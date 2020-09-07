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Маразм одолевает. Байден вновь фаворит президентской гонки в США
20:01 08.09.2020

Байден стал фаворитом президентских выборов в США

Согласно опросам, кандидат от Демократической партии значительно обгоняет Трампа

Геннадий Петров
7.09.2020

Популярность Байдена сейчас выше, чем у Трампа, но все могут изменить дебаты между ними. Коллаж Reuters
Неутешительные новости принесли социологи действующему президенту США Дональду Трампу. Период, когда он стремительно сокращал отрыв по популярности со своим соперником Джозефом Байденом, закончился. Теперь, за два месяца до президентских выборов, Трамп отстает от конкурента на 7,5%. Такое отставание отыграть сложно, но еще возможно.
Социологические службы США, по данным на 7 сентября, в среднем дают Трампу 43% голосов, а Байдену – 50,5%, сообщает портал fivethirtyeight.com, где сводится воедино предвыборная статистика. Конечно, в Соединенных Штатах – особая избирательная система. Президента здесь избирают не напрямую, а через коллегию выборщиков, поэтому итог голосования зависит не от абсолютного числа американцев, готовых поддержать того или иного кандидата, а от того, как проголосуют в каждом штате. Но и здесь ситуация для Трампа складывается не самая лучшая.

Как подсчитала газета Financial Тimes, за Байдена, по состоянию на сентябрь, готовы отдать голоса 269 выборщиков. Трамп же может рассчитывать лишь на 122 выборщика. Девять штатов относятся к категории колеблющихся. Это значит, что местные избиратели не определились, кого им поддержать, – кандидата от демократов или от республиканцев. Но даже если все колеблющиеся штаты поддержат Трампа, он может рассчитывать максимум на 147 выборщиков. То есть он может в лучшем случае догнать Байдена.

Такой результат вполне объясним. Чуть ли не с самого начала избирательной кампании Трамп делал ставку на свой главный козырь – экономику. За время его президентства она бурно росла до тех пор, пока не грянула пандемия. Трамп в своих выступлениях не скрывал, что надеется на победу над коронавирусом к этой осени и выход на траекторию экономического роста. Однако этого не произошло.

Согласно исследованию агентства Reuters, приуроченному к Дню труда (этот праздник в США отмечается 7 сентября), заболеваемость коронавирусом выросла в 22 из 50 штатов страны. Причем директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи публично выразил опасение, что новый всплеск пандемии еще впереди. Он ожидается с наступлением осенних холодов – как раз перед президентскими выборами. Неудивительно, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил о нескором восстановлении американской экономики.

В этих условиях Трамп сместил акцент в своих публичных выступлениях на критику леваков и демократов, якобы потворствующих беспорядкам в американских городах. Эксперты отмечают, что подобная риторика последний раз приносила победу на президентских выборах в далеком 1968 году, который был богат в США на волнения и политические потрясения. Тогда главой государства был избран республиканец Ричард Никсон. Он так же, как и теперь Трамп, обещал избирателям "закон и порядок".

Однако сейчас, если судить по данным соцопросов, американцы меньше склонны поддерживать и этот лозунг, и того, кто его провозглашает.

Против Трампа может сыграть и форма проведения голосования. Окончательного решения, как именно проводить президентские выборы – дистанционно или очно, – пока не принято. Согласно соцопросам, большинство американцев в целом одобряют голосование без явки на избирательные участки: сказывается боязнь заразиться. Но Трамп выступает против. Голосование с помощью интернета или почты может отсечь его главный ресурс – белых мужчин без высшего образования из американской глубинки. Именно относительно высокая – выше, чем прогнозировали социологи, – явка этой категории избирателей на участки в 2016 году и обеспечила Трампу победу.

Безусловно, делать безапелляционный вывод о том, что Байден гарантированно выиграет ноябрьские выборы, не стоит. Американская предвыборная кампания непредсказуема, а до голосования осталось еще немало времени. Так, очень многое могут поменять дебаты двух кандидатов. Если на них избиратели увидят, что Байден находится в плохой физической форме или он выступит слишком неуверенно, Трамп может наверстать упущенную популярность. Характерно, что демократы уже сомневаются в способности своего лидера дебатировать удачно. В конце августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в последнее время стала самым активным в медиа политиком-демократом, заявила, что проведение каких-либо дебатов будет нецелесообразным. Свою позицию она обосновала тем, что Трамп, дебатируя, будет излишне резок и тем самым дискредитирует институт президентства.

Сам хозяин Белого дома дал свое объяснение словам Пелоси. Якобы она опасается, что Байден просто не выдержит дебатов. Напрашивается аналогия с выборами 1996 года. Тогда кандидат от республиканцев Роберт Доул фактически обеспечил победу демократу Биллу Клинтону тем, что на одном из предвыборных мероприятий потерял сознание.

Дебаты между Трампом и Байденом пройдут в три раунда. Первый будет 29 сентября в Кливленде, второй состоится 15 октября в Майами, третий пройдет в Нэшвилле 22 октября. И только после них возможно уверенно говорить о том, кто реально имеет больше шансов победить 3 ноября.

Источник - ng.ru
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