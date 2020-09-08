|Белорусская дем-правительница Колесникова нашлась в Минском СИЗО
12:59 09.09.2020
Белорусский оппозиционер Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского, - СМИ
Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 на Володарского, сообщает местный портал TUT.BY со ссылкой на отца Колесниковой Александра Колесникова.
"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - передает портал слова Колесникова.
Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, пишет портал.
Ранее в штабе бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико сообщали, что Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде. Колесникова была задержана на госгранице.