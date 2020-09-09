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Рос-фигуристка-чемпионка Алина Загитова не вернется на лед в этом сезоне
16:55 09.09.2020

9 сентября 2020
"Прошу отнестись с пониманием": Алина Загитова отказалась от спорта ради ТВ-шоу
Олимпийская чемпионка не будет участвовать в контрольных прокатах нового сезона. Это значит, что ее спортивная карьера практически закончилась

Алина Загитова покидает спорт и станет звездой телешоу

Одной интригой нынешнего сезона в фигурном катании стало меньше. Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что не будет участвовать в контрольных прокатах Федерации фигурного катания 12 и 13 сентября. Это значит, что Загитова точно не вернется на лед в этом сезоне в качестве спортсменки. И с огромной долей вероятности не вернется уже никогда.

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", - цитирует чемпионку Федерация фигурного катания России.
О том, что Загитова станет одной из ведущих популярного ТВ-шоу "Ледниковый период", стало известно несколько дней назад. Потом в интернете появилось видео, где чемпионка репетирует вместе с Алексеем Ягудиным. Рассказывали, что Загитова ради роли ведущей стала брать уроки правильной речи. Но до последнего момента существовала вероятность, что олимпийская чемпионка продолжит и спортивную карьеру.

Во всяком случае ее участие было анонсировано в контрольных прокатах – предсезонном смотре программ фигуристов, который в этом году пройдет 12-13 сентября в "Мегаспорте". Все находили в определенного рода предвкушении: что 18-летняя ученица Этери Тутберидзе сможет противопоставить юным конкуренткам? Но зрители и специалисты теперь увидят Алину только в ТВ-проекте.

При этом официально Алина Загитова не объявляет о завершении спортивной карьеры. Это может быть связано с финансовой составляющей. Пока чемпионка считается действующей спортсменкой, продолжают работать ее рекламные контракты, а также идет финансирование со стороны госструктур.

Ведущая "Фигурвью" уверена, что именно поэтому вести программу будет Алина Загитова (подробности)

Источник - crimea.kp.ru
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