"Узбекозиковкатхолдинг" ликвидируется. Все съедено!

17:21 08.09.2020

Постановлением президента компания "Узбекозиковкатхолдинг" будет ликвидирована. Холдинг планировалось ликвидировать еще в начале прошлого года.

Сегодня, 20:05 Экономика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев подписал постановление "О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией".



Согласно документу, холдинговая компания "Узбекозиковкатхолдинг" ликвидируется. Холдинг был создан в феврале 2016 года вместо Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана. Постановлением президента от января прошлого года "Узбекозиковкатхолдинг" планировалось ликвидировать в течение двух месяцев и заменить его саморегулируемой организацией в сфере пищевой промышленности.



В структуре Министерства сельского хозяйства на базе Управления переработки сельскохозяйственной продукции и развития инфраструктуры (4 штатные единицы) образуется Главное управление развития пищевой промышленности (12 единиц). Начальник управления будет одновременно заместителем министра.



На Минсельхоз возложены дополнительные задачи по развитию пищевой промышленности.



Постановлением в целях развития пищевой промышленности за счет средств Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения предусмотрено покрытие 50% затрат на подготовку технико-экономического обоснования формируемых новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции в размере, не превышающем 100 млн сумов на каждый проект.



Кроме того, намечено покрытие 50% затрат на обеспечение инфраструктурой формируемых новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции в размере, не превышающем 100 млн сумов на проект.



Дополнительно предусмотрено покрытие 50% затрат на привлечение зарубежных экспертов в сферу производства и глубокой переработки продовольственной продукции в размере до 50 млн сумов на проект.



Будет разработана программа расширения производства промышленной сельскохозяйственной продукции на 2021−2023 годы.



С 2021/2022 учебного года планируется поэтапно увеличить параметры государственного заказа на очное и заочное обучение в бакалавриате по направлениям "Пищевая технология" (по видам продукции) и "Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции" (по видам продукции) в вузах страны.