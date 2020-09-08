|На кабульской площади Таимани взорван кортеж 1-го вице-президента А.Салеха - погибли два охранника
08:13 09.09.2020
Вице-президент Афганистана подвергся покушению
Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех подвергся нападению, в результате взрыва он не пострадал, однако два человека погибли, еще семеро пострадали. Об этом информирует представитель пресс-службы Салеха в Facebook.
"Враг Афганистана вновь попытался навредить Амрулла Салеху", - отмечается в сообщении.
Взрыв прогремел утром на площади Таимани в Кабуле. По словам очевидца, бомба взорвалась на пути кортежа вице-президента, в числе пострадавших были охранники Салеха.