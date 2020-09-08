В "Новую жизнь". В Ташкенте создан еще один район - Янгихаетский

08:20 09.09.2020

Депутаты утвердили создание Янгихаетского района Ташкента

Законодательная палата приняла постановление об образовании Янгихаетского района Ташкента за счет частей Сергелийского и Бектемирского районов и четырех районов Ташкентской области.

Сегодня, 08:34 Политика

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник приняла постановление об образовании в составе Ташкента Янгихаетского района. Документ должен одобрить Сенат.



Площадь территории нового района составит 4419,6 га. Постановлением предусмотрено изменение границ Ташкента и Зангиатинского, Куйичирчикского, Янгиюльского и Уртачирчикского районов Ташкентской области.



Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, Янгихаетскому району будет отведено 2131,2 га территории столицы (Сергелийский раойн - 1864,2 га и Бектемирский район - 267 га), а также 2288,4 га территории Ташкентской области (Зангиатинский район - 492 га, Куйичирчикский - 128,7 га, Янгиюльский - 264,4 га и Уртачирчикский - 1403,3 га).



Напомним, в конце мая президент Шавкат Мирзиеев предложил образовать на месте нового жилого массива в Сергелийском районе микрорайон "Янги хает" ("Новая жизнь") с непосредственным подчинением хокимияту города. Целью этого решения было названо повышение благополучия жителей массива и эффективная организация его инфраструктуры.



Позже, как уточнила "Газета.uz". вместо микрорайона было решено создать еще один район Ташкента.