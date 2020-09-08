Секретная корпорация Palantir Technologies - тайное оружие Трампа

09:00 09.09.2020 Тайное оружие Трампа

Частная американская компания готовится поставить под контроль весь мир



Итальянская газета Giornalе поместила статью под заголовком "Новое загадочное оружие Трампа". В ней идет речь об американской фирме Palantir Technologies, которая находится на третьем месте в списке самых дорогих стартапов мира, она стремительно растет - и при этом остается "темной лошадкой".



Многие до сих пор не понимают, чем занимается эта компания, главным инвестором которой является ЦРУ, отмечает газета. Однако именно она сегодня - главный разработчик программного обеспечения анализа данных, а ее основные заказчики не только ЦРУ, но еще и ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США и многие городские полицейские департаменты.



Среди консультантов Palantir - Кондолиза Райс и бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, который однажды сказал про эту компанию: "Хотел бы я, чтобы у нас был столь мощный инструмент до 11 сентября". Генерал Дэвид Петреус, в недавнем прошлом глава ЦРУ, заявил Forbes, что Palantir - "лучшая мышеловка на те случаи, когда такая мышеловка нужна". Как считает Wall-Street Journal, стоимость компании оценивается сейчас в 20 млрд долларов.



Увидеть будущее



Основана компания была в 2003 году группой инвесторов - выходцев из PayPal во главе с Питером Тилем. Giornale называет ее "гигантом интеллектуального анализа, наиболее тесно связанным с силовым аппаратом США, глубинным государством и его разветвлениями военного и разведывательного характера". Название фирмы взято у знаменитого английского писателя Джона Толкина, автора "Хоббита" и "Властелина колец". В его книгах "палантирами" называются магические камни, позволяющие увидеть, что происходит в другом месте. А ее головной офис в Пало Альто, в знаменитой Кремниевой долине, назван в честь толкиеновского Шира.



Ее создатели приложили немало сил, чтобы создать облик некоего открытого и благожелательного учреждения. В офис "Палантира" можно приводить собак, там катаются на самокатах и ныряют в разноцветные шарики. На своем сайте компания тщательно выстраивает образ "корпорации добра": описано, как ее продукты поспособствовали помощи пострадавшим от урагана Сэнди, а на странице "Во что мы верим" прямо утверждается "Наша команда предана работе на общее благо".



Однако о каком "общем благе" и для кого именно идет речь, становится понятно, если учесть, что "Палантир" финансируется ЦРУ и другими силовыми ведомствами США и выполняет, прежде всего, их заказы. Причем направленные против тех, кого Вашингтон официально признал своими "врагами".



В итоге, хотя мы не знаем большинства подробностей работы компании на государственные организации (она не имеет права даже огласить полный список этих организаций), очевидно, что это сотрудничество стало крайне успешным. В частности, известно, что с помощью разработок Palantir были вычислены операции китайской киберразведки Ghostnet и Shadow Network.



Как она работает



Как отмечают СМИ, Palantir Technologies зарабатывает сотни миллионов долларов, вычисляя нелегальных мигрантов, помогая полиции найти преступников, а ЦРУ - шпионить. Механизм этой работы выглядит так. Данные подозрительных лиц вбивают в систему и собирают информацию из самых разных источников: электронную почту, номера телефона, банковских счетов, соцобеспечения, список родственников и вероятных знакомых (на основе телефонных звонков и списка друзей в соцсетях). Дополнительный запрос - и на карте видны места, где человек часто бывает.



В одной из презентаций Palantir ее специалисты сами показывали, как можно разоблачить террористическую ячейку. Агент, например, в Каире добыл имена трех подозреваемых. В базе данных обнаружились 23 звонка и два перевода по банковской карте, что дало круг их знакомых. Проверив их связи друг с другом по месту жительства, звонкам, общим поездкам и т. д., программа выделила часть этих контактов в три группы, живущие в Ванкувере, Торонто и Мехико. Дальнейшие запросы показали, что всем им поступали звонки с одинаковых номеров, после которых переводились на счет большие суммы денег. Потом представители этих групп созвонились, и вскоре все их участники вылетели в один и тот же город - Чикаго. Это выглядит как подпольная ячейка, активизирующаяся перед операцией.



Palantir интересуется не только происходящим в США. Считается, что именно ее программа помогла вычислить, где в Пакистане скрывался глава террористов Усама бен Ладен. После этого его ликвидировал спецназ США. Сама компания не подтверждает и не опровергает эту версию.



