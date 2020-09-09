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Британский комик Саша Барон Коэн снял фильм "Борат-2"
20:05 09.09.2020

Комика Сашу Барона Коэна заметили в образе Бората в Лос-Анджелесе в августе. Оказалось, что вторая часть комедии 2006 года о казахстанском телеведущем уже снята. Фильм "Борат-2" даже увидели несколько представителей киноиндустрии.

По сюжету второй части комедии, прославившемуся казахстанскому журналисту Борату приходится работать "под прикрытием", чтобы брать специальные интервью. Об этом пишет Collider.

Журналисты предполагают, что съемки второй части "Бората" мог финансировать популярный в узких кругах стример с большими доходами. Это связано с тем, что компания Disney в разгар пандемии коронавируса охотнее уделит внимание другим своим проектам, а не комедии в возрастной категории "18+".

В Сети ходят слухи, что премьера "Бората-2" состоится в ноябре, до президентских выборов в США. Это позволит создателям картины привлечь внимание молодой аудитории. Первая часть комедии в мировом прокате собрала 262 миллиона долларов.

Автор: Потехина Дарья.

Источник - inforeactor.ru
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