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В Казахстане действует хорошо организованная "сайгачья" мафия
15:13 08.09.2020

Москва, начало 20-х годов прошлого века, угар НЭПа. Еще туманна и неясна судьба Страны Советов, а кремлевский мечтатель, председатель Совнаркома Владимир Ульянов (Ленин) печется о… ровеснике мамонта – сайгаке.

Этот горбоносый степной аристократ-казанова, которого охотно били по рогам безжалостные мергены, к тому времени сохранился лишь в самых потаенных местах Калмыкии и Казахстана, насчитывая от силы несколько сотен голов. Его окончательное исчезновение уже казалось делом ближайшего времени, но не у всех большевиков были собачьи сердца. Принятые советским правительством в 1921 году правила охоты строжайше запретили производить отстрел бобра, выхухоли, зубра, пятнистого оленя и сайгака.

Конечно, зооцид негласно продолжался, поскольку спрос на сайгачьи рога оставался неизменно высоким. Переломить ситуацию удалось лишь к началу 30-х, когда контрабанду на границе СССР удалось практически искоренить. Время "ремиссии" длилось вплоть до роковых 1990-х годов – начала переходного периода Казахстана от уже неизвестно чего к еще неизвестно чему. И сайгаки снова понеслись к пропасти небытия…

Что же за проклятие дамокловым мечом висит над бедной степной антилопой?

По одной из версий, все дело тут в лукавстве китайских врачевателей, сумевших втемяшить всему миру миф о чудодейственном влиянии стертых в порошок сайгачьих рогов на мужскую потенцию. И хотя ни с какими клиническими испытаниями на этот счет нигде ознакомиться нельзя, главный козырь китайцев – их демографическое обилие, свидетельствующее о якобы небывалом либидо мужского населения.



Кстати, такими же свойствами они наделили и порошки из носорожьего рога и когтей тигра. Но вот тут-то их специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и подловили, заявив, что все это враки.

Хочется сказать и о том, что в свое время директор Аркалыкского завода пиво-безалкогольных напитков Селим Зайпуллаев наладил производство водки с добавлением сайвилена – вещества, содержащегося в сайгачьих рогах. Так вот, по рогам она била изрядно, испытано на себе, однако на росте численности населения Аркалыка никак не сказалась.

И, наконец, вот еще что. Юго-запад давно почившей Тургайской области был и остается местом массовой миграции сайгаков. Где-то в середине 1980-х, когда в аркалыкских магазинах можно было свободно купить недорогую сайгачину по 1,2 рубля за килограмм, весной во время массового окота сайги в Амангельдинском районе начался ее небывалый мор. Полегли от него сотни тысяч самок и молодняка. Жуткая картина! Егеря укладывали туши пирамидами, пересыпали негашеной известью и укрывали землей, возводя настоящие погребальные курганы.

И долго еще потом здесь кучковались "черные копатели", азартно добывая мертвых самцов из-под земли и спиливая им рога. И никто так и не потребовал отвезти несколько туш "в поликлинику, для опытов" – меньше знаешь, крепче спишь. Связываться не охота!

Запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на территории Казахстана продлен до 2023 года – эта мера необходима из-за существующего внутри республики рынка рогов и налаженных маршрутов их контрабандного вывоза за границу. Недавно были задержаны 18 членов организованной преступной группы казахстанцев, занимавшейся контрабандой сайгачьих рогов в Китай. В ходе обысков у них была изъята 1 тонна 118 килограммов рогов сайги, эквивалентная трем с лишним тысячам отстреленных рогачей. По расчетам специалистов, нанесенный государству ущерб оценивается в 5 млрд 665 млн тенге...

Вячеслав КУЛИКОВ | Уральск

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599567180
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