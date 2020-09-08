Сколько потратил Таджикистан на борьбу с COVID-19

15:07 08.09.2020 Кто получил коронавирусные надбавки и почему в больницу вас возьмут только в самом тяжелом состоянии - отвечает Минздрав



Сколько потратил Таджикистан на борьбу с COVID-19? И почему в больницу вас возьмут только в самом тяжелом состоянии? "Азия-Плюс" обратилась в Министерство здравоохранения с актуальными вопросами по пандемии, но ответы получила лишь на 4 из 15 вопросов.



Запрос редакцией был отправлен 7 августа, ответ мы получили 20 дней спустя - 28 августа. Вот, что по существу нам ответили:



О домашнем лечении:



- Приказом Министерства здравоохранения от 21 июля 2020 года № 545 утверждены "Временные рекомендации" по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса COVID-19 среди взрослых "для врачей, редакция 3", они согласованы с изданием ВОЗ 2012.



В документе даются соответствующие рекомендации по лечению на дому и при госпитализации.



Так, больных с легкой формой заболевания рекомендуется изолировать дома или госпитализировать. Пациентам с легкими симптомами не нужно проходить тестирование на COVID-19 и делать рентген грудной клетки или компьютерную томографию. Антибиотики и антиретровирусные препараты также не рекомендуются для лечения COVID-19 у этих людей, но они могут использовать симптоматические средства для снижения температуры тела и от кашля.



Лица с легкими симптомами COVID-19 или с подозрением на заболевание должны находиться под амбулаторным наблюдением в течение двух недель.



Пациенты в среднем и тяжелом состоянии должны изолироваться дома или в больнице. По возможности рекомендуется лабораторное тестирование на COVID-19, а также рентген грудной клетки или томография легких.



Этим пациентам тоже не рекомендуются антибактериальные, антиретровирусные и иммуномодулирующие средства для лечения COVID-19, они могут использовать симптоматические препараты для снижения температуры тела и от кашля.



Пациенты с тяжелыми симптомами COVID-19, которые имеют частоту дыхания более 30 в минуту или инфильтраты в легких более 50%, и их состояние может ухудшиться за короткий период, должны быть немедленно госпитализированы в медучреждения. Лечение должно назначаться лечащими врачами, в зависимости от состояния пациента.



Работники здравоохранения принимают множество мер для предотвращения заболевания. В частности, ходят по домам жителей, выступают в СМИ и объясняют необходимость изоляции, в случае появления симптомов.



При амбулаторном наблюдении за пациентами, в соответствии с инструкциями Минздрава, ведется ежедневный учет. Кроме того, рабочие группы, контролирующие деятельность учреждений, звонят или посещают каждого гражданина, который контактировал с пациентом.



О дополнительной оплате врачам:



- Из резервного фонда президента было выделено 12 млн. 416 тыс. 250 сомони на дополнительную выплату в размере одной заработной платы на ежемесячной основе медработникам, которые непосредственно участвуют в процессе диагностики и лечения COVID-19 в медицинских и карантинных учреждениях.



В частности, эти средства будут выплачены врачам, медсестрам, младшему медперсоналу и техперсоналу. Выплата этой суммы предусмотрена за три месяца.



На первом этапе 4 205 067 сомони уже получили 5269 работников, из них: 995 - врачей, 1833 - средний медперсонал, 1547 - младший и 894 - других работников.



На втором этапе – выплаты за июнь - надбавки были выплачены 8618 работникам, на общую сумму 6 742 220 сомони. Их выдали 1992 врачу, 3408 среднему медработнику, 2430 младшим медработникам и 788 другим работникам отрасли.



Также из спецфондов Минздрава было выделено 950 тысяч сомони на дополнительную плату работникам медучреждений, где непосредственно занимаются диагностикой и лечением COVID-19.



Дополнительная надбавка к зарплате для врачей составляет от 750 до 1150 сомони, среднего медперсонала от 535 до 685, младшего - от 460 до 500 и технического персонала от 460 до 620 сомони.



О вирусологических лабораториях:



- В настоящее время 11 лабораторий по всей стране могут делать тесты: вирусологическая лаборатория "Института профилактической медицины", лаборатория ГУ "Национальная лаборатория общественного здравоохранения", вирусологическая лаборатория ГУ "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и контроля транспорта и границы" при СЭС, лаборатория ГУ "Национальная референциальная лаборатория". А также: лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Душанбе и лаборатория ООО "Диамед".



В регионах также есть аналогичные лаборатории: в Хатлоне в Центре санитарно-эпидемиологического надзора, такая же в Кулябе, Согде, лаборатория ООО "Лукмони Хаким" в Худжанде и вирусологическая лаборатория Центра СЭС в ГБАО.



