Медведев пытается надуть штопаный шарик "Единой России" еще на одни выборы

21:06 09.09.2020 Преемник Путина № 1 решил задобрить россиян новой подачкой?

Но к выборам 13 сентября его партия "Единая Россия" уже опоздала

Сергей Аксенов

Преемник Путина №1 решил задобрить россиян новой подачкой?



Материал комментируют:

Александр Асафов Вера Ганзя Николай Стариков



Дмитрий Медведев в ходе совещания "Единой России" предложил обсудить введение в России базового дохода. Для этого во фракции правящей партии в Госдуме будет создана рабочая группа.



"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", - пояснил Медведев, упомянув, что в мировой практике есть такие примеры.



Инициатива введения базового дохода от автора легендарного "денег нет, но вы держитесь" выглядит странно. Возможно, власть что-то поняла, когда люди во время пандемии обрушили сайт госуслуг, пытаясь получить всего лишь 10-тысячную выплату на детей.



Но может все дело в выборах 13 сентября? Высказанная Медведевым за несколько дней до голосования идея теоретически может подтолкнуть избирателей поддержать "Единую Россию". Тем более, предложено всего лишь обсудить новацию. Не факт, что дело дойдет до ее реализации.



В перспективе тема базового дохода может принести лично Медведеву симпатии части россиян. И это делает предположение экономиста Михаила Делягина о том, что Владимир Путин может назначить Медведева преемником в 2024 году, более вероятным.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ООН обязала Киев и Москву напоить Крым. Напоят ли?

ООН обязала Киев и Москву напоить Крым. Напоят ли?

Сможет ли Москва заставить Киев подать воду в Северо-Крымский канал

Депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя восприняла озвученную Медведевым идею скептически.



- Сейчас растет дефицит и федерального бюджета и региональных бюджетов. На данный момент не хватает около 1,5 трлн рублей доходов. Где брать деньги на подобные идеи? Хотя в принципе деньги в стране есть - в виде резервов.



"СП": - Можно поподробнее?



- В ФНБ есть сейчас 12 трлн рублей, из которых 6 трлн рублей ликвидных. Плюс есть 29 трлн рублей, которые лежат на счетах юридических лиц, предприятий. По сути эти средства извлечены из экономики и работают исключительно на прибыль в виде процентов. А это, понятно, не экономика. Но кто их отдаст людям, которые получают нищенскую зарплату?!



Вообще, у нас в стране любят изобретать сверхъестественные вещи. Например, МРОТ, от повышения которой якобы взлетит зарплата. Точно так же и с базовым доходом. Мол, тогда доход сразу увеличится. Напридумывали тьму инноваций, чтобы улучшить жизнь граждан: национальные цели, проекты, программы и т. д. От этого что, выросли доходы?



Я считаю, что с теми экономическими законами, по которым живет наша страна, никакие изобретения поднять доходы граждан не в состоянии. Нужно менять экономические подходы.



7

"СП": - Но ведь Медведеву придется однажды отвечать за это свое обещание?



- Я вас умоляю! Кто у нас, когда за что ответил? Разве указы президента сработали, как они должны были сработать? Нет. Разве государственные программы работают с тем эффектом, который прописан? Нет. Разве пенсия растет темпами, которые предусматривались? Тоже нет. И таких примеров множество.



Наши чиновники, которые делают такие заявления, никогда не понесли ответственность за их провал. У нас это не принято. У нас нет политической ответственности ни правящей партии, ни лиц, которые ее представляют, начиная от президента и заканчивая муниципальными служащими. Никто не отвечает за результаты своей работы. Это наша огромная беда.



"СП": - Может ли обещание Медведева повлиять на результат "Единой России" на выборах 13 сентября?



- Вряд ли. "Единой России" не верит никто. Помните, как Медведев сказал "денег нет, но вы держитесь"? Так что рейтинг его новое обещание точно не поднимет. Политическая фигура Медведева сама по себе токсична. От него слышать такое странно. И люди это понимают и даже отказываются разговаривать с единороссами. Их рейтинг обваливается.



