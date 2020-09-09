Элитный круг: чему учат детей богатые китайцы

20:21 09.09.2020

Лошадь, клюшка и мяч помогут при поступлении в престижные западные вузы



Местом происхождения поло - командной игры в мяч верхом на лошадях - считается Азия. В човган тюрки и персы играли еще в V–VI веках, что нашло отражение на древних миниатюрах и в старинных рукописях. В XII веке в Багдаде, бывшем на тот момент культурной столицей исламского мира, проходили международные состязания по човгану. Популяризация игры в Европе и во всем мире началась в XIX веке, когда англичане привезли ее из Индии. Тогда же она получила свое современное название. Китайские исследователи считают прародиной популярной ныне игры Тибет и утверждают, что в цзицзю любили играть при дворе еще во времена династии Хань, правившей с III века до н.э. по III век н.э. Как возрождают снова вошедший в моду элитный вид спорта в Китае - в фотогалерее "Известий"



https://iz.ru/1058177/gallery/polo



Все чаще состоятельные родители выбирают в качестве увлечения для своих детей игру в поло и другие виды спорта, связанные с верховой ездой



Считается, что это поможет им укрепить свои позиции при поступлении в ведущие университеты США и Великобритании



Tianjin Goldin Metropolitan Polo Club - крупнейший поло-клуб в Китае



Он был открыт в ноябре 2010 года гонконгским бизнесменом, миллиардером Паном Сутонгом



Вступить в клуб можно только по спецприглашению



Вступительные и членские взносы в клубе для большинства китайцев - неподъемная сумма



В качестве тренеров китайский элитный клуб приглашает зарубежных звезд



На первых тренировках юниоры общаются с деревянными животными



Дерек Рид когда-то выходил на поле, чтобы сразиться в поло с членами британской королевской семьи - принцем Чарльзом и его сыновьями



Теперь он тренирует богатых наследников в Китае



Все больше китайских городов вслед за Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем обзаводятся полями для игры в поло международного класса, на которых можно принимать состязания мирового уровня и тренировать собственных звезд элитного вида спорта