"Актив" списали в пассив. КырСуд не допустил партию бомжей и голодранцев до выборов

21:59 08.09.2020

8 сентября 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2020

Выборы-2020. Партии "Актив" суд отказал в участии в гонке



Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления политической партии "Актив". Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Политорганизация просила суд признать незаконным решение ЦИК об отстранении от предвыборной гонки. Напомним, что партия не внесла избирательный залог в размере 5 миллионов сомов.



3 сентября Центризбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша партиям "Актив" и "Бутун Кыргызстан". По данным избирательной комиссии, в ходе проверки документов "Актива" был выявлен ряд нарушений.