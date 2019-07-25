Чубайс, ты где? В России арестом замминэнерго Тихонова начали громить "энергетическую мафию"

14:56 09.09.2020

"Подбираются к Чубайсу": после допроса задержан заместитель министра энергетики РФ



Алексей Иванов



Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов, которого именуют серым кардиналом Минэнерго, задержан после допроса в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о громадных похищенных бюджетных средствах. Федеральная служба безопасности и Следственный комитет долго разрабатывали "серого кардинала", час X наступил 8 сентября.



Вредные инсайдеры поговоривали, что Тихонов является держателем черной кассы всего министерства, плотно сидит на денежных потоках и откатных схемах. Запасной аэродром в наличии: роскошный особняк в Швейцарии и целый автопарк из дорогих машин там же. Покровителями Тихонова считаются олигарх Владимир Потанин и бывший вице-премьер Александр Хлопонин, который сравнительно недавно числился самым богатым чиновником страны.



В Минэнерго господин Тихонов контролирует Финансовый департамент, Департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Департамент переработки нефти и газа в части отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов. Курирует информационную систему топливно-энергетического комплекса, ведомственный проект "Цифровая энергетика" (по слухам, миллиардный проект по созданию государственной информационной системы ТЭК был зверским образом распилен), вопросы территориального планирования и размещения объектов ТЭК, вопросы развития среднего и малого предпринимательства, формирование и исполнение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществление бюджетных полномочий министерства, вопросы финансово-экономического анализа деятельности организаций ТЭК (включая вопросы перспективного развития, внутренней эффективности и оптимизации инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий), координацию управления государственным имуществом в установленной сфере деятельности (в том числе разработку и реализацию стратегии приватизации госимущества), формирование и реализацию федеральных долгосрочных целевых программ, контрольно-ревизионную работу в отраслях ТЭК, госуправление использованием атомной энергии в отношении подведомственных организаций, формирование и обеспечение реализации основных технологических и научных приоритетов в целях инновационного развития, предоставление государственной услуги по утверждению графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории РФ. Вправе исполнять обязанности министра энергетики Российской Федерации во время его отсутствия. В общем, серьезный товарищ с превеликими возможностями.



Допросу и задержанию предшествовали обыски, проведенные сотрудниками ФСБ и СКР - у самого г-на Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА) Игоря Кожуховского и еще нескольких чиновников. В отличие от энергомагната Тихонова, 64-летнего Кожуховского (близкий сподвижник Анатолия Чубайса, бывший руководитель департамента планирования и экономическго анализа РАО "ЕЭС России", заместитель министра топлива и энергетики в правительствах Виктора Черномырдина, Сергея Кириенко и Евгения Примакова, один из руководителей Минэкономики РФ в кабмине Егора Гайдара, идеолог разрушительной реструктуризации угольной промышленности России) пока не взяли, так как он лечится от коронавируса в домашних условиях.



ТГ-канал ВЧК-ОГПУ: "Преступление, по подозрению в совершении которого задержан замминистра энергетики Анатолий Тихонов, касается периода, когда он возглавлял федеральное государственное бюджетное учреждение "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации". Автор канала утверждает, что Тихонов и его люди пользовались услугами кипрской компания Neocleus Trust Company LTD, которая занимается финансовым и юридическим консалтингом в сфере управления активами, выведенными из других стран.



ТГ-канал "Бойлерная": "У компетентных органов ранее не раз возникали вопросы к замминистру энергетики, который курирует вопросы цифровизации ТЭК страны, в т. ч. в отношении строительства Богучанской ГРЭС - проект затянулся на годы и принес государству огромные убытки. Помимо этого Тихонова, ранее возглавлявшего Российское энергетическое агентство, обвиняли в срыве многомиллиардного проекта по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России. Не менее резонансной была история с коррупцией в ходе энергоподключения Крыма, на которое было выделено 177 миллиардов рублей".



"По данным следствия, хищения были совершены в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), порученной ФГБУ РЭА. На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена", - сообщает "Коммерсантъ".



Тихонов

Анатолий Владимирович Тихонов родился 13.06.1969 в Москве. В восемнадцатилетнем возрасте был судебным секретарем Военного трибунала Московского гарнизона. Потом окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1995 году по специальности "правоведение", в 2011 году - по специальности "менеджмент". Работал в разных коммерческих организациях, трудился заместителем председателя Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга, вице-губернатором Красноярского края - руководителем постоянного представительства администрации Красноярского края при правительстве РФ (при губере Хлопонине), членом правления - первым заместителем председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", генеральным директором ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики РФ. 25.07.2019 назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации, сменив на этом посту нынешнего губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Когда сгустились тучи, оперативно выведен из состава совета директоров ПАО "Россети" и состава директоров АО "Зарубежнефть". Награжден орденами Почета и Дружбы. Свободно владеет французским языком.



Политолог Марат Баширов считает, что "к Чубайсу подбираются". По его мнению, "ключевой подозреваемый - Игорь Кожуховский. При нем планировалась и делалась реформа РАО ЕЭС. Тихонов - больше для закрепления фактуры". Как бы то ни было, чем больше громких посадок, тем лучше.



Кожуховский

Дело ведет опытный следователь по особо важным делам 2-го отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ Максим Бакун. Удачи ему.