Токаев борется с бюрократией. В Казе учреждены ГосАгентства: 1. по стратегическому планированию и 2. по развитию конкуренции

15:12 09.09.2020

Токаев подписал указ об образовании двух агентств

Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции.



Президент РК подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, передает zakon.kz.



Текст указа приведен на сайте Акорды.



В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Образовать:



1) Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями по:



разработке подходов к осуществлению реформ, проектов нормативных правовых актов, необходимых для осуществления реформ, а также по мониторингу и оценке хода их реализации;



координации деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора при подготовке документов системы государственного планирования, а также по согласованию, мониторингу и оценке хода их реализации;



согласованию предложений государственных органов, направленных на совершенствование системы государственного управления;



стратегическому прогнозированию и проведению анализа развития страны и международной ситуации;



координации работы в сфере ведомственной статистики;



координации работ по проведению ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;



2) Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на соответствующих товарных рынках, контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.



2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:



1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;



2) передачу Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан с соответствующей штатной численностью в ведение Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с последующим преобразованием его в Бюро национальной статистики;



3) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.



3. Определить Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства национальной экономики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.



4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 "Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующее дополнение:



в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:



дополнить строками следующего содержания:



"Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан";



"Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан".



5. Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок:



1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:



совместно с председателями образованных агентств по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проекты положений об образованных агентствах и их структур;



совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от реорганизуемых государственных органов в образованные агентства, а также по системе оплаты труда их работников;



2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.



6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.