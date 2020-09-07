Америка получает "возвратку"? Скоро Трампу будет не до Беларуси, - А.Правов

09:05 09.09.2020 Америка получает "возвратку"?

Бурные события в самих США могут отвлечь Вашингтон от мировых проблем

Андрей Правов

07.09.2020



Каюсь, грешен. Каждое сообщение о погромах в различных городах Соединенных Штатов вызывает у меня смешанные чувства. А если к такому сообщению еще и добавляется версия, что погромы эти организованы Кремлем, и даже лично президентом Путиным… Хотя в такое, конечно, верится слабо.



Тем не менее сам факт того, что США получили "возвратку" этого самого безобразия, которое вот уже долгие годы они творят повсюду в мире, несомненно, у многих вызывает злорадство.



У нас и вправду имеется немало обид на Америку. Нет, естественно, не на простых американцев. Они к тому же распаду СССР рук не прикладывали. Речь идет о тех, кто, начиная с 1991 года, находился у власти в Вашингтоне. Именно тогда Белому дому был предложен вариант сценария творчески переработанной цветной революции. Раньше такой в основном применялся в отношении стран Латинской Америки, Азии, Африки или Ближнего Востока. В 1991-м его было решено использовать и в отношении СССР. То есть организовать в Советском Союзе "невероятную бузу" и попробовать испытать тогда еще огромную, но теряющую силу державу "на слабо".



И если сейчас в различных городах США идут горячие столкновения между афроамериканцами и белыми гражданами, еще недавно уживавшимися мирно в соседних домах, то около 30 лет назад, не без их помощи, очень многие представители одной национальности СССР "припомнили" старые обиды представителям другой.



Сначала еще в существовавшем СССР, а затем на постсоветском пространстве. Столкнулись как "стенка на стенку" армяне с азербайджанцами, русские с чеченцами, грузины с абхазцами, молдаване с приднестровцами, узбеки с таджиками, таджики уже между собой и так далее.



Меж тем в Москве новая, демократическая, власть заявляла о том, что все происходящее является свидетельством свободы, которую так долго жаждали "угнетенные коммунистами народы". Такая позиция власти, как очень скоро стало понятно, щедро оплачивалась инициаторами той самой цветной революции для России: мешки с пачками долларовых купюр для "работы с чиновниками" доставлялись из Вашингтона в Москву самолетами. Страна заполыхала.



Параллельно сценарии цветных революций притворялись в жизнь американцами во многих странах. Схватки между до недавнего времени дружными соседями проходили в различных городах, заселенных людьми различных национальностей. В Тунисе и Каире, в Гонконге и Урумчи, и даже в Европе – в Барселоне и Париже.



Кто-то скажет, что, скорее всего, не всюду можно усмотреть "американский след". Возможно, отчасти – да. Но все-таки в выигрыше от развития большинства этих ситуаций почему-то всегда оказывались именно США и их союзники. Так почему-то произошло и после того, когда самолеты НАТО бомбили "непослушную" Югославию, и когда был убит "осмелившийся дерзить" лидер Ливии Каддафи. И т.д. и т.п.



На постсоветском пространстве войны шли на Кавказе, в Центральной Азии, в Европе. Кажется, нет такого, возникшего после распада СССР, государства, куда бы ни пришел острый кризис. Безусловно, причины для него были и в самих этих государствах, и во взаимоотношениях между местными элитами.



Но все же трудно припомнить кризис, в который бы не вмешались американцы.



Свежий пример удавшейся американцам цветной революции – Украина. Мир обошли телевизионные кадры, как в 2014 году представитель госдепа Виктория Нуланд раздавала пресловутые "печенюшки" собравшимся на киевском Майдане.



И как позже в телефонном разговоре с американским послом на Украине они рассуждали, кому из лидеров этого самого Майдана предложить ту или иную высокую государственную должность. Так, посол предлагал на пост премьер-министра Виталия Кличко, Нуланд парировала: нет, дескать, пусть лучше будет Арсений Яценюк. Кандидатура Нуланд победила. Кличко же стал мэром Киева. Тоже неплохая должность.



