Токены: случится ли революция в мире альтернативных финансов

15:16 08.09.2020 Опасный новичок: случится ли революция в мире альтернативных финансов

Токен YFI и его перспективы потеснить Bitcoin



Александр Лесных



К началу осени один из недавно вышедших на рынок криптовалютных инструментов - токен YFI - подорожал в тысячу раз, обогнав по цене главную криптовалюту мира Bitcoin, но сразу после этого устремился вниз. "Известия" разбирались, что привело к резкому росту и падению токена, и выяснили, для чего такие инструменты используются в принципе.



Городу нужен новый герой



Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют

Поправки Минфина к законопроекту о цифровых финансовых активах затягивают гайки еще сильнее



Новый DeFi-токен YFI к началу осени подорожал более чем на 100 000%, до $38 тыс., притом что изначально он стоил всего $35. Для сравнения, главная криптовалюта мира Bitcoin сейчас стоит в три раза дешевле - порядка $10,5 тыс. и даже в историческом для криптовалют декабре 2018-го на пике дорожала только до $20 тыс., свидетельствуют данные Coinmarketcap.



Основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников рассказал "Известиям", что YFI - первый в мире альткоин, которому удалось обогнать Bitcoin по цене. Сам альткоин (так называют любую криптовалюту, кроме Bitcoin) был выпущен в июле платформой yEarn Finance, которая относится к стратегии "доходного фермерства".



Суть в том, что участники могут получать прибыль за предоставление кредитов или ликвидности другим участникам платформы. Такие DeFi-токены по сути представляют собой финансовые инструменты в виде приложений и сервисов, построенных по технологии блокчейна, устраняющие посредников в виде тех же банков на традиционном рынке финансовых услуг.



- Сектор DeFi стал логичным ответом на отрицательные процентные ставки, ультрамягкую денежно-кредитную политику, а также ужесточающуюся процедуру AML с возможностью блокировок счетов, - объясняет сооснователь Exante Анатолий Князев. - Сейчас традиционная банковская система предлагает инвесторам малую доходность при строгой регуляции и множестве территориальных ограничений в зависимости от геополитики.



Один в поле биткоин: Минюст раскритиковал законопроект о криптовалютах

Судебные приставы не смогут продавать изъятые цифровые активы



Проще говоря, при классической схеме, когда люди кладут средства на банковские депозиты, организация выдает эти средства взаймы другим клиентам. Те платят гораздо более высокий процент, чем тот, который возвращается владельцу депозита, - разницу забирает себе банк. Платформы, построенные по принципу децентрализованных финансов (DeFi), устраняют эту "несправедливость".



В каком-то смысле DeFi-токены можно назвать второй версией надстройки над традиционной финансовой системой, где эмитентом платежных средств может выступать только государство. Первой был Bitcoin. И пока такие активы не привлекают внимания регуляторов, особенно Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), недавно загубившей надежды Павла Дурова выпустить криптовалюту от Telegram, спрос на них продолжает расти.



Короли волатильности



Ответ на вполне резонный вопрос "Почему никому неизвестная криптовалюта стоит гораздо дороже Bitcoin?" довольно прост. В беседе с "Известиями" аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов сказал, что основные причины для такого резкого взлета YFI - ограничение эмиссии в 30 тыс. токенов и ее появление на крупных биржах вроде Binance, Poloniex и Okex.



Gramовержец: почему Павел Дуров не смог запустить криптовалюту и блокчейн

Проект не выдержал противостояния с судебной системой США



Владислав Булочников добавил, что такой "космический" процент получился из-за того, что в проект были привлечены значительные средства, притом что первоначальная стоимость одного токена была практически нулевой.



Но стоит отметить, что владельцы токенов YFI недолго радовались из-за стремительного роста цен, а уж те, кто купил их на пике, явно теперь посыпают голову пеплом. За следующие три торговые сессии котировки криптовалюты устремились вниз, до $29,5 тыс., то есть она подешевела почти на четверть. На момент подготовки данного материала (7 сентября 19:00 по мск) она стоила еще дешевле - $22,3 тыс.



Опрошенные "Известиями" эксперты отметили, что из-за отсутствия регулирования в DeFi-секторе инвестор волен совершать любые операции из любой территориальной юрисдикции и ему не нужно соответствовать различным требованиям вроде наличия сертификата профессионального трейдера. И плата за такую свободу - отсутствие защищенности и каких-либо гарантий.



"Некоторые инвесторы могут угадать с токеном, купив его за $30 и держать до $30,000, если повезет. Однако стоит помнить, что рост на тысячи процентов - это не инвестиция, а спекуляция. Подобную ситуацию мы видели в 2017 году с ICO: многие заработали, но еще больше потеряли", - предупреждает Анатолий Князев из Exante.



Блокчейн в законе: в России разрешат передавать биткоины по наследству

Все остальные сделки с криптовалютами будут запрещены



В целом, если та же SEC и дальше будет игнорировать существование DeFi-сектора, общий рост с остановками на коррекции продолжится. В противном случае его ждут новые ограничения и штрафы и, как следствие, обвал цен.



Владислав Булочников из Chatex сказал, что предсказать поведение рынка абсолютно невозможно: любые токены в целом очень волатильны, а на малых объемах в рамках ограниченных рынков их ценой очень легко манипулировать.



"Волатильность по многим токенам высокая. Если брать тот же YFI, то ежедневно ценовые колебания составляют от 25 до 40%. Цена как повышается, так и снижается", - соглашается Владислав Антонов из ИАЦ "Альпари".



Анатолий Князев из Exante добавил, что не стоит забывать и о формировании пузыря на криптовалютном рынке.



"Никто не знает, сколько он может просуществовать, подобная ситуация может продлиться годы. Рост YFI с отметки $32 выше $32 000 за 1,5 месяца показал, что ажиотажный спрос может быть резким и быстрым, как и падение", - констатирует эксперт.



Все вышеперечисленные факторы говорят о том, что использование альткоинов в виде тех же DeFi-токенов в качестве инвестиций или способов для сбережения средств - не самая лучшая затея.



Паролевые игры: из криптофонда утекло 10 тыс. записей о россиянах

Это первый масштабный слив данных о вкладчиках в цифровую валюту из РФ



Бери портфель, иди домой



Конечно, можно сформировать некоторый портфель в надежде на такой же стремительный рост: в качестве вероятных будущих "единорогов" Анатолий Князев назвал проекты Bzrx, Bal и Amoveo. Но вкладывать в них можно только те средства, которыми инвестор готов рискнуть. В этом смысле предельно рациональным объемом от общего портфеля может быть не более 5% средств.



Существенным препятствием может стать и постоянно меняющееся законодательство. "Известия" сообщали со ссылкой на проект поправок к недавно принятому закону о цифровых активах (ЦФА), разработанный Минфином, что в случае их принятия в России будут запрещены все сделки с криптовалютами. Исключение составят процессы передачи наследства, банкротства или открытое исполнительное производство.



Фактически это означает, что инвестор может угадать с альткоином, купив его по дешевке, но после принятия таких поправок распорядиться прибылью он сможет, только умерев или отдав их бывшим кредиторам или судебным приставам. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599567360

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года №404

- Ключевой момент

- Ключевой момент

- На предстоящем пленарном заседании сенаторы рассмотрят законопроект о природных заповедниках

- О сохранении базовой ставки на уровне 9,00%

- Кадровые перестановки

- Fitch подтвердило РДЭ города Алматы, Казахстан, на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

- Для 100 нефтяников в Актау не нашлось работы

- Республиканцы переключились на Камалу Харрис

