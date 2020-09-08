|Токаев борется с бюрократией. В Казе учреждены ГосАгентства: 1. по стратегическому планированию и 2. по развитию конкуренции
15:12 09.09.2020
Токаев подписал указ об образовании двух агентств
Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.
Президент РК подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, передает zakon.kz.
Текст указа приведен на сайте Акорды.
В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать:
1) Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями по:
разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации;
координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации;
согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления;
стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации;
координации работы в сфере ведомственной статистики;
координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;
2) Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.
2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;
2) передачу Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан с соответствующей штатной численностью в ведение Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с последующим преобразованием его в Бюро национальной статистики;
3) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
3. Определить Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства национальной экономики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующее дополнение:
в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
дополнить строками следующего содержания:
"Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан";
"Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан".
5. Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок:
1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:
совместно с председателями образованных агентств по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проекты положений об образованных агентствах и их структур;
совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от реорганизуемых государственных органов в образованные агентства, а также по системе оплаты труда их работников;
2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.