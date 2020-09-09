Катастрофа зеленой энергетики в Калифорнии, - В.Прохватилов

11:50 09.09.2020

О катастрофе зеленой энергетики в Калифорнии

Чрезвычайная ситуация в "золотом штате" Америки



Самый богатый американский штат Калифорния уже месяц находится во власти аномальной жары и лесных пожаров.



В начале августа в Калифорнию пришла беспрецедентная жара: был зафиксирован температурный рекорд в 54,4 градуса Цельсия. Увеличилось использование кондиционеров и потребления электроэнергии.



На ряде подстанций штата произошли аварийные отключения. Вышла из строя электростанция мощностью 470 мегаватт. Остановились ветряки из-за установившегося штиля. 16 августа местный системный оператор, компания CAISO, отвечающая за функционирование рынка на 80% территории штата, начал веерные отключения электроэнергии. Отключения начинались после 18.30, когда солнечные электростанции прекращают работу.



"Чиновники попросили калифорнийцев экономить электроэнергию с 15 до 22 часов", – пишет San Francisco Chronicle. В штате впервые с 2001 года была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нехваткой электроэнергии.



Калифорнийские СМИ предложили жителям немедленно позаботиться о собственной безопасности, собрав аварийный комплект выживания: "Еда, вода, фонарики, батарейки, радио, предметы первой помощи, а также деньги". В штате открылись немногочисленные "охлаждающие центры-убежища" с работающими кондиционерами. Власти Сан-Франциско советовали жителям оставаться дома и, "если жара в помещении становится невыносимой, выходить на улицу в тенистое место, где сохраняется прохлада и держаться подальше от других людей".



На фоне блэкаута власти продлили на несколько лет работу четырех газовых электростанций, которые предполагалось закрыть ради безуглеродного светлого будущего.



По итогам 2019 года доля фотоэлектрической солнечной энергетики в выработке электроэнергии в солнечной Калифорнии составила примерно 13%, доля ветроэнергетики – около 7%.



Между тем в 2018 году законодатели Калифорнии требуют от электроэнергетических компаний штата к 2045 году производить 100% электроэнергии с нулевым выбросом углерода, что обойдется коммунальным предприятиям штата в десятки миллиардов долларов, потраченных только на строительство новых высоковольтных линий электропередач.



Обозреватель Forbes Роберт Брайс пишет, что "стремление Золотого штата все электрифицировать, запретить использование природного газа даже для отопления сокрушит и без того колеблющуюся энергосеть и еще больше увеличит стоимость энергии, притом что в Калифорнии самый высокий уровень бедности в США… 18,1% (7 млн) жителей штата живут в бедности и платят 19,2 цента за киловатт-час, что на 47% выше среднего показателя по стране… Альтернативная энергия может показаться прогрессивной только если вы хорошо обеспечены".



Между тем в Калифорнии за последние годы были выведены из эксплуатации газовые электростанции мощностью 9 гигаватт, а этого хватило бы для электроснабжения 7 миллионов домохозяйств. Теперь веерные отключения электроэнергии могут стать в Калифорнии постоянными в любой месяц года. Так, в прошлом году из-за засухи и лесных пожаров блэкаут произошел в ноябре.



Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом тогда обратился к ответственным за энергетику штата чиновникам с открытым письмом, в котором назвал отключение электроэнергии "неприемлемым и неподходящим для крупнейшего и самого инновационного штата страны". Он заявил, что "отключение энергоснабжения слишком разрушительно и нужно делать больше, чтобы предотвратить их в будущем".



Однако слова о необходимости "делать больше" – всего лишь свидетельство полного непонимания властями того, что именно требуется делать. Гэвин Ньюсом следует курсу Демократической партии, которая призывает выделить еще $2трлн для ускоренного строительства ветрогенераторов и солнечных панелей по все стране.



"Демократы утверждают, что Калифорния является образцом для борьбы с изменением климата, но отключения говорят об обратном. Основные причины того, что в Калифорнии второй раз за менее чем год происходят веерные отключения, связаны с климатической политикой штата", – пишет обозреватель Forbes Майкл Шелленбергер.



В Калифорнии с 2011 по 2019 год цены на электроэнергию выросли в шесть раз – больше, чем по всей остальной стране. И выросли именно из-за расширения использования возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ). В будущем Калифорнию ждут еще более жестокие блэкауты, так как углеродную и атомную энергетику в штате последовательно искореняют.



В 2013 году тогдашний губернатор штата Джерри Браун добился закрытия атомной электростанции Сан-Онофре в южной Калифорнии. А между тем пропускная способность Сан-Онофре вдвое превышала потерянную генерирующую мощность из-за отключений электроэнергии этим летом. В докладе энергетической компании Pacific Gas and Electric Company говорится, что отключения электроэнергии в Калифорнии удвоятся в течение следующих 15 лет и в четыре раза в течение 30 лет.



Сейчас в Калифорнии энергетики ведут ежедневную борьбу по предотвращению новых блэкаутов, а миллионы калифорнийцев усердно экономят электроэнергию и даже не включают чайник, когда включена микроволновка. Жара не спадает. Пожары не прекращаются. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется.



На 5 сентября калифорнийская энергосистема потеряла около 1600 мегаватт энергоресурсов только из-за лесных пожаров, нарушивших работу линий электропередачи. Ведущий метеоролог группы Energy Weather Group Джим Руиллер ожидает, что в ближайшие дни "жара даже превзойдет то, что мы видели в августе". Избежать новых веерных отключений удается лишь за счет экономии электроэнергии домохозяевами и подключения к работе газовых электростанций. Власти штата сообщили журналистам, что возможные "перебои в работе энергосетей могут затронуть в ближайшие дни от 2,5 до 3 миллионов клиентов".



Издан экстренный приказ, разрешающий электростанциям штата производить как можно больше электроэнергии в течение ближайших дней, даже если это нарушит правила по борьбе с загрязнением воздуха.



Однако на увеличение доли газовых и атомных электростанций в выработке энергии власти не идут, борьба с углеродной энергетикой превратилась в навязчивую идею-фикс, стала манией.



Независимые эксперты, например профессор экономики Стэнфордского университета Фрэнк Волак, уже призвали разработать более надежную страховку от перебоев в поставках электричества.



Калифорнийские блэкауты, которые, как считают эксперты, скоро могут стать реальностью всей Америки, должны заставить очень серьезно задуматься над тем, куда несется мир, в котором из недорослей, вроде Греты Тунберг, делают идолов.



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.09.2020 |