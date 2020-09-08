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"Донбасс за нами". У ДНР появился новый неформальный гимн (видео)
23:20 08.09.2020

Донбасс за нами! - сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)

К 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков увидела свет песня в исполнении дончанок Маргариты Лисовиной и Натальи Качуры.

Прекрасные девушки из Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна смогли передать сильные эмоции авторского текста Владимира Скобцова, а музыкальная аранжировка Михаила Хохлова усилила стихи.

Композиция набирает сотни тысяч просмотров в различных соцсетях, будем надеяться, что и на YouTube она начнет свое победное шествие по хит-парадам, пробуждая в душах наших людей гордость за своих предков и братьев.



"Есть ощущение, что она станет настоящим, честным хитом, ведь и исполнение, и слова ее отзываются в каждом русском человеке!" - прокомментировал клип автор Теlegram-канала "Охранитель".

Донбасс за нами?

Проснулся Зверь в кромешной темноте,
И Богу была названа цена,
Прогнулись все - и братья во Христе,
Прогнулось все, но не моя страна.

Был урожайным високосный год,
И кровью смерть была пьяным-пьяна,
От туч свинцовых гнулся небосвод,
Прогнулось все, но не моя страна.

Припев:

В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами,
И с нами Бог!

В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами,
И с нами Бог!

Здесь памяти не предали отцов,
Здесь не отдали дедовской земли,
Какой ценою - не отыщешь слов,
Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

И снова сила русская в руках,
И жизнь, и смерть за Родину красна,
Стоит и держит небосвод в веках
Моя непокоренная страна!

Пусть суждено погибнуть на кресте,
Но на колени не поставить нас,
В кровавом полюшке один за всех
Стоит и держит небосвод Донбасс.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599596400
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