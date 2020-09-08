Молдова на пути к ноябрьским президентским выборам. Фаворитов трое - Додон, Санду и Усатый

15:47 09.09.2020

У Додона пересчитают дома, машины и деньги



Национальный орган по неподкупности выяснит, как президент Молдавии нажил состояние



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



08.09.2020



Лидер молдавской оппозиции Майя Санду заявила, что целью предстоящих президентских выборов должно стать смещение с поста главы государства Игоря Додона. В эту программу вписывается инициатива Национального органа по неподкупности (НОН) о проверке имущества Додона. Ревизию проведут по требованию депутатов парламента, которые хотят выяснить, как Додон нажил состояние. Лидер Социал-демократической партии Виктор Шелин сказал "НГ", что вряд ли Додона уличат в коррупции: "Он оформил имущество не на себя".



Избирательная кампания в Республике Молдова (РМ) обещает быть скандальной еще и из-за участия мэра города Бельцы, лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, который станет номером 1 в избирательном бюллетене, так как первым подал документы.



Усатый будет играть, как и Додон, на левом поле. По мнению лидера молдавских социал-демократов Виктора Шелина, протестный электорат пойдет за Усатым.



"На предстоящих 1 ноября президентских выборах будет три лидера: Игорь Додон, Майя Санду (лидер правой партии "Действие и солидарность", ПДС) и Ренато Усатый. Кто из них пройдет во второй тур, сегодня трудно сказать. Хотя по соцопросам рейтинг политиков возглавляет Додон (22%), за ним идет Санду (17%), далее – Усатый с 11% поддержки. Но ситуация может измениться. Усатый позиционирует себя как пророссийский политик, хотя в России на него заведено уголовное дело. Несколько лет назад это негативно сказалось бы на позиции Усатого. Еще недавно пророссийски настроенных граждан в Молдове было больше 50%, а сегодня – немногим более 30%. Это объясняется тем, что Додон не продвинул значительно отношения РМ и РФ, да к тому же не добился получения Молдовой российского кредита в 200 млн евро", – пояснил "НГ" Виктор Шелин.



Известно, что договоренность о кредите была достигнута, но брать деньги в РФ запретил Конституционный суд РМ. Несмотря на это, за отсутствие кредита избиратели спросят с Додона.



Выборы будут непростыми еще и потому, что правые партии объединятся.



Лидер ПДС Майя Санду заявила своим сторонникам и партнерам, что единственной целью кампании должно стать смещение с поста главы государства Игоря Додона.



"У нас с партией "Платформа DA" (правая проевропейская партия во главе с Андреем Нэстасе. – "НГ") всегда было очень корректное общение. Я призываю наших сторонников поступать также. Конфликты недопустимы, они только пойдут на пользу Додону. Я уверена, что сторонники ПДС и "Платформы DA" хотят одного: свергнуть воров во главе с Игорем Додоном", – сказала Санду.



Она также сообщила, что на уровне Европейской народной партии было рекомендовано выдвинуть общего кандидата от ПДС, "Платформы DA" и Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), а после того, как это не удалось, основная рекомендация этим партиям заключается в том, чтобы избегать конфликтов и поддержать друг друга в случае второго тура выборов.



Санду заверила, что не будет вступать ни в какие альянсы или коалиции с Партией социалистов (ПСРМ) и что единственным оправданием объединения ПДС и ПСРМ в июне 2019 года было свержение олигарха Владимира Плахотнюка.



Майя Санду также обвинила Додона в том, что он готовит 2 млн евро на подкуп избирателей в Приднестровье. По ее словам, Додон пытается реализовать схемы, использованные в 2016 году, помешать голосованию граждан в диаспоре, а также прибегает к подделке документов и подписей, чтобы открыть больше избирательных участков на востоке страны.



Однако власти Приднестровья не разрешают местным жителям выезжать из региона, так как участились случаи ввоза в регион коронавируса туристами. Так что неизвестно, как они поступят в отношении граждан РМ, живущих на территории Приднестровья, – разрешат ли им выехать на молдавские избирательные участки.



Тем не менее лидер PAS призвала все государственные учреждения мобилизоваться и "не допускать противоправных действий ее оппонента Игоря Додона".



В аппарате президента пока не прокомментировали заявления Санду. Тем более что Игорь Додон пока не выдвинулся в кандидаты в президенты. Ранее он говорил о возможности выдвинуться от "ряда партий". По мнению Виктора Шелина, Додон выдвинется от Партии социалистов и нескольких мелких левых партий. Но перед этим ему предстоит еще одна предвыборная процедура – проверка на честность.



Имущество президента Додона будет проверено Национальным органом по неподкупности (НОН). Учреждение инициировало процедуры контроля после получения уведомлений от нескольких депутатов.



"Национальный орган по неподкупности инициировал проверку имущества и интересов Додона. Я и мои коллеги направляли многочисленные жалобы касательно имущества и интересов Додона: снижение процентной ставки по кредитам, несоответствия в декларации о недвижимости, отпуск, который он не может себе позволить, незаявленные подарки и многое, многое другое", – отметил депутат парламента РМ Думитру Алайба. Он выразил недоумение тем, что глава государства нажил состояние, работая только на государство.



С просьбой проверить имущество Игоря Додона в компетентные органы обратилась также депутат Галина Сажин.



Молдавский политик Виктор Шелин заметил "НГ", что результат может оказаться неожиданным для депутатов, так как "Додон зарегистрировал собственность не на себя и свою семью, а на других людей". "И когда Национальный орган о неподкупности заявит, что не нашел нарушений закона со стороны президента, то это Додону зачтется на выборах: он получит больше голосов в свою поддержку", – сказал эксперт.



Следует отметить, что ревизию собственности президента РМ раньше никогда не проводили. Однако депутаты, прокуроры и другие официальные лица проверялись НОН.



Например, с 24 августа по 5 сентября в поле зрения Национального органа по неподкупности попали пять нынешних и два бывших депутата.