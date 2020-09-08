Узбекистан завоевал третье общекомандное место на 6-х Армейских международных играх

20:19 08.09.2020

Военные Узбекистана заняли третье место среди 30 стран-участниц Армейских международных игр. Сборная команда страны победила в 3 конкурсах и завоевала призовые места еще в 11 соревнованиях.

Сегодня, 16:58 Общество

Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачете на VI Армейских международных играх. Соревнования проходили с 23 августа по 5 сентября среди 160 сборных из 30 стран, сообщила пресс-служба военного ведомства.



Как сообщалось ранее, сборная одержала победу в трех конкурсах: "Верный друг", "Дорожный патруль" и "Военно-медицинская эстафета".



В состязаниях "Отличник войсковой разведки", "Военное ралли", "Конный марафон", "Эльбрусское кольцо", "Безопасный маршрут", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер-оружейник" и "Снайперский рубеж" команда Узбекистана завоевала вторые места.



Сборной страны также удалось завоевать третье место в конкурсах "Полевая кухня", "Безопасная среда" и "Мастер автобронетанковой техники".



В прошлом году военнослужащие соревновались со сборными из 32 стран. Тогда они в 14 конкурсах заняли два первых, четыре вторых и пять третьих мест, что позволило им занять пятое место в общекомандном зачете.



Фото