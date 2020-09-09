Заигрались на понижение: долго ли продлится падение цен на нефть

17:34 09.09.2020 Черное золото может подешеветь до $35 за баррель, утверждают аналитики



Валерий Воронов

Ирина Цырулева



Цены на нефть марки Brent могут в дальнейшем снизиться до $35–37 за баррель. Такой прогноз дали опрошенные "Известиями" аналитики, после того как стоимость черного золота 8 сентября опустилась ниже $40 впервые с 25 июня. Нисходящая динамика вызвана недостаточным спросом и избыточными запасами нефти в мире. Среди других факторов - дополнительные скидки со стороны Саудовской Аравии, а также недавние ценовые спекуляции в связи с ураганами в Мексиканском заливе. Эксперты считают, что снижение цены - явление кратковременное и в горизонте года черное золото вернется к отметке $40–45 за баррель.



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Спрос и предложение



Начало сентября ознаменовалось сильным ралли вниз нефтяных котировок. Так, на 1 сентября, по данным торгов на ICE, ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent составляли более $46 за баррель, а уже к вечеру 2 сентября достигли $44,24. Ярко выраженным снижение цены стало 8 сентября - на 20:20 мск цена на черное золото упала до $39,65.



По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, цены должны были снизиться, так как надежды на быстрый отскок и восстановление спроса не были оправданными.



- Летом, после снятия карантина в разных странах мира, на рынках воцарился оптимизм, что все скоро вернется на круги своя, хотя очень многие аналитики говорили: такого не будет. Ни о каком быстром восстановлении речи не идет, глобальная экономика потеряла около 10%, а динамика финансовых рынков совершенно оторвана от реальности, - отметил он.



Заигрались на понижение: долго ли продлится падение цен на нефтьФото: Global Look Press/Patrick Pleul



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Сейчас, по словам эксперта, котировки нефти просто приходят в баланс с реальной ситуацией, начинается осознание того, что рынок потребления черного золота будет восстанавливаться длительное время, а возможно, и не вернется к прежним уровням никогда.



По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на рынок давит колоссальный уровень избыточных запасов нефти, накопленных за первое полугодие. Их объем благодаря совместным усилиям стран ОПЕК+ удалось сократить, но пока недостаточно для стабильного роста цен.



- Ожидать, что к нынешнему моменту весь ворох накопленных за время коронакризиса проблем исчезнет, было бы наивно, - считает он. - Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат следовать схеме "два шага вперед, шаг назад", то есть после достижения новой высоты будет происходить небольшой откат.



Стоимость нефти падает на опасениях недостаточного спроса, избытка предложения и отсутствия дисциплины среди участников ОПЕК+, считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.



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Разъяснения от ОПЕК+ могли бы помочь стабилизации рынка, однако пока их нет, трейдеры фьючерсного рынка будут по-прежнему играть вниз, опасаясь, что ситуация в мировой экономике все еще очень сложная и далека от оптимизма, считает Наталья Мильчакова.



Согласно августовскому отчету ОПЕК, организация прогнозирует снижение глобального спроса на нефть по итогам 2020 года на 9,1 млн баррелей в сутки. Этот показатель оказался на 100 тыс. баррелей выше июльского прогноза ОПЕК. Также организация отметила рост запасов сырой нефти в развитых странах в июле на 12,8 млн баррелей.



Другие факторы



Как объяснил "Известиям" аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, еще одной причиной резкого падения цен на нефть в сентябре стала ее чрезмерная наценка накануне. Ранее цена была спекулятивно поднята на опасениях последствий урагана в Мексиканском заливе.



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- Это падение просто возвращает нефть туда, где она должна была быть, если бы не сезон ураганов. Цена на нефть зафиксируется в районе $40 и потом пойдет обратно вверх к $45, это процесс волновой, - заключил он.



Как ранее писали "Известия", штормы "Марко" и "Лаура" сформировались у берегов США 21 августа. Они вызвали локальные наводнения в прибрежных американских городах и привели к значительным разрушениям в штате Луизиана и гибели не менее 25 человек. Были эвакуированы сотрудники сотен нефтяных платформ, что вызвало обеспокоенность инвесторов и спровоцировало подорожание черного золота. Марка Brent показала больший рост: 21 августа к 19:00 мск ноябрьский фьючерс стоил $43,67, а уже вечером 25 августа - $46,38.



Другим фактором понижения цены на нефть могло стать намерение Саудовской Аравии сделать скидки азиатским покупателям сырья, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин. Впрочем, особого ажиотажа на этом фоне, по словам Артема Деева, рынок не демонстрирует.



- Для покупателей в Азии Saudi Aramco снижает цены аж на $1,4 за баррель, но только четыре из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих компаний готовы воспользоваться такой ситуацией и закупить сырье. Это говорит о заполненности хранилищ, мощностей и пессимизме в отношении дальнейших продаж нефтепродуктов в мире, - отметил эксперт.



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Он считает, что именно эта информация, а также данные о росте заболеваемости коронавирусом могли послужить поводом для снижения нефтяных цен.



Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе Brent может пробить отметку в $37 за баррель.



Наталья Мильчакова допустила, что такой цены можно ожидать, если стоимость Brent на этой неделе не вернется к планке в $41–42 за баррель. В дальнейшем цена может упасть до $35 и ниже, считает Артем Деев. Более точные прогнозы, с учетом риска второй волны пандемии в мире, давать сложно, замечает он. Вероятно, что вторая волна уже началась, так как в европейских странах отмечается очередной всплеск заболеваемости. Очевидно, что котировки в такой ситуации будут еще больше снижаться, хотя вряд ли произойдет такой же обвал, как весной, когда фьючерсы на Чикагской бирже продавали по цене минус $40, считает эксперт.



Василий Карпунин также полагает, что снижение снижение цены на Brent до уровней $35–37 вполне допустимо. Впрочем, на горизонте года, по мнению аналитика, можно ожидать более высокие уровни с возвратом выше $40. Источник - Известия

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