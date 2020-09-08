Марсель Пля - русский полинезиец, летчик, Герой Первой мировой (судьба)

16:04 08.09.2020 Марсель Пля: как полинезиец стал героем Российской империи



"Он сын волшебных островов Тихого океана, где солнце повенчано с морем... в его крови растворено солнце и песни синих приливов..." – так поэтично написал репортер журнала "Огонек" в заметке, посвященной Марселю Пля 23 октября 1916 года. Отличившийся на войне чернокожий Марсель действительно был уроженцем далеких тихоокеанских островов и подданным Франции, но его, еще ребенком, мать, служившая у богатых господ нянькой, увезла сначала в Париж, а оттуда - в холодный Петербург, где мальчик и вырос. Журналист упоминает, что он был мастеровым, по-русски говорил с заметным питерским говорком, любил ввернуть в речь острое словечко, был женат на русской женщине и даже имел ребенка. Сослуживцы называли его "Марселем из французского цирка", так что не исключено, что он мог там подрабатывать, но главное, чем он стал известен: он стал первым чернокожим парнем, поднявшимся в небо России и получившим за подвиг Георгиевский крест.



В России живу, за Россию и умру



С началом I Мировой Марсель должен был выехать во Францию и пойти на фронт, но он предпочел вступить в ряды Российской императорской армии. Смышленого мастерового определили сначала шофером, а после перевели в Российский императорский военно-воздушный флот на Корпусный аэродром Петрограда сначала в качестве старшего моториста, а потом – стрелком-пулеметчиком. Отсюда, с Корпусного, в июне 1914 года впервые взлетел сверхтяжелый бомбардировщик конструктора Игоря Сикорского "Илья Муромец", именно на таком самолете и довелось летать Марселю Пля. В архиве сохранился приказ командира эскадры, который официально объявлял о формировании 2-го боевого отряда, в который вошли семь бомбардировщиков; "Ильей Муромцем" №10 командовал поручик Авенир Костенчик, вторым пилотом был Виктор Янковиус, артиллерийским офицером – поручик Шнеур, за мотор отвечал рядовой Касаткин, а стрелком был назначен вольноопределяющийся Марсель Пля.



Деревянный бомбардировщик представлял собой биплан длиной в 17,5 метров, площадь крыльев достигала 125 кв. м, самолет был снабжен четырьмя 150-сильными двигателями, расположенными на плоскостях, мог нести 30 пудов бомб, имел отдельную пассажирскую кабину и был оборудован тремя пулеметами для защиты от истребителей.



"На честном слове и на одном крыле..."



В первый раз Марсель отличился 13 апреля 1916 года в бою над железнодорожной станцией Даудзевас, которая находилась на оккупированной немцами территории и была укреплена зенитками, которые встречали бомбардировщики мощным огнем.



Костенчику чудом удалось отбомбиться, но два снаряда с шрапнелью, разорвавшиеся перед самолетом нанесли "Муромцу" страшные повреждения и ранили командира. Как пишут авторы книги "Крылья Сикорского" Г. Катышев и В. Михеев, Авенир Костенчик сначала откинулся назад, а потом навалился на штурвал; бомбардировщик взмыл вверх, тут же провалился вниз и вошел в штопор. Положение спас второй пилот – он сумел вытащить поручика из-за штурвала, сел на его место, вывел самолет из штопора и на трех оставшихся двигателях взял курс на аэродром. Все думали, что во время падения потеряли стрелка, так как слышали грохот из его отсека, но оказалось, что Марсель жив и здоров, чтобы не выпасть при маневрах, он заранее привязался к стойке крыла самолета, и это спасло ему жизнь, правда, ему пришлось пережить несколько неприятных минут, болтаясь в воздухе на веревке, но он даже сохранил пулемет, который выбросило их отсека.



На этом приключения француза не закончились: на обратном пути ему пришлось выйти на крыло и на ходу ремонтировать двигатели и стойки биплана. Полет до аэродрома длился 52 минуты, и это были самые долгие минуты в жизни экипажа. В архиве Корпусного аэродрома сохранилась запись о том, что попавший под обстрел самолет поручика Костенчика "сумел дотянуть до аэродрома, но из-за полученных повреждений восстановлению не подлежал", проще говоря, у биплана сразу после посадки отвалилось крыло - шрапнелью был перебит лонжерон, и оно держалось только за счет подъемной силы.



За выполнение задачи экипаж самолета был награжден и повышен в званиях. Чернокожий стрелок Марсель Пля получил свой первый георгиевский крест, и был произведен в старшие унтер-офицеры.



Два сбитых истребителя и два месяца тишины



Свой второй Георгиевский крест Марсель получил после воздушного боя, в который он попал на модифицированном "Илье Муромце Г–3" под командованием руководителя отряда лейтенанта Лаврова, на этом самолете Пля летал хвостовым стрелком. Новая модификация "Муромца" должна была сделать из него летающую крепость, и испытания решили провести, спровоцировав противника на атаку при бомбардировке аэродрома немецких истребителей в Сморгони.



Во время боя Марсель сбил два истребителя противника, третий отказался от атаки и отстал. После этого боя русские "Муромцы" целых два месяца беспрепятственно бороздили воздух над немецкими позициями – асы противника нападать не решались.



По совету Марселя Сикорский модифицировал место стрелка и сделал сиденье складным: француз рассказал конструктору, что оно мешает при стрельбе.



Он такой не один



После получения второй награды Марсель Пля стал знаменитым, и о нем написали в журнале "Огонек", но дальнейшая судьба его неизвестна, остается только надеяться, что он выжил в войне и в круговерти революции сумел выбраться во Францию.



Между прочим, он был не единственным чернокожим, поднимавшимся в воздух во время I Мировой: как написал в журнале "Аir & Sрасе Роwеr" капрал И. Уильям (2005 г.), во Франции в это же время заканчивал летную школу француз американского происхождения Эжен (Юджин) Бюллар, получивший прозвище "Черный воробей", но летал он недолго - после драки с офицером, случившейся, скорее всего, на расовой почве, его вернули в пехоту во вспомогательную роту. Францию он покинул только во время II Мировой войны, после ранения под Орлеаном.



Майя Новик Источник - Русская Семерка

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