на этом пути пока остаются и разногласия сторон по поводу города Сирт и муниципалитета аль-Джуфра, которые находятся в руках ЛНА. ПНС при посредничестве Турции и США добивается демилитаризации района и отвода оттуда сторонников Хафтара, что вызывает справедливый протест на востоке Ливии.