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Узбекистан завоевал третье общекомандное место на 6-х Армейских международных играх
20:19 08.09.2020

Военные Узбекистана заняли третье место среди 30 стран-участниц Армейских международных игр. Сборная команда страны победила в 3 конкурсах и завоевала призовые места еще в 11 соревнованиях.
Сегодня, 16:58 Общество
Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана заняли третье место в общекомандном зачете на VI Армейских международных играх. Соревнования проходили с 23 августа по 5 сентября среди 160 сборных из 30 стран, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Как сообщалось ранее, сборная одержала победу в трех конкурсах: "Верный друг", "Дорожный патруль" и "Военно-медицинская эстафета".

В состязаниях "Отличник войсковой разведки", "Военное ралли", "Конный марафон", "Эльбрусское кольцо", "Безопасный маршрут", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер-оружейник" и "Снайперский рубеж" команда Узбекистана завоевала вторые места.

Сборной страны также удалось завоевать третье место в конкурсах "Полевая кухня", "Безопасная среда" и "Мастер автобронетанковой техники".

В прошлом году военнослужащие соревновались со сборными из 32 стран. Тогда они в 14 конкурсах заняли два первых, четыре вторых и пять третьих мест, что позволило им занять пятое место в общекомандном зачете.

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Источник - gazeta.uz
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