У Республиканского штаба Таджикистана по противодействию распространения коронавируса за полгода работы так и не появилось ни пресс-службы, ни каких-либо других каналов для предоставления информации о ситуации в стране.



О расходах на борьбу с пандемией:



- В Закон "О Государственном бюджете на 2020 год" были внесены изменения, согласно которым выделен дополнительный 1 млрд. 600 млн. сомони.



За счет этих средств планируется провести капитальный ремонт учреждений для профилактики инфекционных заболеваний, купить современное медицинское оборудование, включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, машины скорой помощи, аппараты ИВЛ. А также: прикроватные мониторы, электрокардиограммы, цифровой рентген, хирургические столы, противовирусные препараты, маски, перчатки, медицинские очки, защитную одежду и т.д.



Выделено дополнительных целевых средств, в том числе, распоряжением правительства РТ от 11 марта 2020 года на закупку 400 тысяч защитных масок - 920 тысяч сомони, распоряжением от 30 марта на обеспечение медучреждений лекарственными средствами, средствами защиты от инфекционных заболеваний и закупку необходимого оборудования - 11 млн. 235 тыс. сомони. А также: 15 апреля - на закупку 500 000 медицинских масок - 1 миллион 250 тысяч сомони.



Предпринимателям и благотворителями на общую сумму 3 млн. 300 тысяч сомони и международным организациям на сумму 42 миллиона 593 тысячи 886 сомони была оказана помощь в приобретение защитных и дезинфицируюших средств, а также средств для диагностики и анализов.



Также на закупку медикаментов, дезинфицирующих средств, средств медзащиты и необходимого оборудования будут выделены 9 миллионов 268 тысяч 778 сомони из эпидемиологического фонда Минздрава, 4 миллиона сомони из специальных фондов министерства, и 1 млн сомони из средств, поступивших на счета финансовой помощи для профилактики COVID-19.



Вопросы, которые остались без ответа



- Сколько сейчас больных коронавирусом находится на лечении в больницах республики? Почему нет более подробной статистики – по регионам, по возрасту, по полу?



- Заместитель мэра города Худжанд недавно также заявил, что в области увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. За конкретными цифрами он посоветовал обратиться в Минздрав. Можете сказать, насколько увеличились эти показатели, потому что согласно официальной статистики это не понятно?



- 5 августа наш источник – врач, работающий в Согде, сообщил, что за последние 10 дней (примерно с 26 июля) в Согдийскую областную клиническую больницу было госпитализировано 92 человека с симптомами коронавируса. До этого там было 40 человек, в реанимации находилось 12 больных. В Худжандской инфекционной больнице за тот же период, якобы, поступили более 70 больных коронавирусом. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? Это признаки новой волны пандемии?



- Судя по официальной статистике, в Таджикистане уже 85% выздоровевших. Мы скоро победим коронавирус?



- Министр здравоохранения поручил усилить контроль за обеспечением больных необходимыми лекарственными препаратами. Можете объяснить, что это значит? Больным будут предоставляться бесплатные лекарства? Если да, то какие именно?



- В Казахстане и Кыргызстане было принято решение объединить статистики заболевших и умерших от коронавируса и пневмонии. Это было сделано, чтобы представлять более ясную картину эпидемиологической ситуации в стране. Таджикистан не планирует этого делать?



- Сколько медицинских работников заболело коронавирусом с начала пандемии в стране? Сколько умерло?



- Есть жалобы, что родственникам умерших от коронавируса людей (при положительном тесте) врачи на местах отказываются выдавать справки с причиной смерти. То же самое происходит в органах ЗАГСа, там тоже отказываются выдавать справки о смерти с соответствующей записью. Почему это происходит?



Неофициальную информацию запретили, официальной - не хватает...



В пресс-службе Минздрава "Азия-Плюс" не объяснили, почему на вышеприведенные вопросы нет ответов. Между тем, согласно недавним поправкам в таджикское законодательство, вступившим в силу в начале июля, за распространение ложной информации о пандемии предусмотрены штрафы до 11 тысяч 600 сомони.



В связи с этим возникают вопросы: если Минздрав Таджикистана не предоставляет достаточной информации о пандемии в нашей стране, как еще люди могут ее получить? Почему Министерство здравоохранения не выполняет поручение президента распространять правдивую информацию о пандемии?



Кстати, Республиканский штаб страны по противодействию коронавирусу за пол года работы тоже так и не наладил работу с обществом - у него до сих пор нет ни собственной пресс-службы, ни каких-либо каналов для распространения оперативной информации о ситуации в стране. Источник - Asia-Plus

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