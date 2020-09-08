Саудовская Аравия перешла к нефтяной агрессии, - "НГ"

00:10 09.09.2020

России будет сложно увеличить свою долю рынка



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



8.09.2020



Компания Saudi Aramco предоставит покупателям скидки.

Как только мировой спрос на энергоносители начнет приближаться к докризисным уровням, для России будет важно в кратчайшие сроки не просто вернуть свою долю рынка, а нарастить ее. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Однако, как считают эксперты, расширить свое присутствие на рынке будет сложно. У РФ есть сильный конкурент, которому по одному из признаков Россия явно проигрывает, – Саудовская Аравия с ее гибким подходом к формированию цены. Saudi Aramco снова приступила к агрессивному демпингу. На этом фоне котировки нефти Brent во вторник опускались ниже 40 долл. за баррель.



У России есть шанс увеличить долю на нефтяном рынке, считают в Минэнерго РФ. Из-за того, что на фоне пандемии в 2020 году странами было недостаточно сделано инвестиций в добычу, в 2023–2025 годах возможно снижение мирового предложения нефти, поясняет глава Минэнерго Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика". Затяжной период низких инвестиций, по прогнозам Rystad Energy, может привести к выпадению 5 млн барр. в сутки мировой добычи, добавил министр.



"Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и для других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями", – сообщил Новак. И перспективы оперативного наращивания добычи зависят от уровня поддержки нефтесервиса в настоящем.



Новак упомянул, что министерством были приняты меры для поддержки нефтесервиса, ведь в противном случае доля иностранных игроков на этом рынке страны может за два года вырасти с 18 до 50% и более. Кроме того, по поручению президента проводится работа по формированию фонда незаконченных скважин.



Правда, как пояснила "НГ" старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова, Россия на мировом рынке нефти "может "брать" объемами и устойчивыми деловыми связями", но кое в чем страна уступает другому крупнейшему нефтеэкспортеру – Саудовской Аравии. "У саудитов очень гибкий подход к формированию цены на сырье, и здесь Москва точно проигрывает, – считает эксперт. – Долю рынка Россия вполне способна удержать, но расширять ее – вряд ли". "Сейчас зарабатывает тот, кто более гибок и уступчив, – продолжила Бодрова. – В перспективе месяца-двух нефть Brent может оставаться в пределах 40–46 долл. за баррель".



Ранее государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии будет уменьшена второй месяц подряд – на 1,4 долл. за баррель. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на 1,5 долл. за баррель, Arab Heavy – почти на 1 долл., передал Интерфакс и уточнил, что, однако, представители лишь четырех из 10 азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных Bloomberg, заявили о намерении воспользоваться этим снижением цен. И такой сдержанный интерес свидетельствует о затухании спроса в Азии. "Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано", – пояснил аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.



Текущие скидки со стороны Саудовской Аравии – вынужденная мера, сбыт становится сложнее, конкуренция среди поставщиков усиливается, сказал "НГ" аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Снижение цен для азиатских заказчиков обусловлено в том числе значительными накопленными запасами в Китае, которые находятся на исторически рекордном уровне. В то же время запасы нефти и нефтепродуктов в США снижаются уже в течение нескольких недель. Однако США могут компенсировать их снижение внутренним производством. Saudi Aramco также снизила цену для США", – обратил внимание эксперт.



"Демпинг со стороны Саудовской Аравии – это не новая стратегия, а "обкатанный" в период профицитного предложения способ охвата рынков, в частности, рынков традиционных поставок российских энергоресурсов", – пояснила доцент Высшей школы корпоративного управления Академии народного хозяйства и госслужбы Тамара Сафонова. "Действия Саудовской Аравии носят превентивный характер, – продолжил Миронюк. – К ней присоединился и традиционный партнер – Объединенные Арабские Эмираты. Страна, добывающая почти 3 млн барр. в сутки, также готова предоставить скидки основным покупателям. Поскольку страны Персидского залива из ОПЕК традиционно действуют сообща, вероятно снижение поставочных цен на октябрь и другими государствами Залива".



Спрос на российскую нефть марки Urals преимущественно зависит от закупок Китаем и Евросоюзом, и при прочих равных российскому трубопроводному топливу легче находить покупателей в Европе, чем нефти из Саудовской Аравии, добавил Миронюк.



Между тем Сафонова уточнила, что снижение объемов нефтедобычи, определенное соглашением ОПЕК+, не равноценно уменьшению экспортных поставок, "и при сокращении внутреннего потребления в странах – производителях нефти выброс на мировой рынок дополнительных экспортных объемов может быть еще выше, чем до начала реализации соглашения".



Тем не менее, несмотря на существующие проблемы, для России инвестиции в скважины и сектор в любом случае оправданны, считает Бодрова: "У России нет иной структуры экономики, кроме как сырьевой. Если отрасль будет морально устаревать и отставать от конкурентов, Россия потеряет источник поступления средств". Миронюк, правда, считает, что "российские производители далеки от докризисных объемов добычи и их увеличение может быть достигнуто за счет расконсервации скважин".



8.09.2020