С нулевой терпимостью. Китай жестко зачищает гонконгских демонстрантов

08:08 09.09.2020

В Гонконге арестовано около 300 демонстрантов



Китай показал, что больше не допустит массовых протестов в бывшей британской колонии



Владимир Скосырев

07.09.2020



К неблагонадежным полиция проявила нулевую терпимость.

Жители Гонконга вышли на улицы, чтобы осудить драконовский закон о безопасности, принятый Пекином, и потребовать проведения выборов в законодательную ассамблею. Власти заранее предупредили, что церемониться с неблагонадежными не будут. Действительно, облаченные в шлемы полицейские хватали безоружных людей, волокли в автозаки. Бросили наземь ребенка, случайно попавшего в заваруху. Но по числу участников выступления значительно уступают тем, что проходили в 2019 году.

Манифестации вновь охватили Гонконг в день, когда должно было состояться голосование по избранию депутатов законодательного органа территории. Хотя полномочия этого органа ограничены, он остается важным элементом формулы "Одна страна – две системы", на основе которой Британия передала колонию Китаю. Но руководительница администрации города объявила, что выборы переносятся на один год, сославшись на пандемию.



Активисты движения за демократию заявили, что вирус – предлог. На самом деле администрация боится, что ее сторонники покажут на выборах плохие результаты. Утверждение отнюдь не из области фантастики, учитывая, что почти весь год территорию потрясали демонстрации против попыток Пекина урезать ее полуавтономный статус.



Как передала New York Times, гонконгцы протестовали и против принятого парламентом Китая закона о национальной безопасности для Гонконга, который дает властям огромные полномочия преследовать ее критиков. Люди собирались, несмотря на то что могли попасть под арест или быть оштрафованными за нарушение правил, запрещающих массовые собрания во время эпидемии. В разных районах небольшие группы распевали песни в защиту демократии. В то же время число вышедших на демонстрацию было небольшим по сравнению с огромными толпами, которые собирались в прошлом году.



Некоторые видео, запечатлевшие действия правоохранителей, шокируют наблюдателя. Видно, как они пытаются схватить группу людей и среди них девочку-подростка. Она пытается убежать. Офицер валит ее на землю, другие помогают утихомирить. Впоследствии выяснилось, что нарушительница порядка оказалась среди протестующих случайно. Она шла в магазин за покупками.



Однако представительство центрального правительства Китая в городе заявило, что протестующие хотят "возобновить войну" и не ставят ни в грош жизнь и здоровье публики, нарушая запрет на собрания. Власти будут проявлять нулевую терпимость к нарушителям закона.



Из почти 300 арестованных подавляющее большинство наказано за участие в незаконных собраниях. Но активиста Там Так-чи арестовали также за то, что он произносил "мятежные слова". Бывший радиокомментатор и вице-президент партии "Власть народа" был привлечен к ответственности за то, что нарушил статью 21 закона о национальной безопасности, которая называет преступлением подстрекательство к сепаратизму.



Что же такого натворил оппозиционер? С уличных киосков он раздавал маски и по микрофону давал нелестные характеристики правительству. "Большей частью слова, которые Там использовал, возбуждали презрение к правительству и социальное недовольство среди граждан", – сказал суперинтендант полиции.



В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев отметил: "Действительно, уровень протестов в Гонконге ниже, чем год назад. Очевидно, что закон о национальной безопасности оказался эффективно работающей дубинкой. С другой стороны, мотивы, побуждающие людей выходить на улицу, сохраняются. Вопрос не решается принятием этого закона и репрессивными мерами. Официальные СМИ в Китае утверждают, что все это инспирировано американцами, англичанами или еще кем-то. Но это не вся картина. Глубинные причины недовольства людей не устранены. Поэтому не исключено, что в дальнейшем, как это бывало и раньше, например в 2014 году, протест может затухнуть, а потом активизироваться".



Что касается привлекательности Гонконга для иностранных инвесторов, то она постепенно будет снижаться. В самом деле санкции, примененные Америкой, нанесли довольно сильный удар, подчеркивает эксперт. Но снижение не будет обвальным. Экономическое значение Гонконга для Китая уменьшается. Его удельный вес в экономике КНР 20–30 лет назад был намного большим, чем сейчас. Тут сказывается то, что происходит ползучий отход от формулы "Одна страна – две системы". Драконовские меры правительства тоже не улучшают инвестиционный климат.



"Все же, думаю, какое-то время Гонконг сможет сохранить свою уникальную идентичность как место, где динамизм китайской экономики сочетается с британской традицией уважения к закону. Тем более что Пекин тоже в этом заинтересован", – заключил Карнеев.