 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.09.2020
11:38  ДемКандидатку в вице-президенты США Камалу Харрис "абортируют" по ходу выборной гонки
11:36  Ключевой момент модернизации по-казахски, - Д.Ашимбаев
10:37  Хафтара не подпускают к урегулированию в Ливии, - И.Субботин
09:59  Китай прибавил в профиците. Экспорт КНР растет на фоне сжатия импорта, - "Къ"
08:50  "Похищенные" вожди БелМайдана нашлись в/на Украине
01:57  В Киргизии начались "гладиаторские бои", - В.Панфилова
01:56  Нереализованные амбиции аравийских монархий, - Алексей Носков

01:00  Ведущая роль трубопроводов остается в прошлом, - Сергей Жильцов
00:37  Туркменистан и рост протестных настроений, - Азат Реджепов
00:35  Оглоеды-2. На смену семьи Ислама Каримова пришла новая семья, с теми же неограниченными возможностями
00:33  Ханские замашки или пир во время чумы. Глава Андижана устроил пышную вечеринку в честь дня рождения дочери
00:29  "Круговорот" хлопка на рынке
00:28  Концентрическая армия Чингисхана: в чем был секрет ее невероятного успеха
00:21  Илья Вельджанов - советский генерал и посол Туркмении в Беларуси (судьба)
00:11  Конец американской истории? От идеала демократии к госперевороту? - В.Овчинский
Понедельник, 07.09.2020
21:59  Вслед за Белоруссией "закипает" Грузия. Вашингтону и там есть дело, - "НГ"
21:44  В США успешно клонировали сдохшую 20 лет назад лошадь Пржевальского. Жеребенок - ржет, курит, ругается матом...
21:24  "Сегодня вечером линчуем негров". Миннеаполису предшествовала Талса – расовый бунт 1921 года (история)
21:12  Казахи vs узбеки: чьи достижения в спорте весомее?
21:10  В ожидании второй волны: Признаков роста экономики пока не видно
21:07  МЕДИНА (статья из энциклопедического справочника "Города Арабского Востока"), - П.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хафтара не подпускают к урегулированию в Ливии, - И.Субботин
10:37 08.09.2020

Власти Марокко намерены прекратить конфликт в бывшей Джамахирии своими методами

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
7.09.2020

Режим прекращения огня во многом по-прежнему зависит от Хафтара.
Марокканский город Бузника стал местом проведения переговоров между представителями фракций ливийского конфликта. В самом факте встречи между делегациями Высшего государственного совета (Триполи) и Палаты представителей (заседает в Тобруке) власти Марокко увидели позитив. Однако командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара по-прежнему обвиняют в неготовности следовать условиям режима прекращения огня.

Раунд межливийского диалога начался еще в минувшие выходные. Как сообщала марокканская сторона, мероприятие нацелено на то, чтобы сохранить режим прекращения огня, который был объявлен базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) 21 августа и поддержан Палатой представителей.

Марокко за последние недели заметно активизировало свои посреднические усилия, направленные на прекращение боевых действий в бывшей Джамахирии. В конце июля столицу королевства – Рабат – посетил председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, а также спикер Палаты представителей Агила Салех. В минувшем месяце там побывала и.о. главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс.

"В ливийском досье в последнее время наблюдается позитивная динамика, в частности после заявлений сторон о прекращении огня и представлении ими инициатив, – заявил накануне министр иностранных дел Марокко Насер Бурита. – Это способно подготовить почву для продвижения к разрешению ливийского кризиса. Урегулирование ливийского кризиса зиждется на трех фундаментальных принципах, а именно: ливийском патриотизме, убежденности в том, что решение может быть только политическим, и на доверии к возможностям Высшего государственного совета и Палаты представителей как законных институтов, способных преодолевать трудности и участвовать в диалоге в интересах Ливии со всей ответственностью".

Впрочем, еще в первый день мероприятия в Марокко источник ТАСС в восточноливийском парламенте заявил, что серьезного прорыва на переговорах ожидать не стоит. "Встречи носят консультативный характер по вопросам деятельности официальных ливийских институтов, – сказал собеседник агентства. – Проведение консультаций под патронажем Марокко было согласовано во время визита спикера парламента в королевство в июле. Это больше технические встречи, которые продлятся два дня и на которых делегации будут обсуждать вопросы смены руководства ряда официальных органов страны. Схиратское соглашение (заключено в декабре 2015 года в Марокко на основе мирного плана ООН. – "НГ") затрагиваться не будет, мы не ждем конкретных решений".

Главными "спонсорами" ливийского конфликта тем не менее остаются региональные государства. Турция и Катар официально поддерживают ПНС, в то время как Эмираты, Саудовская Аравия и Египет – Восточную Ливию. В выходные турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в Стамбуле с главой ПНС Фаизом Сараджем. Стороны обсудили события в Ливии, двусторонние отношения и региональную проблематику. Как сообщило турецкое государственное агентство "Анадолу", в ходе беседы стороны оценили шаги по укреплению сотрудничества между двумя странами в рамках подписанного между ними меморандума о взаимопонимании. Эрдоган и Сарадж также не могли обойти стороной и раскол, который возник в органах власти в Триполи.

Скандал произвела отставка министра внутренних дел ПНС Фатхи Али Башаги, у которого долгое время был конфликт с проправительственными военизированными формированиями. Официальной причиной его отстранения стало применение огнестрельного оружия для разгона протестов в Триполи. Жители подконтрольных ПНС районов выступили против коррумпированных органов власти и плачевных условий жизни. Решение об отставке было обнародовано в тот момент, когда министр находился с визитом в Турции. Спустя некоторое время после его возвращения Президентский совет в Триполи опубликовал другой указ, по которому Башага восстанавливался в должности. Однако сама ситуация стала признаком серьезного раскола в органах власти в Триполи.

Устойчивый режим прекращения огня во многом зависит от сил "на земле", в том числе от Хафтара, который нередко склонен игнорировать мнение Палаты представителей. Источники в ПНС накануне сообщили агентству "Анадолу", что ЛНА открыто саботирует "режим тишины". Так, лояльные фельдмаршалу формирования якобы выпустили из реактивной системы "Град" десяток ракет по силам Триполи в ночь на 6 сентября. Такое поведение делает невозможным переход к полноценному примирению, уверены в ПНС.

Надо отметить, что препятствием на этом пути пока остаются и разногласия сторон по поводу города Сирт и муниципалитета аль-Джуфра, которые находятся в руках ЛНА. ПНС при посредничестве Турции и США добивается демилитаризации района и отвода оттуда сторонников Хафтара, что вызывает справедливый протест на востоке Ливии.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599550620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года №404
- Ключевой момент
- Ключевой момент
- На предстоящем пленарном заседании сенаторы рассмотрят законопроект о природных заповедниках
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%
- Кадровые перестановки
- Fitch подтвердило РДЭ города Алматы, Казахстан, на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Для 100 нефтяников в Актау не нашлось работы
- Республиканцы переключились на Камалу Харрис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  