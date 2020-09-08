В споре с Китаем Индия делает ставку на Россию, - В.Скосырев

08:01 09.09.2020

Встреча стран – членов ШОС может способствовать разрядке в Гималаях

Владимир Скосырев

8.09.2020



В Москве 9 и10 сентября пройдет конференция глав МИД стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В повестке дня проблема информационной безопасности, борьба с терроризмом, наркотрафиком. Но в фокусе прессы находится возможная встреча Субраманиама Джайшанкара и Ван И, министров иностранных дел Индии и Китая. Ожидают, что они смогут наметить пути к смягчению спора о границе. При этом ряд комментаторов в Дели выражают надежду, что роль активного посредника в урегулировании конфликта сыграет РФ.



Диалогу руководителей дипведомств Индии и Китая предшествовали переговоры делегаций Министерств обороны двух держав тоже в Москве (см. "НГ" от 07.09.20). Хотя каждая сторона заявила тогда, что не собирается уступать ни пяди своей земли, тон беседы был конструктивным.



После этого уже не в России, а на месте, где военные непосредственно соприкасаются друг с другом, вступили в контакт индийский и китайский бригадные генералы.



Значит, лед тронулся? Увы, этого не произошло. Источник в правительстве Индии заявил, что впервые с 1975 года в районе Ладакх – в западной части линии фактического контроля, заменяющего границу, прозвучали выстрелы. Они носили предупредительный характер. Как следует из сообщений, поступающих из Дели, индийские войска взяли под свой контроль две горные вершины, а китайцы хотят их вернуть. Полковник Народно-освободительной армии Китая потребовал, чтобы Индия провела проверку и установила, кто стрелял.



В то же время, по сведениям South China Morning Post, на линии противостояния открыт новый фронт – тибетский. Имеется в виду восточный участок границы, где китайский автономный район Тибет соседствует со штатом Индии Аруначал Прадеш. Индийское командование пожаловалось по горячей линии китайским военным, что было похищено пятеро индийских граждан. Китайцы пока не дали ответа, но официальный представитель КНР заявил в Пекине, что Китай никогда не признавал штат Аруначал Прадеш; он был незаконно создан на китайской земле.



Масла в огонь подлила гибель индийского солдата тибетского происхождения, подорвавшегося на мине. На его похороны приехал генеральный секретарь правящей партии, собрались живущие в Индии тибетские иммигранты. Они подняли во время церемонии флаг движения за свободу Тибета.



Учитывая столь неблагоприятный фон, спрашивается, есть ли шансы на то, что дипломаты преуспеют там, где военные пока мало чего добились. Индийский журнал Print выражает надежду, что Джайшанкару и Вану удастся изобрести формулу, позволяющую и Дели, и Пекину объявить переговоры своей победой и восстановить статус-кво на линии фактического контроля. Но, чтобы найти такую формулу, Индии необходима помощь России. Ведь Россия сегодня – это единственная держава, обладающая влиянием на Пекин. Она может побудить китайцев обсудить с Дели кризис на границе. Президент РФ Владимир Путин, бывший коммунист, понимает председателя КНР Си Цзиньпина, вероятно, лучше, чем большинство других политиков. И сегодня Путин единственный из лидеров в мире, кто может поднять трубку и позвонить Си.



Журнал напоминает, что Москва в прошлом уже играла с успехом роль переговорщика в судьбах Южной Азии. Так было в 1965 году, когда встреча в Ташкенте между Индией и Пакистаном при посредничестве председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина привела к прекращению войны. Москва оказывала помощь Индии в последующих конфликтах. Это подтвердилось и в прошлом году, когда многие страны критиковали Дели за то, что он ликвидировал автономный статус штата Джамму и Кашмир, где большинство населения – мусульмане. В тот момент советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал отправился в Москву и заручился поддержкой российского коллеги Николая Патрушева. Россия тогда стала первым членом Совбеза ООН, занявшим такую позицию. Правда, США хотят, чтобы Индия формально примкнула к оси, где состоят США, Япония, Австралия. Но Дели не дает ответа, не желая антагонизировать Россию и Китай. По крайней мере на данный момент.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила: "Позитивное значение ШОС состоит в том, что на ее площадке могут встречаться руководители стран независимо от того, какие между ними отношения. Так что есть шанс на договоренность Индии и Китая. И Москва – благоприятное место для встречи". Касаясь утверждений некоторых обозревателей, что Дели ожидает поддержки от России и потому не определился, вступать ли в так называемую коалицию четырех, Шаумян сказала, что Индия – великая держава и никогда не идет на поводу у кого-либо. Она руководствуется только своими национальными интересами. Именно по этому критерию будет приниматься решение, присоединится она к четверке или нет.