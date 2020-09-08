От нефти отвернулся спрос. Котировки европейских сортов откатились ниже $40 за баррель

20:30 08.09.2020

"Коммерсантъ" от 08.09.2020,

Стоимость североморской нефти Brent впервые с конца июня опустилась ниже уровня $40 за баррель. На сырьевой рынок негативно повлияло решение Саудовской Аравии понизить цены на нефть для ключевых клиентов, а также глобальное снижение аппетита к риску у инвесторов. При сохранении негативной тенденции, участники сделки ОПЕК+ могут начать словесные интервенции для поддержания цен, считают аналитики.



После двухмесячного перерыва стоимость нефти Brent опустилась ниже уровня $40 за баррель. По данным агентства Reuters, цена ноябрьского контракта на поставку североморской нефти опускалась до отметки до $39,31 за баррель - минимального значения с 16 июня. Это почти на 6,4% ниже значений закрытия понедельника. На спотовом рынке Brent подешевела также более чем на 6%, до $37,4 за баррель - минимального значения с 4 июня. Российская нефть Urals потеряла в цене 6,5% и опустилась до минимальной отметки с начала июня - $38 за баррель. Стремительное падение цен продолжается пятый день подряд, за это время различные сорта европейской нефти подешевели 14–18%.



Возвращению к локальным минимумам способствовало общее падение аппетита инвесторов к риску. За последние четыре дня ведущие американские индексы обвалились на 5–8%.

Менее резкой, но также негативной была реакция на других площадках. "Нервозность инвесторов связана с приближением американских выборов в ноябре и обострением противостояния США и Китая. Дональд Трамп накануне усилил антикитайскую риторику, заявив, что он покончит с зависимостью американской экономики от китайской в случае переизбрания на второй срок",- отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его словам, резкая коррекция перегретого технологического сектора на американском рынке акций потянула за собой другие активы.



Беспокойство у инвесторов вызвало и решение Саудовской Аравии снизить октябрьские отпускные цены.

В частности, компания Aramco снизила цену Arab Light для азиатского региона на $1,4 за баррель. На $0,6 за баррель по сравнению с уровнем сентября были снижены цены и для клиентов в США. Коррективы затронули и клиентов в северо-западной Европе и средиземноморского региона. По мнению стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, изменения негативны для нефтяного рынка, поскольку интерпретируется как признак того, что "крупнейший мировой экспортер углеводородного сырья ожидает ослабления спроса на фоне опасений относительно новых вспышек эпидемии коронавируса".



Вместе с тем снижением цен на нефть со стороны Aramco готовы воспользоваться только четыре из десяти опрошенных агентством Bloomberg азиатских нефтеперерабатывающих компаний. "Неблагоприятный баланс на рынке нефтепродуктов в значительной степени обусловлен не столько низким потреблением, сколько избыточным предложением и слишком большими запасами в условиях ограниченного спроса",- отмечает Михаил Шейбе.



Дополнительным негативным фактором для рынка стали усилившееся опасения относительно спроса на сырье.

По словам начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василия Карпунина, завершение активного автомобильного сезона в США чревато снижением спроса на бензин и сокращением нефтепереработки за счет сезонного техобслуживания НПЗ. Впрочем, определенную поддержку оказывает рынку нефти Китай. В понедельник главное таможенное управление страны сообщило о том, что экспорт нефти в августе составили 47,48 млн тонн или 11,18 млн баррелей в сутки. Хотя это меньше июньского рекорда (12,94 млн баррелей в сутки), но по-прежнему выше среднего уровня в 2019 году 10,11 млн баррелей в сутки.



В таких условиях участники рынка не исключат дальнейшего снижения цены на нефть.

Однако, по мнению Кирилла Соколова, страны ОПЕК+ в ближайшие дни могут выступить со словесными интервенциями для поддержки нефтяных котировок. На следующей неделе, 17 сентября, состоится заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+, на котором могут быть даны сигналы по поддержке нефтяного рынка. "Нынешнее снижение должны быть непродолжительным",- оптимистичен Виталий Карпунин.



Виталий Гайдаев