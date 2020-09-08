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"Актив" списали в пассив. КырСуд не допустил партию бомжей и голодранцев до выборов
21:59 08.09.2020

8 сентября 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Выборы - 2020
Выборы-2020. Партии "Актив" суд отказал в участии в гонке

Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления политической партии "Актив". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Политорганизация просила суд признать незаконным решение ЦИК об отстранении от предвыборной гонки. Напомним, что партия не внесла избирательный залог в размере 5 миллионов сомов.

3 сентября Центризбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша партиям "Актив" и "Бутун Кыргызстан". По данным избирательной комиссии, в ходе проверки документов "Актива" был выявлен ряд нарушений.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599591540
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