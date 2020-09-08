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Саудовская Аравия передумала казнить убийц журналиста Хашогги
15:48 08.09.2020

Суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц - ранее сообщалось о том, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Об этом сообщает Reuters.

Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое - по семь лет. Таково окончательное решение суда, который ранее вынес осужденным несколько смертных приговоров.

В мае этого года сообщалось, что сын Хашкуджи Салах простил убийц отца, а также не имеет претензий к саудовскому правосудию.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

Источник - Лента
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