Palantir смогла также найти хакеров, взломавших компьютер Далай-ламы, выявить членов мексиканского наркокартеля, которые убили американского таможенника, предсказать, где афганские боевики планируют заложить мины и кто их изготавливает и т.п.



За нами следят "пять глаз"



Palantir сотрудничает со странами, входящими в альянс "Пять глаз" - организации специальных служб пяти англоговорящих государств - Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США, созданной для взаимодействия в сфере командования, управления, связи, вычислительной техники и обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил. А в США Palantir связана не только с разведкой: например, полиция Лос-Анджелеса ежедневно прибегает к ее инструментам.



Giornale называет Palantir "стопроцентным технологическим гигантом" Дональда Трампа, который намерен использовать его в борьбе с технологическим наступлением Китая. А самого Тиля считают одним из главных финансистов избирательной кампании Трампа.



На сайте Hacker News уже обсуждалась возможная связь Palantir с PRISM (программа слежения Агентства национальной безопасности США). Оказалось, что многие участники обсуждения воспринимают компанию как скрытную организацию, работающую на спецслужбы: "у нее много власти над обычными гражданами, и при этом она даже номинально не обязана отчитываться перед ними", "что-то ее сотрудники в Долине не тусуются с другими". Один из комментаторов, полушутя, расшифровал аббревиатуру PRISM как Palantir"s Repeated Interception of Society"s Metadata ("Многократный перехват метаданных общества, осуществляемый Palantir").



Политическое оружие Вашингтона



Основатель компании - Питер Тиль родился в немецкой семье во Франкфурте-на-Майне в ФРГ, но в раннем возрасте вместе с родителями переехал в Калифорнию. В подростковом возрасте выполнил норму национального мастера по шахматам, став одним из лучших игроков в стране. В Стэнфордском университете изучал философию XX века, получил степень бакалавра искусств по философии, стал доктором права на юридическом отделении Стэнфорда. Работал помощником судьи, но потом занялся финансами, хотя специального образования для этого не имел. В 1998 году вместе с Максом Левчиным основал систему онлайн-платежей PayPal, вскоре слившуюся с аналогичной системой X.com Илона Маска. На момент продажи PayPal у Тиля была доля 3,7 %, которая тогда стоила примерно $55 млн. Компанию Palantir ему удалось создать при помощи ЦРУ, которое профинансировало ее своим венчурным фондом. Питер Тиль - откровенный гей, в 2017 году заключил брак в Вене со своим партнером Мэттом Данцейсеном.



Является ли сам Тиль кадровым сотрудником ЦРУ? Это неизвестно. Однако он сам выступает с инициативами, подсказывая разведывательному ведомству, что делать. Так, в прошлом году Тиль, как сообщила радиостанция "Свобода", предложил ФБР и ЦРУ проверить компанию Google на предмет проникновения в нее агентов китайской разведки.



"Сотрудникам спецслужб следует задать руководству Google три вопроса, - заметил Тиль. - Первый: сколько иностранных разведок внедрили своих людей в нью-йоркский филиал компании, занимающийся искусственным интеллектом? По своей значимости этот проект равен Манхэттенскому, увенчавшемуся в 40-е годы прошлого века созданием атомной бомбы. Второй вопрос: признает ли топ-менеджмент Google, что компания насквозь обложена китайскими агентами? И наконец, третий: не потому ли Google согласился на предательскую сделку с китайскими военными и отказался от сотрудничества с американской армией, что понимает свою тотальную уязвимость перед китайской разведкой?".



Как отмечают обозреватели, если армия с ее огромным бюджетом создать конкурентоспособный продукт не может, это сделают американские государственные организации, зависимые от Palantir.



У них есть гигантские массивы данных и острая потребность в их обработке. Сами они с этой задачей не справляются, и только Palantir может достаточно эффективно помочь им. Не приходится сомневаться, считают они, что в ближайшие годы роль Palantir в деятельности этих организаций возрастет, и все больше ключевых задач невозможно будет выполнить без ее участия.



Речь идет о самом тесном слиянии технологических компаний с политикой. Такие фирмы превращаются в новое политическое оружие администрации США, обеспечивая их претензии на господство над миром.



Владимир Малышев

08.09.2020 Источник - stoletie.ru

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