Рос-актер-алкоголик М.Ефремов осужден на 8 лет

14:48 08.09.2020

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

СУД





Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП, в котором погиб человек.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову



Кроме того, актера лишили водительских прав сроком на три года. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тысяч рублей.



Напомним, авария произошла 8 июня на Садовом кольце столицы. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель второй машины, которым оказался курьер интернет-магазина Сергей Захаров, на следующий день от полученных травм скончался в больнице.



Впоследствии было установлено, что в момент ДТП 56-летний актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.