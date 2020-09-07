ДемКандидатку в вице-президенты США Камалу Харрис "абортируют" по ходу выборной гонки

11:38 08.09.2020

Республиканцы переключились на Камалу Харрис

Штаб Дональда Трампа сделал ставку на критику кандидата в вице-президенты от демократов



Алексей Наумов, "Коммерсант", 7 сентября



В попытках повысить рейтинг американского президента Дональда Трампа и обеспечить ему второй срок американские республиканцы нацелились на кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалу Харрис. Именно она должна стать основной мишенью критики и предстать перед избирателями в виде радикальной социалистки.

Стратегия республиканцев не сработала. Они постоянно обвиняли демократа Джо Байдена в потворстве радикальным социалистам и непримиримым активистам в рядах его собственной партии, однако рейтинг господина Байдена в течение всей предвыборной гонки был выше, чем рейтинг действующего президента. Поэтому отныне, как сообщают источники издания Politico, республиканцы намерены переключить внимание на кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

"Камала Харрис - либерал из Калифорнии. Она уже обозначила свою позицию радикальной демократки, поддержав "Новый зеленый курс" (план по переводу экономики на зеленые рельсы с помощью масштабных государственных инвестиций.- "Ъ"), социальную медицину, запрет на добычу полезных ископаемых методом фрекинга (гидравлический разрыв пласта.- "Ъ"), увеличение налогов и аборты за счет налогоплательщиков",- заявили в воскресенье в штабе республиканки Кортни Пареллы.

Это заявление обозначает главное направление удара.

Как рассказал Politico приближенный к Дональду Трампу неназванный функционер, его штаб сосредоточится на критике конкретных политических инициатив вроде бесплатных абортов и всеобщей медстраховки.

Республиканцы планируют загнать Камалу Харрис в ловушку: по их замыслу, она не сможет поменять свою позицию по этим вопросам, не вызвав гнев радикального крыла Демократической партии. А если она их не изменит, Джо Байден не сможет рассчитывать на голоса неопределившихся избирателей. Как писал "Ъ" (см. "Ъ" от 1 сентября), сейчас ситуация складывается таким образом, что именно эта социальная группа, составляющая примерно 10% всех избирателей, может определить исход президентской гонки.

Для запланированного электорального наступления уже готовится оружие: работники штаба Дональда Трампа ищут высказывания и цитаты Камалы Харрис, особенно произнесенные во время праймериз, когда она была кандидатом в президенты, и вырезают их для использования в агитационных роликах и рекламе.

Республиканцам есть чем пополнить арсенал, в частности госпожа Харрис открыто выступила в поддержку закона "О защите женского здоровья": он запретит властям штатов налагать ограничения на оказываемые в клиниках услуги по производству абортов.

На практике это, в частности, означает, что некоторым штатам придется отменить ныне действующие запреты на аборты после шестого месяца беременности. "Аборты на поздних сроках - уязвимая точка Камалы. Она никогда в жизни не предаст либерально настроенных женщин, часть своего базового электората",- сказал изданию советник штаба Дональда Трампа. Сам Джо Байден по этому вопросу достаточно сдержан: ранее он сам выступал в поддержку запретов абортов на поздних сроках, а ныне не стал открыто критиковать инициативу республиканцев по федеральному запрету на аборты через 20 недель после зачатия.

Во время праймериз кандидаты не сошлись и по вопросу всеобщего здравоохранения. Камала Харрис, например, выступала за гибридный план, предполагающий более полное предоставление населению медицинских услуг через разрешение частным компаниям работать на рынке государственного страхования. Джо Байден же поддерживал идею расширения реформ здравоохранения, предложенных бывшим президентом США Бараком Обамой, а на законопроект о всеобщем обязательном страховании грозился наложить вето, если увидит, что он нанесет удар по благосостоянию среднего класса в стране. Камала Харрис также предлагала запретить фрекинг, в то время как Джо Байден выступал против такого шага.

Несмотря на то что кандидатура Камалы Харрис предоставила республиканцам возможности для новой атаки против демократического тандема, ее присутствие в избирательном бюллетене уже сослужило Джо Байдену хорошую службу: так, после ее утверждения в августе резко вырос поток денег, перечисляемых жертвователями.

Госпожа Харрис - первая в истории афроамериканка, претендующая на пост вице-президента,- также по опросам популярна среди женщин и избирателей из этнических меньшинств.

Основной площадкой противостояния республиканцев и Камалы Харрис должны стать дебаты вице-президентов, намеченные на 7 октября. Близкий нынешнему вице-президенту Майку Пенсу источник рассказал Politico, что господин Пенс планирует изобразить госпожу Харрис "троянским конем" радикальных левых сил, которые с помощью Джо Байдена хотят проникнуть в Белый дом. Пока по сумме последних опросов Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6,9%.