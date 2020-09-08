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В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
16:30 08.09.2020

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео с места инцидента опубликовано на YouTube-канале Fighterbomber.

На кадрах, снятых летчиком, виден лежащий на земле бело-оранжевый парашют, обмундирование и аппаратура. Сам автор ролика в это время комментирует случившееся. "Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома, на дальности 70 меня сбили. Цел и невредим. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. (...) Джипов пока не видно со врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле", - говорит военный.



Летчик добавил, что он катапультировался с высоты 700 метров, а истребитель упал в 200-300 метрах от него. В конце видеозаписи видно, как за военным прилетает вертолет Ми-24. Как уточняет Telegram-канал "Военный обозреватель", страну присутствия выдает характерная окраска вертолета.

Кто именно сбил истребитель, неизвестно.

В июле сообщалось, что в Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства. На кадрах запечатлен пролет двух истребителей. Ролик был снят в районе ливийского города Сирт, который в настоящее время удерживает ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ - последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

Источник - Lenta.ru
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