По мнению писателя, члена экспертного совета партии "За правду" Николая Старикова, озвученная Медведевым идея базового дохода - политический плагиат.



- За четыре дня до Единого дня голосования лидер одной из крупнейших партий страны выступает с заявлением, которое полностью копирует пункт программы партии "За Правду". Может ли это быть случайным совпадением? Конечно нет.



У "Единой России" никогда не было никаких дискуссий, разработок и выступлений по этому поводу. А время, выбранное для этого высказывания говорит о желании понравиться избирателям накануне голосования. Боюсь, что потом слишком занятые политики подобного уровня просто забывают о своих обещаниях.



Для новых же политических сил, которые сейчас впервые борются за избирателя, это принципиальный вопрос. Ведь в 2021 году будут выборы в Госдуму и если обещания не будут реализовываться сразу после появления этих политсил, то вряд ли их кто-то поддержит позже.



Высказывание Медведева показывает, что "большие" политические партии внимательно следят за теми идеями, которые высказывают новые политические силы. Поэтому мы рассчитываем, что Дмитрий Анатольевич прочитает в программе "За правду" еще много важного и нужного.



В свою очередь политолог Александр Асафов видит в идее базового дохода рациональное зерно.



- Тема введения в России безусловного базового дохода уже обсуждалась и сталкивалась с аргументированной критикой с обеих сторон. Говорили, что на это нужны колоссальные средства, что это будет толкать людей к тунеядству вместо занятия продуктивным трудом и т. п. Известны эксперименты по введению базового дохода в Финляндии, в Германии. Некоторые выводы по ним уже можно сделать.



Но 2020 год показал, что бывают обстоятельства, когда без государственной помощи людям просто не выжить. Объем этой помощи может показаться незначительным - 10−12 тысяч рублей. Но многих людей эти деньги во время ограничительных мер просто спасли. И тот факт, что бюджет, пусть и не без ущерба, это выдержал, показал, что к этой идее можно вернуться. Плюсов тут больше, чем минусов.



Такой доход позволяет людям чувствовать себя спокойней, развиваться в профессиональном плане, воспитывать детей и в целом эффективней тратить время. Поэтому это полезно, например, для исполнения нацпроекта "Демография" и в целом для развития экономики, так как эти деньги все равно люди тратят. Причем, в России. Они не лежат под подушкой и не уходят за границу.



Некоторые экономисты считают "вертолетные" деньги ущербом для бюджета, но в долгосрочной перспективе это приносит пользу. Американцы похожим образом используют увеличение военного бюджета - через госзаказы тратят его внутри страны, повышая тонус своей экономики. Поэтому идею базового дохода надо обсуждать, просчитывать и подумать, как обеспечить точный транспорт до тех людей, которым деньги нужны.



Также хорошо бы предусмотреть функцию, когда люди без материальных проблем могли бы поделиться этими небольшими суммами госпомощи с теми, кому они нужнее.



"СП": - А может Медведев начал дискуссию о базовом доходе только ради дополнительной поддержки "Единой России" на выборах 13 сентября?



- Думаю, эта инициатива не имеет предвыборного характера, если говорить о 13 сентября. Уже поздно. Выборы в ближайшее воскресенье. Досрочное голосование в ряде регионов уже идет. И кандидаты от "Единой России" или самовыдвиженцы, которые эту тему поддерживают, уже не успеют изложить эту тему ни в своих программах, ни в своих выступлениях. Профессиональному сообществу это понятно (евросоциализм и проч.), а простым людям все это надо разъяснять на пальцах. Времени нет. Но это может стать фактором усиления "Единой России" на выборах в Госдуму 2021 года. Напомню, Турчак планирует получить 300 мандатов. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599674760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года №403

- Н.Нигматулин в режиме видеоконференции принял участие в заседании МПА АСЕАН

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года №549

- Кадровые перестановки

- Перемены неизбежны

- "Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным"

- "Цифровой Казахстан" кайда?":

- Государство не должно разбаловать бизнес дешевыми кредитами - замглавы Нацбанка

- Об обложении ИПН суммы частичного изъятия пенсионных денег

