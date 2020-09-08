"У нас появились буржуйчики...", - большое интервью А.Лукашенко (видео)

15:46 09.09.2020

"Моя страна здесь, и я эту страну буду защищать". Полный текст большого интервью с Александром Лукашенко



Александр Лукашенко дал интервью главреду RT Маргарите Симоньян и журналистам ВГТРК, НТВ и Первого канала.



Президент Белоруссии прокомментировал протесты в стране и их координацию через соцсети, рассказал о фотографии с автоматом и оценил возможность досрочных президентских выборов.







СИМОНЬЯН: Спасибо вам, спасибо, что согласились дать это интервью. Мы тут целая бригада, или, как про нас пишут, десант российских журналистов.



ЛУКАШЕНКО: Все знакомые. Все знакомые.



RT публикует полный текст интервью.

https://russian.rt.com/ussr/article/781543-lukashenko-intervyu-polnyi-tekst