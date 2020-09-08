Двойной удар. Скончались от КОВИ хоким и замхокима Миришкорского района узбекской Кашкадарьи - Гайрат Бегалиев и Мансур Рахмонов

20:16 08.09.2020

Хоким Миришкорского района Кашкадарьи Гайрат Бегалиев и его заместитель Мансур Рахмонов скончались от двусторонней пневмонии.



Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Гайрат Турдиевич Бегалиев скончался от двусторонней пневмонии во вторник, 8 сентября, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе областной администрации.



Его заместитель по вопросам сельского и водного хозяйства Мансур Абдуллаевич Рахмонов умер от этого же заболевания, сообщил хокимият района 6 сентября.



Мансур Рахмонов. Фото: хокимият Кашкадарьинской области.



Гайрат Бегалиев возглавил Миришкорский район в марте 2020 года. Ранее работал хокимом Каршинского района.



Ранее также сообщалось о смерти хокима Канлыкульского района Каракалпакстана Даулета Толыбаева от осложнений, вызванных COVID-19.



Бывший исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов, у которого был выявлен коронавирус, умер на 66-м году жизни в августе.