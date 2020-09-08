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Рос-актер-алкоголик М.Ефремов осужден на 8 лет
14:48 08.09.2020

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы
СУД


Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб человек.
Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Кроме того, актера лишили водительских прав сроком на три года. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Напомним, авария произошла 8 июня на Садовом кольце столицы. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель второй машины, которым оказался курьер интернет-магазина Сергей Захаров, на следующий день от полученных травм скончался в больнице.

Впоследствии было установлено, что в момент ДТП 56-летний актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Источник - rg.ru
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