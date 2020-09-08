Главным по языкам в Казахстане назначен старенький журналист Кабаев

09:23 09.09.2020

Адилбек Кабаев назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК

primeminister.kz, 8 сентября



Приказом министра культуры и спорта Кабаев Адилбек Кунесканулы назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК. Об этом сообщает Пресс-служба Премьер-Министра РК.

Адилбек Кабаев родился в 1963 году в Алматинской области. В 1989 году окончил Казахский государственный университет, в 2011 году - Таразский государственный университет.

В разные годы работал корректором, корреспондентом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора, редактором в журнале "Арай-Заря", газетах "Лениншил жас", "Жас Алаш", "Айкын".

В 2009-2012 гг. был и.о. начальника, начальником управления языковой политики и информации Аппарата Генерального Прокурора РК, старшим помощником Генерального Прокурора РК, руководителем пресс-службы, руководителем медиа-центра Аппарата Генерального Прокурора РК.

В 2012-2020 гг. - заместитель руководителя, руководитель пресс-службы Сената Парламента РК.

С января 2020 года по настоящее время занимал должность заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.