Сегодня на Украине все уже вроде бы организовано так, как того хотели в Вашингтоне. Во всех министерствах и главных госучреждениях сидят американские советники. Власть шагу не может ступить без того, чтобы не посоветоваться с Вашингтоном. Есть здесь, безусловно, и серьезный проигрыш для США и НАТО. Очень хотелось, например, заполучить важный военный плацдарм для ВМС Соединенных Штатов на Черном море – в Крыму. Ан, не получилось. Опять же "коварные русские" помешали! Их непременно надо наказать.



Еще более свежая попытка цветной революции – Белоруссия. Пока не совсем получается. Но наступление со стороны США и ряда европейских государств в этом направлении продолжается. И очень жестко. К нему активно подключились некоторые восточноевропейские государства – Польша, Литва, та же Украина. В Варшаве уже спят и видят возрожденный спустя два с лишним столетия могучий союз под названием Речь Посполитая – от Балтийского до Черного моря.



Вот поляки, а вместе с ними литовцы и украинцы, и продолжают "мутить воду", ведут жесткую пропагандистскую кампанию против власти в Минске, а заодно и в Москве.



Одним из новых пунктов такой пропаганды против Москвы стала информация из Берлина о том, что доставленный туда на лечение российский блогер Алексей Навальный, согласно "данным" немецких военных медиков, был отравлен "коварным Кремлем" ядом группы "Новичок". То есть тем самым, которым в свое время были, по утверждению Запада, отравлены бывший агент западных спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вот, дескать, она – "злая Москва", травит без разбора всех свободолюбивых людей на земле.



Конечно, такая история выгодна тем же США и Евросоюзу. Ведь с ее помощью можно в очередной раз показать "звериный оскал русского медведя", показать против какой "темной силы" выступает "сила светлая", то есть протестующие в той же Белоруссии.



Хотя, сдается, режиссерами всей этой галиматьи с отравлением в данном случае все же больше выступают европейцы. Те же поляки¸ да литовцы с украинцами, сумевшие уговорить присоединиться к ним и немцев. Уж очень все непрофессионально сработано! Что-то во всей этой истории не стыкуется, говорит о том, что весь "кейс" был слеплен "на скорую руку", без особых опасений, что могут и не поверить. Так в свое время белые колонизаторы вели себя в отношении индейцев: мы сказали, что все обстоит именно так, значит так, и все тут. В данной связи довольно убедительно выглядит момент из озвученного белорусским телевидением диалога между неким информированным телефонным абонентом из Берлина "Ником" и не менее информированным "Майком" из Варшавы. На вопрос "Майка" как обстоят дела с Навальным, и подтверждается ли факт отравления, "Ник" четко отвечает что "в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши".



Что же касается американцев, то их активность во всех делах, касающихся Белоруссии или того же Навального, похоже, уже на излете: пора разбираться в собственном доме.



А что же все-таки происходит в США? Каковы главные причины ужасных погромов, охвативших американские города?



Понятно, здесь не обошлось без все более усиливающегося противостояния между Демократической и Республиканской партиями перед ноябрьскими президентскими выборами. По многим оценкам, именно американские демократы набили руку в организации различных цветных революций по всему миру. Вполне логично, что на этот раз они могут применить такой свой опыт уже и в собственной стране. Точнее, против кандидата в президенты Дональда Трампа. На его голову в связи с поджогами, ограблениями и погромами обрушились самые разные обвинения. Зачастую – противоречащие друг другу. Кто-то подчеркивает, что Трамп не может навести порядок в стране. Кто-то, наоборот, указывает, что президент ведет себя слишком жестко в отношении к небелому населению США. А значит он – расист, и для него безразличен популярный в Америке последних месяцев лозунг "черные жизни имеют значение".



Противостояние все более обостряется. "Черная" Америка находится в крайней степени возбуждения. Она требует покаяния и компенсаций. За десятилетия рабства, за угнетение, за социальное неравенство. Америка "белая" также все более закипает. Она намерена защищать свои права и собственность. При этом, – все чаще с оружием в руках.



В противостояние затягиваются все новые американские города.



Возможно, что напряженность сохранится и после выборов, поскольку ни республиканцы, ни демократы, судя по заявлениям их лидеров, свое поражение в президентской гонке не признают ни при каких обстоятельствах. А значит, к ноябрю, ситуация будет еще жестче.



Таким образом, судя по всему, Америке еще какое-то время будет не до Белоруссии, и не до Навального. А еще лучше, чтобы вообще не до нас. Источник - stoletie.ru

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