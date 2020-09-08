"Донбасс за нами". У ДНР появился новый неформальный гимн (видео)

23:20 08.09.2020

Донбасс за нами! - сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)



К 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков увидела свет песня в исполнении дончанок Маргариты Лисовиной и Натальи Качуры.



Прекрасные девушки из Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна смогли передать сильные эмоции авторского текста Владимира Скобцова, а музыкальная аранжировка Михаила Хохлова усилила стихи.



Композиция набирает сотни тысяч просмотров в различных соцсетях, будем надеяться, что и на YouTube она начнет свое победное шествие по хит-парадам, пробуждая в душах наших людей гордость за своих предков и братьев.







"Есть ощущение, что она станет настоящим, честным хитом, ведь и исполнение, и слова ее отзываются в каждом русском человеке!" - прокомментировал клип автор Теlegram-канала "Охранитель".



Донбасс за нами?



Проснулся Зверь в кромешной темноте,

И Богу была названа цена,

Прогнулись все - и братья во Христе,

Прогнулось все, но не моя страна.



Был урожайным високосный год,

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось все, но не моя страна.



Припев:



В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!



В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!



Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою - не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.



И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокоренная страна!



Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс.