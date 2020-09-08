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В Казахстане продолжатся локдауны выходных дней
15:07 09.09.2020

В Казахстане продлят действие некоторых карантинных ограничений и локдауны выходного дня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В целях предотвращения распространения заболеваемости и сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня.

Министерством принимаются меры по обеспечению готовности к осеннему сезону, максимально возможное число коек по стране составит 54 178. Это 16 304 инфекционные действующие койки, 2790 новых в строящихся объектах и 32 064 койки в других стационарах. Количество реанимационных коек всего составит 2981.

По состоянию на 9 сентября в республике функционирует 19 066 инфекционных коек, занято 15 процентов. Реанимационных коек занято 14 процентов", - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, в настоящее время в инфекционных и провизорных стационарах имеется 3379 аппаратов ИВЛ, дополнительно закупается еще 2619, в том числе 1500 аппаратов отечественного производства.

"Сегодня в республике 21 566 коек обеспечены кислородом, при этом планируется дополнительно обеспечить 9300 коек, из них 6400 за счет местного бюджета и спонсорских средств. (...) Планируется завершить поставку 8600 аппаратов в сентябре и оставшихся 700 - в октябре", - отметил министр.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, в стране на выходных запрещена деятельность ТРЦ (кроме продуктовых супермаркетов и аптек в них), непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, спа-центров, косметологических объектов, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, саун, аттракционов на открытом воздухе.

Источник - Tengrinews.kz
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