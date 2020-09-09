От "Новичка" еще никто не умирал. Кому выгодно, тот и отравил Навального, - Исраэль Шамир

21:20 09.09.2020

Как сообщили немецкие СМИ, Алексей Навальный выведен из комы, его состояние "улучшается".



Этого следовало ожидать - западные Хозяева Дискурса вбухали в эту фигуру столько денег и усилий, что сделать ее одноразовой было бы неоправданным мотовством. Они еще постараются навязать его России в президенты. А что? Ведь смогли они навязать угасавшему, но еще крепкому Советскому Союзу Михаила Горбачева, главного банщика партийных товарищей, на пост генсека! После того, как Горбачев был триумфально принят в Лондоне "самой" Маргарет Тэтчер, все товарищи в ЦК за него проголосовали. В Лондоне абы кого не примут так восторженно.



Вот и сейчас по всему миру идет волна восторга: главный оппонент Путина ожил, воскрес после убийства страшным ядом "Novichok", а воскресший - победит, как мы знаем и по фильму "Матрица", и по исходнику - Пасхальной литургии.



Поддадутся ли русские? Бог знает. Главная беда России - не дураки и дороги, а низкопоклонство перед Западом, обратная сторона русофобии. С ним боролся товарищ Сталин, но победить не сумел, а с тех пор оно лишь окрепло. Массы образованных людей в России верят Западу больше, чем своим властям.



Только поэтому вполне разумные вроде бы люди верят, что Путин (или Кремль) решил отравить блогера - и чем? Ядом, который убивает все живое в радиусе километров! Но тут никого убить не сумел… Ладно, но предполагаемый всевластный отравитель не сумел предотвратить экстренную посадку самолета с Навальным в Омске, не сумел тихо убить его там в больнице, не сумел предотвратить его отправки в Германию… Американцы в таких случаях говорят: если вы в это поверили, то купите у меня Бруклинский мост.



Я не уверен, существует ли "Новичок" вообще. Мы о нем слышали поначалу от беглого Вила Мирзаянова, который пылко ненавидит Россию и так же пылко обожает Америку. Затем про "Новичок" заговорили в связи с "делом Скрипалей", когда выяснилось, что от этого страшного яда никто не умирает. Но дело Скрипаля разыгрывалось рядом с лабораторией ядов Porton Down, о которой писала газета "Гардиан" за 15 лет до Скрипаля. "Плотная завеса секретности… зловещее и преступное учреждение… повторяли опыты нацистских преступников". Это не Путин писал, но английский мейнстрим. "Отравленных" Скрипалей на скамеечке якобы нашла Эбигейл Маккорт, дочь старшей медсестры всей британской армии Элисон Маккорт в чине полковника, позвала маму, а та сразу поняла, как их лечить. И ведь народ в эту байду, в этот "рояль в кустах" поверил! И в России занялись поиском ответа на вопрос, что делали в Солсбери Петров и Боширов… Хотя эксперименты Портон Дауна - и в первую очередь производство зарина для фальсификации сирийской бомбежки мирных террористов - были куда более релевантны. Более релевантным было и соседство куратора Скрипаля-отца из MI-6 Кристофера Стила, который занимался изготовлением компромата на Трампа.



Если народ "скушал" сказку про Скрипалей, было естественно "скормить" ему и сказку про Навального. Доверчивость народная такова, что верит во все: хоть в маски от пандемии коронавируса, хоть в жестокого Асада, который бомбит собственный народ зарином, хоть в страшного Путина, который по ночам выходит из своего бункера и травит оппоблогеров…



Об отравлении Навального "Новичком" заявили военные лаборатории бундесвера, за которыми огромный шлейф фальсификаций и отравлений. Эти лаборатории причастны к производству страшных вирусов, наподобие эболы, да и зарином они занимались.



Я верю радиоперехвату Лукашенко. Как вы помните, там на вопрос польской стороны: "А было ли отравление?" - немецкая сторона отвечает: "Какая разница? На войне любые средства хороши". Это highly likely так и было на самом деле.



Зачем? Поначалу планировалось сорвать производство российской вакцины, которая могла испортить планы Билла Гейтса и отменить обещанную "вторую волну" пандемии. Это удалось сразу. Не успел самолет с Навальным достичь Берлина, как американцы наложили санкции на производителей вакцины, на ее распространителей и на саму вакцину под угрозой отключения от доллара, SWIFTа и твиттера.



Но тема зашла так хорошо, что было бы нелепо не использовать ее на всю катушку. И действительно - сейчас из-за "отравленного Навального" требуют перекрыть Nord Stream II, пусть немцы покупают американский сжиженный газ, а русские своим газом подавятся. И еще - пусть русские забудут о Белоруссии, она станет ключевым камнем новой проамериканской Речи Посполитой от Балтийского Черного моря, которая навеки поставит восточный предел Германии, и западный - России. Есть чего желать, есть чего добиваться. А впереди, видимо, еще коронация Навального в Кремле.



Все это может осуществиться, если российские власти в ответ на обвинения западных партнеров будут отделываться маловразумительными заявлениями, а российские СМИ мусолить вопрос "кто отравил Навального?" Тем более, что ответ на него известен - кому выгодно, тот и отравил.