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В "Новую жизнь". В Ташкенте создан еще один район - Янгихаетский
08:20 09.09.2020

Депутаты утвердили создание Янгихаетского района Ташкента
Законодательная палата приняла постановление об образовании Янгихаетского района Ташкента за счет частей Сергелийского и Бектемирского районов и четырех районов Ташкентской области.
Сегодня, 08:34 Политика
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник приняла постановление об образовании в составе Ташкента Янгихаетского района. Документ должен одобрить Сенат.

Площадь территории нового района составит 4419,6 га. Постановлением предусмотрено изменение границ Ташкента и Зангиатинского, Куйичирчикского, Янгиюльского и Уртачирчикского районов Ташкентской области.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, Янгихаетскому району будет отведено 2131,2 га территории столицы (Сергелийский раойн - 1864,2 га и Бектемирский район - 267 га), а также 2288,4 га территории Ташкентской области (Зангиатинский район - 492 га, Куйичирчикский - 128,7 га, Янгиюльский - 264,4 га и Уртачирчикский - 1403,3 га).

Напомним, в конце мая президент Шавкат Мирзиеев предложил образовать на месте нового жилого массива в Сергелийском районе микрорайон "Янги хает" ("Новая жизнь") с непосредственным подчинением хокимияту города. Целью этого решения было названо повышение благополучия жителей массива и эффективная организация его инфраструктуры.

Позже, как уточнила "Газета.uz". вместо микрорайона было решено создать еще один район Ташкента.

Источник - gazeta.uz
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